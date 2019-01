Eberbach. (jbd) Mit 4,1 Prozent Arbeitslosen auf dem Eberbacher Arbeitsmarkt hatte das Jahr 2018 im Januar begonnen, im Dezember fiel hier die Quote mit 3,9 erneut unter die 4-Prozent-Marke. Für den Gesamtbezirk Heidelberg wurden im letzten Monat des Jahres 3,5 Prozent, und damit der niedrigste Wert der letzten zwölf Monate errechnet. Am besten abschneiden konnte dabei mit einer Quote von 3,1 Prozent der Geschäftsbereich Weinheim.

Die Arbeitsagentur Heidelberg spricht von einer anhaltend guten Situation, von der auf dem hiesigen Arbeitsmarkt auch Langzeitarbeitslose und schwerbehinderte Menschen profitieren konnten.

Insgesamt viermal im vorigen Jahr rutschte die Erwerbslosigkeit in Eberbach auf unter 4 Prozent - bis auf 3,6 Prozent im Juli. 3,9 Prozent Arbeitslose: in Eberbach sind dies aktuell 370 Menschen (November: minus 18). In der Mehrzahl (55 Prozent) handelt es sich um Männer. Inzwischen sind mit 47 Prozent fast die Hälfte der Arbeitslosen am Ort 50 Jahre und älter, der Anteil an Langzeitarbeitslosen liegt bei knapp 29 Prozent, fast 31 Prozent der Menschen ohne Job haben hier einen ausländischen Pass.

Neu arbeitslos melden mussten sich im Dezember 89 Eberbacher (minus 25), im Jahresverlauf 2018 summierte sich die Zahl dieser Neumeldungen auf 1222, das sind 135 weniger als 2017. Ihre Arbeitslosigkeit beendet haben im Dezember 104 Personen, was aufs Jahr berechnet auf 1208 (minus 271) zutraf. Das Angebot an offenen Stellen beziffert sich momentan auf 79, Arbeitgeber hatten in den letzten vier Wochen 21 Jobs neu offeriert. 2018 wurden der Arbeitsagentur insgesamt 235 Stellenangebote gemeldet, das sind 18 mehr als im Vorjahreszeitraum.