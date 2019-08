Eberbach. (MD) Zwar waren’s nur fünf Teams, die am Sonntagabend beim Gaudi-Wettbewerb im großen Festzelt auf dem Kuckucksmarkt antraten. Doch die Akteure und zahlreiche Zuschauer hatten ihren Spaß bei der rund zweistündigen Veranstaltung, die von dem neuen Festwirt Alfred Groll, der Stadtverwaltung und der Distelhäuser-Brauerei organisiert worden war.

Etliche der Gäste kamen passend ganz fesch in Dirndl und Lederhosen gekleidet. Angetreten waren der Eberbacher Sport-Club, die Karnevalgesellschaft "Urmel", der Dartclub als Vorjahressieger, die Handballgesellschaft und der Skiclub "Grummer Stegge".

Die Akteure maßen sich nicht nur im Bierkrug-Curling, sondern auch beim Wettnageln, beim Bierkrugstemmen und beim Wettmelken an einer Plastikkuh. Die bestand diesmal zwar nur aus einer Hälfte und war vor der Bühne platziert worden. "Das war aber viel besser als letztes Jahr, wir mussten diesmal nicht im Wasser knien", lobte Heike Helm, die gemeinsam mit Christian "Seppl" Lenz die meiste Flüssigkeit aus der Kuh molk. Aufs früher übliche Wettsägen hatte man auch diesmal aus Sicherheitsgründen verzichtet.

Die Moderation auf der Bühne mit flotten Sprüchen übernahmen Bürgermeister Peter Reichert und Roland Brandt von der Distelhäuser Brauerei sowie Ober-Schiedsrichter Bernhard "Lungo" Walter, der mit der Stoppuhr akribisch auf die vorgegebenen Wettkampfzeiten achtete. Und nachdem es im Vorjahr bei den Platzierungen einen "Fauxpas" gegeben hatte und man die Rangfolge daraufhin ändern musste, wurde heuer mittels Flipchart für größtmögliche Transparenz gesorgt.

Wettnageln im großen Festzelt. Fotos: Deschner

Die "Hessentaler" aus Mörfelden-Walldorf heizten mit Gassenhauern musikalisch mächtig ein. Schon ging’s mit dem Wettnageln los. Das war nicht ganz einfach, da der Hammer an der Spitze aus einem metallenen Rundring bestand. Die Urmel durften beginnen und versenkten in den 60 Sekunden Zeitvorgabe acht Stifte im Holz. Beim "Bierkrugcurling" musste ein leerer Maßkrug auf einer Rutsche möglichst nahe an deren Ende geschubst werden.

Der erste Versuch war zum "Testen" frei. Das Unterfangen gelang Mathias Joho vom "Grummer Stegge" besonders gut. Nach musikalischer Einlage durch die Partyband ging’s mit dem Wettmelken weiter. Und zum krönenden Abschluss war wieder das Maßkrugstemmen als "Königsdisziplin" an der Reihe. Rasch waren die Punkte danach zusammengezählt.

Die Mannschaft des Skiclubs "Grummer Stegge" mit Roland Berger, Klaus Sywyi, Mathias Joho, Ralf Bettinghausen und Gunter Bettinghausen setzte sich an die Spitze. Sie dürfen sich auf ein Grillfest für 30 Personen freuen. Überraschung dann bei Platz zwei: KG "Urmel" und HGE lagen punktgleich. Doch die Brauerei will sich nicht lumpen lassen und lädt beide Teams zum Essen in eine Gaststätte ein. 30 Liter Bier gehen an den Dartclub Eberbach als Nächstplatzierten, die "rote Laterne" erhielt der ESC.