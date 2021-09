Eberbach am Neckar. Archiv-Foto: Menges

Eberbach. (RNZ) In Eberbach verliert die CDU bei den Erststimmen mehr als 9 Prozent und bei den Zweitstimmen fast 8 Prozent. Davon profitiert die SPD, die bei den Zweitstimmen fast 8 Prozent zulegt und deren Direktkandidat Lars Castellucci mehr als 7 Prozent stärker wird als bei der letzten Bundestagswahl. So gewinnen die Sozialdemokraten ganz im Bundestrend die Stadt am Neckar.

Das Ergebnis der Erststimmen im Überblick:

Wahlkreis Rhein-Neckar 2021 2017 Wahlbeteiligung 72,65 % 78,9 % CDU

Moritz Oppelt 24,65 % 37,4 % SPD

Lars Castellucci 36,11 % 23,9 % Grüne

Jürgen Kretz 12,75 % 9,6 % FDP

Jens Brandenburg 9,82 % 8,1 % AfD

Stefan Holzmann 9,57 % 13,1 % Die Linke

Ecevit Emre 2,48 % 5,2 %

Das Ergebnis der Zweitstimmen im Überblick: