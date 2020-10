Wahlausschussvorsitzende Anke Steck bei Bekanntgabe des Wahlergebnisses am Sonntag; am Montag klärte das Gremium u.a. die Zulässigkeit der Einzelnennungen. Foto: Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Jeder kommunalpolitisch interessierte Eberbacher weiß es seit Sonntagabend, und doch steht erst seit Montag um 17.09 Uhr fest: Peter Reichert hat die Bürgermeisterwahl gewonnen. Und es ist kein zweiter Wahlgang mehr erforderlich. Dieses amtliche Endergebnis hat der Gemeindewahlausschuss in einer gerade mal zehn Minuten dauernden Sitzung unter Vorsitz von Anke Steck durch einstimmiges Votum formal so festgestellt.

Auf die gleiche Weise wurde das am Sonntag verbreitete Wahlzahlenwerk wegen eines falsch beurteilten Stimmzettels korrigiert: im Urnenwahlbezirk Rathausfoyer hatte ein Wähler als Name im freien Feld des Stimmzettels ohne weitere Angaben "Leibowitsch Salomon Simon" eingetragen. Da die Kommunalwahlordnung fordert, dass Gewählte eindeutig feststellbar sein müssen, ist dieser Stimmzettel nachträglich als ungültig zu werten. Am Sonntagabend war er beim Auszählen noch als gültig mit eingerechnet worden.

Auf Peter Reichert waren in diesem Wahlbezirk 207 Stimmen entfallen, sodass diese Veränderung keinerlei Auswirkungen aufs Wahlergebnis hat. Allerdings änderte sich im amtlichen Gesamtergebnis die Zahl der gültigen (von 3430 auf 3429) und ungültigen Stimmen (von 89 auf nun 90). Festgestellt wurden auch die weiteren zusätzlichen Genannten. Sie gelten durch die Nennung ebenfalls als Bewerber: wie bereits gestern schon berichtet, gab es neben den 3267 Stimmen für Peter Reichert (95,3 Prozent) 70 weitere Namen: für Rudi Joho gab es 25 Stimmen (0,73 Prozent), Jan-Peter Röderer zwölf (0,35 Prozent), Hubert Richter zehn (0,29 Prozent), Monika Bergler neun, (0,26 Prozent), Bernhard Martin neun (0,26 Prozent), Michael Schulz acht (0,23 Prozent) und für Ferris Jung sechs (0,18 Prozent). Die übrigen 84 Stimmen (2,45 Prozent) entfielen auf folgende Bewerber (nach Stimmenzahl in alphabetischer Folge): Je drei Stimmen bekamen Udo Geilsdörfer, Stefan Klein, Bernhard Walter und Sascha Zink. Jeweils zwei Stimmen erhielten Klaus Eiermann, Moritz Heinzmann, Claudia Henn, Johannes Hennies, Werner Hofherr, Lothar Jost, Christian Kaiser, Reimund Klingbeil, Christofer Menges, Thomas Prinz, Charlotte Schneidewind-Hartnagel, Patrick Schottmüller und Martin Völker.

Jeweils eine Stimme hatten Heike Bode, Alexander Braun, Karl Braun, Marcus Deschner, Carsten Fabian, Bettina Greif, Armin Grein, (der Bundesvorsitzende der Grünen) Robert Habeck, Frank Harslem, Werner Hauck, Dominik Heckmann, Oliver Heil, Susanne Heimpel, Georg Hellmuth, Achim Helm, Roland Helm, Thomas Hofherr, Stefan Holzschuh, Christa Kappes, Wilhelm Karl Marc Kappes, Markus Morr, Markus Uwe Münch, Anneliese Perbandt, Dietmar Polzin, Andre Redaoui, Luca Röderer, Heiner Rumetsch, Klaus Rumstadt, Daniel Rupp, Frank Schild, Ursula Schild, Robin Seib, (Satiriker und Europaabgeordneter der PARTEI) Martin Sonneborn, Anke Steck, Heiko Stumpf, Peter Stumpf, Jens Thomson, Dieter Uhrig, Thomas Völker, Wolfgang Volquards, Thomas Weber, Philipp Weckesser, Peter Wessely, Manuel Winkler und Jan Würth.