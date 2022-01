Hirschhorn. (MD) Ein Corona-Testzentrum gibt es seit dieser Woche auch in Hirschhorn, gab Bürgermeister Oliver Berthold in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses am Donnerstag im Bürgersaal bekannt. Der Anhänger befindet sich auf dem Parkplatz in der Grabengasse hinter dem Langbein-Museum. Dort kann sich jeder wochentags von 8 bis 20 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 17 Uhr kostenfrei auf das gefährliche Virus testen lassen. Die Probeentnahme erfolgt wahlweise über Mund- oder Nasenabstriche sowie als Lollytest. Das Ergebnis des Antigentests erhält man entweder übers Smartphone oder auch in Druckform. Betrieben wird das Testzentrum Hirschhorn von Dr. med. Sergiu Doniga, der ein weiteres in Heidelberg unterhält.

In Hirschhorn ist Mitarbeiter Adrian Keller für die Tests zuständig. Auch gestern war die Stelle gut frequentiert, wenngleich einige Bürger bemängelten, dass der Anhänger etwas "versteckt" stehe. Noch unklar ist derzeit, wie lange die Station dort aufrechterhalten wird.