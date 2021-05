Von Peter Bayer

Eberbach. Sie streifen durch den Wald wir früher Robin Hood durch den berühmten Sherwood Forest. Ins Ziel nehmen sie aber nicht die Soldaten der Sheriffs von Nottingham, sondern Wildschwein, Bär und Hase – natürlich nur als 3-D-Nachbildung. Wenn die Mitglieder des Bogensportverein (BSV) Eberbach sich auf den Parcours begeben, ist dies alles andere als ein kleiner Spaziergang durch den Wald. "Da sind wir schon einmal drei bis vier Stunden unterwegs", sagt Vorsitzender Peter Schäffler.

Auch wenn der noch junge Verein keinen eigenen Parcours besitzt, die technischen Voraussetzungen des Bogenschießens lernen sie hier auf dem Vereinsgelände in Rockenau. Der Parcours befindet sich ein paar Kilometer weiter beim BSC Allemühl. "Wir haben eine Kooperation mit dem BSC, können ihn daher nutzen", erklärt Schäffler. Nicht nur mit diesem, sondern auch mit der Gemeinschaftsschule Eberbach haben sie eine Kooperation. Daneben gibt es noch das therapeutische Schießen.

"Bogenschießen ist zum Beispiel ideal für hyperaktive Kinder", unterstreicht Schäffler einen positiven Aspekt der Sportart. Denn "beim Schießen muss man ruhig bleiben, sonst wird das nichts". Dabei ist die Umgebung des Vereinsgeländes – oberhalb des Curata-Seniorenstifts mitten im Wald – hilfreich. Hier ist es ruhig, lediglich die Vögel zwitschern. Auch zum Entspannen oder "runterkommen nach einem anstrengenden Arbeitstag" für die erwachsenen Mitglieder optimal, so der Vorsitzende. Seit acht Jahren sind die Eberbacher Bogenschützen nun schon auf diesem Gelände, haben hier eine Heimat gefunden.

Bogen ist nicht gleich Bogen. Das zeigen Peter Schäffler mit seinem ersten gekauften Bogen und Christopher Schanne mit seinem Hightech-Gerät für das Olympische Bogenschießen. Foto: Peter Bayer

Auch wenn die meisten der 48 Mitglieder Erwachsene sind, gibt es auch acht Jugendliche, die Christopher Schanne trainiert. Wer "den Bogen raus hat", der kann sich an verschiedenen Zielen versuchen: großen und kleinen Scheiben, 3-D-Zielen oder Säcken, die an Seilen hängen oder schwingen. "Das fördert das räumliche Denken und Sehen", sagt Schäffler. Und wie bei allen anderen Sportarten ist auch beim Bogenschießen eines ganz wichtig, um gut zu werden: Training, Training, Training.

Das fiel in den vergangenen Monaten wie so vieles auch der Pandemie zum Opfer, da die Hallen seit September in der "Wintersaison" geschlossen waren. So liegt das Jugendtraining derzeit noch etwas im Dornröschenschlaf, doch dürfte sich dies mit besserem Wetter schnell ändern.

Gleiches gilt für die Erwachsenen. Denn auch wenn seit März nach Absprache wieder im Verein die Pfeile an der frischen Luft fliegen, macht es beim derzeitigen Wetter und den niedrigen Temperaturen nicht so viel Spaß. Ganz anders wenn die Sonne wieder lacht. "Grillen, Musik und Schießen in dieser Umgebung – was willst du mehr", sagt Peter Schäffler.

Zu ihrem jetzigen Gelände sind die Bogensportler eher durch Zufall gekommen. Am 29. März 2010 in den Sportausschuss der Eberbacher Vereine aufgenommen, trainierte der anfangs noch kleine Verein zwei Jahre lang auf dem Außengelände des Handballerheims. Doch der Verein hatte Zulauf, wurde immer größer, brauchte daher eine neue Wirkungsstätte. Auch um das Material unterzubringen. "Wir haben es zuerst über die Stadt probiert, aber da ist nichts gelaufen", blickt Schäffler zurück. Dann habe er den Tipp "Rockenau" bekommen – unterhalb des Fußballplatzes. Naturschutz und fehlende sanitäre Anlagen sprachen jedoch dagegen.

Das Curata-Gelände, wo früher ein Hundeplatz war, war dann der ersehnte Volltreffer. "Das ist es!", hat sich Peter Schäffler sofort gedacht. Bis das verwilderte Gelände für den Schießbetrieb genutzt werden konnte und zum "Wohlfühlfaktor" wurde, musste jedoch viel Zeit und Arbeit investiert werden. Und es muss laufend gepflegt werden. Jede Menge Laub und auch kleinere Äste von den umstehenden Bäumen landen auf dem Rasen. "Einmal die Woche müssen wir ran und wieder sauber machen", sagt Peter Schäffler.

Finanziell ist der Verein auf sich allein gestellt, lebt praktisch von den Beiträgen der inzwischen 48 Mitglieder, davon acht Jugendliche. Große Veranstaltungen gibt es nicht, und bei Grillfeiern kleinerer Gruppen bleibt auch kaum etwas hängen. Umso mehr freut man sich im Verein über Spenden, wie die neue Scheibe vom Curata-Seniorenstift. "Wir arbeiten schon lange zusammen, ich wollte dem Verein etwas Gutes tun", begründet Heimleiterin Vanessa Geier ihr Engagement. "Wir werden die Scheibe für das Jugendtraining nutzen", sagt Jugendleiter Christopher Schanne.

Dass dies noch lange an dieser Stätte möglich ist, darauf hoffen Vorsitzender und Jugendleiter. Denn ein Umbau des Curata-Seniorenheims ist im Gespräch. Wie es dann weitergeht, ist völlig offen, ein passendes Ersatzgelände in Eberbach wäre wohl nur schwer zu finden. "Ich probiere alles", verspricht Vanessa Geier und macht den Vereinsmitgliedern Mut, dass sie auch in den kommenden Jahren hier trainieren und die "Wohlfühlatmosphäre" weiterhin genießen können.

Info: Trainingszeiten sind mittwochs ab 17 Uhr, samstags ab 10 Uhr für Kinder und nachmittags für Erwachsene.