Von Martina Birkelbach

Eberbach. Es ist kein Blitzer und man muss auch keine Angst haben, dass irgendwelche Außerirdischen jetzt Eberbach überwachen. Um was es sich bei dem seltsamen Gerät mit langer "Stange", festgebunden an ein Verkehrsschild in der Odenwaldstraße (kurz vor der Ecke Alte Dielbacher Straße, schräg gegenüber dem Restaurant Oliva Garten) handelt, erklärt der städtische Bauverwaltungsleiter Karl Emig: "Für die erste Änderung des Lärmaktionsplanes zählt derzeit im Auftrag der Stadt Eberbach das Ingenieur-Büro für Verkehrswesen Köhler & Leutwein aus Karlsruhe den Verkehr an verschiedenen Standorten in Eberbach".

Ziel ist es, neue Daten zu erhalten, die als Grundlage für die "Überarbeitung des Lärmaktionsplanes" dienen. Eine entsprechende Beschlussfassung dazu ist in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates im März vergangenen Jahres erfolgt. Und wie Emig weiter mitteilt, sind weitere Beschlüsse dazu in der März-Sitzung vorgesehen.

Also keine Angst: Das Gerät tut nix! Es zählt nur.