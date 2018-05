Schönbrunn. (MD) Einmütig vergab der im Allemühler Dorfgemeinschaftshaus tagende Gemeinderat Bauleistungen zur energetischen Sanierung der Kindertagesstätte Moosbrunn. Dabei ging es um Dacharbeiten sowie Gipserleistungen. Ein Architekturbüro aus Aglasterhausen hatte die Leistungen beschränkt ausgeschrieben. Sieben Firmen waren bei den Dacharbeiten zur Angebotsabgabe aufgefordert worden, lediglich vier reichten Gebote ein. Den Zuschlag erhielt als preisgünstigste Bieterin die Firma Binder aus Aglasterhausen, die dafür gut 46.000 Euro fordert.

Alle vier Gebote lagen dicht beieinander. Zum Vergleich: Teuerster Anbieter war ein Unternehmen aus Eberbach, das knapp 48.500 Euro für die Arbeiten haben wollte. Der Auftrag schließt den Gerüstbau und die Blechnerarbeiten ein. Am Kindergarten sollen auch der Außenputz mit Wärmeverbundsystem am Betondachvorsprung sowie am Mauerwerk des Dachversatzes sowie der Sockelputz ertüchtigt werden. Außerdem stehen Ausbesserungen am Innenputz an. Auch dieser Kleinauftrag war beschränkt unter sieben Firmen ausgeschrieben worden. Nur drei zeigten Interesse. Als günstigster Bieter erhielt die Firma Schnabel aus Mosbach zum Preis von 13.300 Euro den Zuschlag. Bei diesem Gewerk zeigten sich enorme Preisunterschiede. So lag der nächste Bieter bei rund 19.000 Euro, der teuerste gar bei 23.200 Euro. Die Kostenschätzung des Planers ging von etwa 16.000 Euro aus.

Bürgermeister Jan Frey informierte, dass der Zuwendungsbescheid für das Integrationsmanagement bis zum Jahr 2020 in Höhe von 16.500 Euro vorliegt. Damit ist die Finanzierung der Stelle der damit betrauten Mitarbeiterin gesichert. Wie Frey ausführte, fällt die für den 7. Juni angesetzte Sitzung des gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn aus, da noch Themen näher geklärt werden müssten. Friedbert Heiß lobte, "dass in Allemühl die Kirchenglocken wieder richtig läuten und das Geländer an der Treppe zum Dorfplatz endlich fertig ist".