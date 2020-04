Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Während sich Herrchen und Frauchen im Moment ja in ihrer Bewegungsfreiheit gehörig eingeschränkt sehen, sollten vierbeinige Hausgenossen darunter möglichst nicht zu leiden haben. So jedenfalls ist es einer Presseinformation des Kreis-Veterinäramts zu entnehmen, die auf vermehrte Anfragen besorgter Haustierhalter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie reagiert.

Amtsleiter Dr. Michael Lutz weist darauf hin, dass "für Haustiere wie Hund und Katze derzeit keine Maßnahmen wie z.B. eine Quarantäne empfohlen werden", obwohl der Erreger in seltenen Fällen auch beim Tier gefunden worden sei. Denn bei der Ausbreitung der Infektion spiele dies keine Rolle.

Sorgen dieser Art versuchte in Eberbach vor Wochen schon der Tierarzt Bernd Podesta zu entkräften, der im Gespräch mit unserer Zeitung feststellte, dass Tiere "den Coronavirus weder übertragen noch selber daran erkranken können". Dies setzt laut Veterinäramt allerdings nicht die Prinzipien einer gründlichen Hygiene außer Kraft, denen gerade bei Kontakten mit Tieren Rechnung zu tragen sei: Gründliches Händewaschen und Einseifen ist in diesem Zusammenhang wichtiger denn je.

Was man seinem Vierbeiner jetzt auf keinen Fall zumuten sollte, ist Bewegungsmangel, betont der Amtsarzt. In vielen Fällen ist Gassigehen bei Hundebesitzern in diesen Tagen zwar besonders beliebt, weil andere sportliche Betätigungen oft fehlen. Und solange sie selbst nicht unter Quarantäne stehen, ist dies ja auch uneingeschränkt möglich. Aber was ist, wenn Herrchen oder Frauchen krank und sonstwie ans Haus gefesselt sind?

"Dann muss man sich auf jeden Fall jemanden suchen, der sich darum kümmert, dass die Tiere weiterversorgt werden", appelliert Susanne Noll vom Eberbacher Tierschutzverein aus gegebenem Anlass mit Schutzmaske an Haustierhalte. Für die Dauer einer Quarantäne sollte man Rex und Bello am besten einer Hundepension oder einem Hundesitter anvertrauen, empfiehlt das Landratsamt. Auf der Suche nach Lösungen, die die Versorgung des tierischen Hausgenossen sicherstellen, ist auch der Tierschutzverein behilflich und springt im Notfall, sollten alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein, auch selber in die Bresche. Übrigens gilt das auch für andere Tierarten.

Inzwischen haben sich allerdings überall auch freundliche Helfer gefunden, die unter anderem in dieser Form Nachbarschaftshilfe leisten und Hunde ausführen, wo sich ältere oder kranke Menschen nicht aus dem Haus wagen oder in die vier Wände eingeschlossen sind. Allein für Eberbach haben auch in dieser Zeitung bis vor Ostern noch drei Personen ihre Telefonnummern angegeben und ihre Bereitschaft zum Gassigehen signalisiert. Darauf zugegriffen wurden allerdings kein einziges Mal, wie eine Nachfrage ergaben. Offenbar besteht bislang kein Bedarf.

Christian Grein (25), der bei unserem Anruf gerade mit Essenausfahren fürs Altenheim anderweitig im Hilfseinsatz war, wurde überhaupt noch nicht kontaktiert. Ebensowenig Romas Kurtianaitis: "Bisher war es absolut ruhig!". Auch der 54-Jährige hilft jetzt an anderer Stelle, hält sein Ausführ-Angebot aber aufrecht. Die dritte im Bunde war zum Zeitpunkt unserer Anfrage schon gar nicht mehr erreichbar: weder auf Festnetz noch mobil.

Info: Im Notfall hilft der TSV Eberbach, Tel. (06271) 77345 weiter. Infos vom Veterinäramt auf www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus