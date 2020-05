(RNZ) Wegen zu geringer Anmeldezahlen hat die Stadtverwaltung den Auftritt des "Consortium Felicianum" heute, Montag 25. Mai, ab 17.30 Uhr beim Autokino plus in Eberbach abgesagt. Dessen ungeachtet gibt es noch zahlreiche weitere Angebote bis zum 28. Mai auf dem Festplatz in der Au.

Die weiteren Angebote im Eberbacher "Autokino Plus" in der Au

Die weiteren Angebote im Eberbacher "Autokino Plus" in der Au

(RNZ) Wegen zu geringer Anmeldezahlen hat die Stadtverwaltung den Auftritt des "Consortium Felicianum" heute, Montag 25. Mai, ab 17.30 Uhr beim Autokino plus in Eberbach abgesagt. Dessen ungeachtet gibt es noch zahlreiche weitere Angebote bis zum 28. Mai auf dem Festplatz in der Au.

Im Nachmittagsprogramm heute, Montag 25. Mai, läuft ab 14.30 Uhr der Film "Die drei Ausrufezeichen". Ihm wäre um 17.30 Uhr der Auftritt des Consortium Felicianum gefolgt, das nun abgesagt worden ist. Das vom langjährigen Solocellisten des Leipziger Rundfunkorchesters, Felix Mario Schönfeld (Violoncello), gegründete Ensemble mit Arne Müller als Primgeiger, Christian Thürmer als Kontrabassist und David Meyer am Piano hätte klassische Musik auf die Autokino-Bühne bringen wollen.

Um 20.30 Uhr folgt der Film "Leberkäsjunkie".

Morgen, Dienstag, 26. Mai, ist ab 14.30 Uhr der Film "Der Junge muss an die frische Luft" zu sehen. Um 17.30 Uhr folgt der Bühnenauftritt von Jesse Safferling mit seinem neuen Soloprojekt "Jesse Tellem". Der junge Eberbacher Künstler kombiniert auf der Suche nach neuen musikalischen Herausforderungen eingängige Pop-Elemente mit treibenden Hip-Hop Beats und seiner Liebe zur harten Rock- Musik. Seit 2019 steht der Eberbacher mit dieser Musik auf der Bühne. Um 20.30 Uhr schließt sich wieder eine Filmvorführung an: "Parasite" heißt der 132 Minuten laufende Streifen, der ab 16 Jahren frei gegeben ist.

Am Mittwoch, 27. Mai, kommt ab 14.30 Uhr der aus dem Kinderkanal bekannte "Checker Tobi". Der Film mit ihm hat den Titel "Checker Tobi und das Geheimnis unserer Welt". Um 17.30 Uhr bietet "Papageno und die Zauberflöte" eine märchenhafte Kinderoper ab fünf Jahren in einer Bearbeitung von Mozarts Zauberflöte durch Tanja Hamleh und Klaus-Dieter Köhler. Papageno und Papagena sind seit vielen Jahren ein Paar und haben viele kleine Kinder, die Papagenis. Gerne erinnern sie sich daran, wie sie sich vor vielen Jahren kennen- und lieben gelernt haben. Immer und immer wieder wollen die Papagenis die Geschichte hören. Und so erzählen Papageno und Papagena ihre Geschichte – die Geschichte der Zauberflöte. Um 20.30 Uhr läuft der Film " Der Fall Collini".

Am Donnerstag, 28. Mai, besteht das Kinderprogramm ab 14.30 Uhr aus dem Film "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ab 17.30 Uhr treten die "Wohnzimmertouristen" Marina Galm und Benedikt Held auf der Bühne auf. Nach den Singles ,,Heimatstadt" und "Lied von der Liebe" erschien am 20. März ihr Debüt-Album. Darauf präsentieren Marina und Ben einen Mix aus Pop und Soul, mit Einflüssen aus Funk und Rock, mit deutschen Texten, einer kraftvollen Stimme und viel Liebe zum Detail. Die geplante Tour im März konnte leider nicht stattfinden. Dafür jetzt dieser Auftritt. Mit dem Film "Once Upon a Time in Hollywood"endet um 20.30 Uhr die Reihe.

Info: Wegen der An- und Abfahrt kann es vor und nach den Veranstaltungen zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen um den Festplatz in der Au kommen. Die Veranstalter bitten dies zu berücksichtigen. Tickets für alle Vorstellungen gibt es nur online vorab unter www.eberbach.de. Dort stehen auch weitere Informationen zu den Kinofilmen.

[-] Weniger anzeigen