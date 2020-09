Von Felix Hüll

Eberbach. Nun wird es doch eine Abstimmung darüber, wie einverstanden die Eberbacher mit ihrem amtierenden Bürgermeister sind: Auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl wird am 18. Oktober nur Peter Reicherts Name stehen. Die zweite Bewerbung ist am letzten Tag der Bewerbungsfrist formal korrekt zurückgezogen worden.

Um wen es sich dabei handelt, wissen zwar die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses. Sie kennen auch die Begründung, warum sich jemand erst lange nach Beginn der Bewerbungsfrist Anfang August am Donnerstag, 3. September, entschloss, sich dafür zu bewerben, die nächsten acht Jahre das Amt des Eberbacher Bürgermeisters ausüben zu dürfen. Um 9.20 Uhr war an diesem Tag die Bewerbung im Briefkasten registriert worden.

Der Wahlausschuss tagte. Foto: Hüll

Und warum sie oder er sich just am letzten Tag der Bewerbungsfrist, Montag, 21. September, dafür entschied, mit einem auf den 18. September datierten Schreiben diese Bewerbung wieder zurückzuziehen. "Das ist möglich und nicht zu beanstanden", erklärt Hauptamtsleiterin Anke Steck in ihrer Funktion als Vorsitzende des Eberbacher Gemeindewahlausschusses.

Sie bittet jedoch die Öffentlichkeit um Verständnis, dass es ihr nicht erlaubt ist, Details zu dieser Bewerbung preis zu geben. Steck vergatterte eingangs der Sitzung die Ausschussmitglieder darauf, dass sie ihnen zur Kenntnis gebrachte Informationen, die in der öffentlichen Sitzung nicht öffentlich behandelt wurden, auch nicht weiter geben dürfen.

Jeweils einstimmig hatten die Ausschussmitglieder festgestellt, dass im Bewerbungszeitraum 1. August bis 21. September zwei Bewerbungen mit den hinreichenden Unterlagen eingereicht worden waren. Bei beiden Personen handelte es sich um wählbare Persönlichkeiten. Weil allerdings eine davon wieder Abstand nahm, bestätigte der Ausschuss die von der Verwaltung vorbereiteten Stimmzettel, die nun sofort in Druck gehen sollen, um die Briefwahlunterlagen versandfertig machen zu können. Wegen der Pandemie drängen Wahlausschuss und Verwaltung darauf, das Angebot der Briefwahl zu nutzen. Wie berichtet wurden die 15 Urnenwahlbezirke auf die drei Wahllokale Rathausfoyer, Steigeschulzentrums-Mensa und Halle der Dr.-Weiß-Schule verringert. Für diese Wahllokale gelten besondere Hygiene- und Abstandsregeln. Dafür wurden die Briefwahlbezirke von drei auf vier erweitert.

Insbesondere wegen des Infektionsschutzes und nicht, weil es jetzt nur einen Kandidaten gibt, schlagen Wahlausschuss und Verwaltung dem Gemeinderat vor, keine öffentliche Bewerberveranstaltung vor der Wahl abzuhalten. Darüber muss der Gemeinderat aber erst noch entscheiden. Die Wahl selbst findet am Sonntag, 18. Oktober von 8 bis 18 Uhr statt. Für den beschränkten Zutritt zur Ergebnispräsentation im Horst-Schlesinger-Saal wird es Platzkarten geben. alle Ergebnisse sollen in "minutengenauen" Aktualisierungen auch von zu Hause aus auf der städtischen Homepage mitverfolgt werden können.

Update: Dienstag, 22. September 2020, 15.55 Uhr