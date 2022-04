Hirschhorn. (jbd) Am Montag um 18 Uhr endete die Bewerbungsfrist für die Direktwahl des Bürgermeisters am Sonntag, 3. Juli. Nach unseren Informationen hatten zu diesem Zeitpunkt außer den drei bereits bekannt gewordenen, aus Hirschhorn und Igelsbach stammenden, keine weiteren Kandidaten ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus eingereicht. Der Wahlausschuss wird diese nun prüfen und über ihre Zulassung entscheiden. Die Bekanntgabe erfolgt in einer öffentlichen Sitzung am Freitag, 6. Mai, um 19 Uhr.

Demnach stellen sich in der 3500-Einwohner-Stadt ihren knapp 2750 Wahlberechtigten jetzt folgende Personen zur Wahl: Amtsinhaber Oliver Berthold (43) geht nach seiner ersten sechsjährigen Amtsperiode erneut ins Rennen und tritt für die CDU an. Vom SPD-Ortsverein zum Kandidaten nominiert wurde der gelernte Zeitungsredakteur und Freiberufler Thomas Wilken (54). Der Igelsbacher sitzt für die Sozialdemokraten seit 2016 im Stadtparlament und ist seitdem auch zweiter stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher. Als unabhängiger Kandidat bewirbt sich der Sozialwissenschaftler Martin Hölz (42) um den Amtssessel im Rathaus. Hölz war von 2011 bis 2021 Stadtverordneter der Fraktion Profil Hirschhorn und stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher.