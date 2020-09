Eberbach. (fhs) Auf dem Stimmzettel zur Bürgermeisterwahl wird neben Peter Reichert kein weiterer Name stehen. Die zweite Bewerbung wurde formal korrekt zulässig am letzten Tag der Bewerbungsfrist wieder zurückgezogen. Damit ist Bürgermeister Reichert am Sonntag, 18. Oktober, Alleinkandidat.

Weitere Bewerbungen waren nicht eingegangen. Dies ergab die Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Dienstagmittag im Horst-Schlesinger-Saal des Eberbacher Rathauses. Vier Zuhörer und Pressevertreter nahmen neben Verwaltungsvertretern und den Ausschussmitgliedern daran teil.