Region Eberbach. (rnz) Das Coronavirus greift immer mehr um sich. Zahlreiche Veranstaltungen werden deshalb abgesagt. Ein Überblick, sofern bekannt:

> Beim Odenwaldklub Eberbach entfällt die Kulturfahrt am Donnerstag, 12. März.

> Im Evangelischen Gemeindehaus entfällt der geplante Flohmarkt "rund ums Kind" des Kindergartens Regenbogen am Samstag, 14. März.

> Im Eberbacher Hallenbad wird das Ü40 Tanzcafe des Bad-Fördervereins in der Cafeteria für Samstag, 14. März, abgesagt und auf Herbst verschoben.

Hintergrund Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage Eine Übersicht der Absagen von Veranstaltungen in der Region finden sie hier: www.rnz.de/corona-absage

[-] Weniger anzeigen

> Die katholischen Kindergärten streichen ihren Kindersachen-Flohmarkt, der für Samstag, 21. März, im Katholischen Pfarrheim in der Feuergrabengasse vorgesehen war. Als Grund führte das Flohmarktteam sowohl die aktuelle Entwicklung rund um den Coronavirus an wie auch die geringe Anmeldezahl von Verkäufern.

> Die katholische Frauengemeinschaft sagt ihren Frühlingsverkauf vom Sonntag, 15. März, ab.

> Im Hirschhorner Bonifatiushaus sind bis auf weiteres die Seniorennachmittage ausgesetzt. In der Mitteilung dazu heißt es, dass "die hier niedergelassenen Ärzte verstärkt die derzeitige Ausnahmesituation in ihren Praxen spüren". Sobald sich die Situation bessert, will das Bonihaus-Seniorenteam den Termin für das nächste Treffen rechtzeitig bekannt geben.

> Die Feuerwehr Schönbrunn verschiebt ihre Hauptversammlung sowie die Versammlungen des Fördervereins und der Jugendwehr, die für kommenden Samstag, 14. März, festgesetzt worden waren. Die neuen Termine sollen rechtzeitig davor bekannt gegeben werden.

> Kindergartenfest und Secondhand-Basar Fahrenbach/Robern abgesagt: Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus haben sich die Verantwortlichen entschlossen, nicht nur das für kommenden Sonntag, 15. März, geplante Fest im katholischen Kindergarten Robern sondern auch den Secondhand-Frühlingsbasar im Kommunalen Kindergarten Fahrenbach (geplant für Sonntag, 22. März) abzusagen. Die Kindergartenleitung weist darauf hin, dass die schon gefertigten Frühlingsbasteleien wie Türkränze, Hasen, usw. ab Freitag, 20. März, ab 14 Uhr im Kindergarten im Ostring erworben werden können .

> "Unter 1000 Besucher" findet statt: Angesichts zahlreicher Absagen von Veranstaltungen wegen der Coronavirus-Vorbeugung erklärt die Stadt Eberbach auf Nachfrage: Termine wie die JazzMe-Konzerte finden nach dem Sachstand von Dienstagmittag statt, da sie bei ihren Besucherzahlen unter der Marke "1000 Personen" bleiben. Sollte sich an der Beschlusslage etwas ändern, wird die Stadtverwaltung informieren.

Archiv-​Foto: Hüll

> Die Stadt Eberbach, die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) und der Lionsclub haben ihre für 20. bis 23. März geplanten Osteraktionstage abgesagt. Die Verantwortlichen reagieren damit auf die Entwicklung im Zusammenhang mit dem Ausbreiten des Coronavirus. Verantwortungsbewusst wolle man den Empfehlungen der übergeordneten Stellen für Veranstaltungen mit zu erwartenden Besucherzahlen von 1000 oder mehr Personen Folge leisten.

Betroffen von dieser Entscheidung sind sowohl die Veranstaltungen Ostermarkt des Lionsclubs in der Stadthalle, die eigentlich zweiten Streetfood-Days der Stadt Eberbach und der erste verkaufsoffene Sonntag 2020 der Mitgliedsunternehmen der Eberbacher Werbegemeinschaft. In einer ersten Bekanntmachung heißt es, man sehe angesichts der aktuellen Situation leider keine Alternative.

Update: Dienstag, 10. März 2020, 18.08 Uhr