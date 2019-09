Zum Abschluss des Capoeira-Ferienkurse der Volkshochschule "spielt" die kleinste Teilnehmerin mit Trainer Christian Mitrovic in der "Roda", einem Kreis klatschender, singender und musizierender angehender Capoeiristas. Alle haben viel Spaß und sind mit voller Konzentration in der Tanzwerkstatt in der Scheffelstraße bei der Sache. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Mit Kraft und Gewalt kommt ihr nirgendwo weiter, auch nicht in der Schule. Es ist nicht cool, jemandem eine runter zu hauen; es ist nicht cool, sich auf dem Schulhof zu schlagen", erklärt Trainer Christian Mitrovic. Und die 18 Kinder lauschen staunend seinen Worten. Für kurze Zeit herrscht absolute Stille in der Tanzwerkstatt in der Scheffelstraße. Dann geht’s wieder rund: Tiere imitieren, Kicks üben, Akrobatik, tänzerische Elemente, Gesang, Musik - Capoeira steht auf dem Ferienspaßprogramm, zu dem die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd Montag und Dienstag für jeweils zwei Stunden und 15 Minuten geladen hat.

Capoeira-Ferienkurs in der Tanzwerkstatt Eberbach Kamera/Interview: Martina Birkelbach / Produktion: Reinhard Lask

Capoeira ist brasilianische Kampfkunst. Sie vermittelt Spaß an Rhythmus und Bewegung, verbessert die Koordination und Aufmerksamkeit, stärkt das Selbstbewusstsein und fördert somit die Entwicklung auf ganzheitliche Weise. In dem Ferienkurs vermitteln Mitrovic sowie seine Co-Trainer Talis Thales (gebürtiger Brasilianer, lebt seit etwa einem Jahr in Deutschland und arbeitet als Arzt) und Renata Mitica die wichtigsten Grundtechniken. Zwölf der Kinder haben sich für den Kurs angemeldet, sechs davon hat Mitrovic aus seiner Capoeira-Schule in Neckarsteinach mitgebracht. Sie können schon einiges mehr und zeigen den neuen "Capoeiristas" wie es geht. Alle sind mit Feuereifer dabei.

Capoeira-Kurs in die Tanzwerkstatt in Eberbach - Die Fotogalerie









































Und wenn der 24-jährige Mitrovic wieder etwas erklärt, hören sie aufmerksam zu. "Kampfsportler haben immer die saubersten Führungszeugnisse", sagt er. Und warum? "Weil sie wissen, wie es ist, wenn einem wehgetan wird. Ein Kampfsportler hat Disziplin und trägt Verantwortung. Wenn ihr so handelt, guckt euch keiner schief an. Wichtig ist, dass ihr dran bleibt an der Sache, nur einmal Capoeira nutzt nicht viel. Und merkt euch: Es gibt kein ’zu cool’ im Kampfsport".

Die Kampfkunst Capoeira wurde im 17. Jahrhundert von afrikanischen Sklaven in Brasilien entwickelt. "Den Sklaven war das Kampftraining verboten", erläutert der Trainer. Sie kombinierten deshalb Angriffs- und Verteidigungstechniken mit tänzerischen Elementen und Musik, um den Kampf als Tanz zu tarnen.

Auch heute wird Capoeira nicht "gekämpft", sondern "gespielt". Es geht nicht primär darum, den Mitspieler zu treffen, sondern ihn zum Ausweichen zu bringen. Capoeira ist ein Dialog der Körper: "Offensive und defensive Bewegungen gehen fließend ineinander über".

Die "Malícia", der Spielwitz, ist dabei ganz zentral. Capoeira wird heute auf der ganzen Welt praktiziert und gilt als einer der wichtigsten Verbreiter der brasilianischen Sprache und Kultur.

"Was ist Kultur?", fragt Mitrovic in die Runde. Er bekommt einige sinnvolle Antworten und fasst dann zusammen: "Kultur ist der Charakter eines Landes. Kultur in Brasilien ist übrigens auch Fußball." Capoeira ist auch Weltkulturerbe. Die UNESCO hat den afro-brasilianischen Kampftanz in die Liste der immateriellen Weltkulturgüter aufgenommen.

Und zum Abschluss des zweitägigen Kurses findet das Capoeira-Spiel traditionell in der "Roda" statt: einem Kreis klatschender, singender und musizierender Capoeiristas. Der Rhythmus der Instrumente bestimmt dabei die Art des Spiels. Und dann fordert Mitrovic selbst zum Tanz auf und fast alle wollen mit dem Trainer "spielen". Selbst die allerkleinste traut sich und strahlt dabei vor Freude über beide Ohren.

"Habt ihr was gelernt und habt ihr Spaß gehabt?", fragt Mitrovic. "Jaaa", ertönt es aus 18 Mündern. "Es wäre toll, wenn es auch in Eberbach so eine Schule geben würde, auch für Erwachsene", sagt ein Vater, der seinen Sprössling abholt und völlig hingerissen noch die letzten Minuten in der "Roda" zugesehen hat.