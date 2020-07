Brombach. (MD) Die Planungen zum Umbau des alten Schulhauses zum Dorfgemeinschaftshaus schreiten voran. Einmütig empfahl der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung die Vergabe der Architektenleistung für die Planungsphasen vier bis neun, an das Büro Link.Schmitt Architekten in Eberbach zu vergeben. Am Donnerstag entscheidet der Gemeinderat darüber. Die Honorarsumme beläuft sich auf knapp 46.000 Euro. Ein zweiter Bieter lag bei knapp 46.600 Euro, ein drittes Büro gab erst gar kein Angebot ab. Die Beauftragung des Büros soll stufenweise erfolgen. Mittel dafür stehen im Haushalt bereit.

Umgebaut werden soll das Haus laut Ortsvorsteher Robin Seib nächstes Jahr. Das im Jahr 1910 erbaute Gebäude diente ursprünglich als Schulhaus, wurde dann aber im Zuge der Gemeinde- und Gebietsreform umgewidmet und dient unter anderem dem Männergesangverein als Probenraum. Künftig soll es im Erd- und Obergeschoss weitergenutzt werden als Dorfgemeinschaftshaus, im Dachgeschoss soll eine Wohnung bleiben. Bislang dienen die Räume dort und im Obergeschoss als Wohnung.

Durch die Änderung des Nutzungsschwerpunkts ist ein Bauantrag auf Nutzungsänderung erforderlich. Seib erläuterte die Beschlussvorlage der städtischen Hochbauabteilung. Der Zustand des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes erfordere einige Sanierungsmaßnahmen. Dach und Fassade einschließlich Fenster müssten auch im Hinblick auf den Wärmeschutz erneuert werden. Durch den Zuschnitt der bisherigen Wohnung im Obergeschoss sei eine weitere Vermietung nahezu ausgeschlossen.

Daher sei geplant, die kleinen Räume dahingehend sinnvoll zu verändern, dass sie den örtlichen Vereinen zur Verfügung gestellt werden könnten. Damit sollen dann zukünftig das Erdgeschoss und das Obergeschoss als Dorfgemeinschaftsräume privat und öffentlich genutzt werden können. Es werden Küche und Abstellräume angegliedert, ebenso Sanitärräume. Diese sollen in Größe und Ausstattung den neuen Nutzungen angepasst werden. Das Dachgeschoss soll weiter als Wohnung vermietet werden, jedoch während der Bauphase leer bleiben.

Eine Reihe von Arbeiten ist beim Umbau geplant. Beispielsweise Ab- und Neudeckung des Daches einschließlich Wärmedämmung zwischen den Sparren, Ausbesserung und Ergänzung der Holzschindelverkleidung an der Außenfassade, Anstrich der Fassade, Abbruch von Innenwänden sowie Errichtung von Trockenbauwänden, Austausch der Fenster und Fensterbänke, Putz- und Stuckarbeiten im Innen- und Außenbereich, Fliesen-, Maler- und Lackierarbeiten, Modernisierung der Elektroinstallation sowie Erneuerung der Heizung, Bodenbeläge und der Außenanlage. Zudem sollen die Leitungsführung für die Sanitäranlagen im Gebäude überprüft und angepasst und die Sanitärobjekte ausgetauscht werden.

Kosten soll der Umbau rund 440.000 Euro zuzüglich des Planerhonorars . Die Stadt erhält dafür Zuschüsse aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, die sich auf knapp 175.000 Euro belaufen. Der Verwendungsnachweis muss bis zum 15. September 2022 beim Regierungspräsidium Karlsruhe vorlegen. Bis dahin muss alles fertig und abgerechnet sein.