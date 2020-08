Eigentlich war der Sommerurlaub auf Korfu geplant. Jetzt lassen es sich Martin, Klara und Katharina Lück im Strandkorb auf ihrer Terrasse in Ebebach gut gehen und machen Ausflüge in der Region. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Breitenstein statt Griechenland heißt es in diesen Sommerwochen für Familie Lück. Wie viele andere Deutsche haben auch die Lücks in diesem Corona-Sommer das ersehnte Fernziel durch Urlaub in heimischen Gefilden ersetzt. Und sie haben es bislang kein bisschen bereut.

Die Lücks, das sind Papa Martin, der als Sales Manager bei einer Eberbacher Firma seine Brötchen verdient, Mama Katharina, die einen Doktortitel der Medizin ihr Eigen nennt und als Ärztin an der Uni-Klinik Mannheim fürs wohl der Patienten sorgt, und Klein-Klara, die mit ihren knapp zwei Jahren das "Spatzennest" besucht.

Beide Eltern sind in ihren Berufen stark gefordert. So hatte man sich natürlich auf die gemeinsame Auszeit unter südlicher Sonne gefreut. "Wir hatten auf Korfu ein familienfreundliches Hotel gefunden, und es wäre die erste Flugreise mit Klara gewesen", sagt Martin Lück. "Aber wenn am Ende die Hälfte der Restaurants zu sind und die Freizeitaktivitäten vor Ort reduziert sind… Und fliegen möchten man ja jetzt auch nicht unbedingt. So nah mit fremden Leuten zusammensitzen… Und da spielt schon auch die Angst mit, nicht zurückzukommen oder in Quarantäne zu müssen… Oder wenn man gar dort krank würde…" Glücklicherweise habe man das Geld für die Reise bereits von TUI zurückerhalten.

So wurde also kurzerhand zweiwöchiger Heimaturlaub statt Traumreise aufs Programm gesetzt. Zunächst rüsteten die Lücks ihren Garten ein wenig auf: ein Strandkorb auf der Terrasse beim Haus hoch über Eberbach sorgt für echtes Urlaubsfeeling. Klara erhielt eine Schaukel und bei herrlichstem Sommerwetter findet auch das Planschbecken regen Zuspruch.

Einen Tag verbrachte die Familie im Heidelberger Zoo: "Da gab’s zwar gewisse Einschränkungen, zwei Häuser waren geschlossen und man musste einen Mundschutz tragen – aber sonst war’s super", berichten die Lücks. In Eberbach spazierte die Familie zum Wildgehege im Holdergrund oder schaute auf dem Breitenstein Schafe und Pferde an.

Schafe mag Klara sehr. Und erst die Pferde. Durfte sie auch schon mal auf einem reiten? "Reiten, ja", strahlt Klara. Doch der Papa winkt lachend ab: "Nein, die Klara reitet nur auf dem Papa."

"Wir waren viel zu Fuß unterwegs, sind durch den Wald gewandert", erzählt Katharina Lück. "Wir haben eine Kraxe (Rückentrage). Da kommt Klara rein, wenn sie nicht mehr laufen kann." Ein Kindersitz fürs Fahrrad wurde ebenfalls angeschafft. So konnte man Familienausflüge den Neckar entlang machen: "Klara flippt immer völlig aus, wenn sie die Schwäne sieht", berichtet die Mama. Natürlich haben die drei auch Oma und Opa besucht. Und wenn das Wetter mal nicht mitspielen wollte, dann haben Klara und Papa im Wohnzimmer Höhlen aus Kartons gebaut.

Ende September haben die Lücks noch einmal zwei Wochen Urlaub. Dann wolle man noch einen Anlauf wagen, sagt Katharina Lück, "nach Österreich". "Aber mit dem Auto", fügt Martin hinzu, "sodass man jederzeit auch wieder zurückkommt." Etwas gebucht haben die Lücks bereits, "aber wir können – falls nötig – kurzfristig stornieren".

Warum sie trotz der guten Erfahrung mit Urlaub in Eberbach doch noch verreisen wollen? "Einfach, um etwas Abwechslung zu bekommen", sagen die Lücks. "Und Klara soll die Welt doch auch live erleben und nicht nur in Bilderbüchern sehen."