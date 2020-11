Eberbach. (by) Die vor allem in den Stoßzeiten langen Autoschlangen beiderseits der Neckarbrücke gehören seit Freitagmittag der Vergangenheit an. Die Arbeiten sind abgeschlossen, der Verkehr kann wieder fließen.

Am 26. Oktober hatten die Arbeiten zunächst auf Eberbacher Seite der Neckarbrücke begonnen, am 2. November wurden sie auf Neckarwimmersbacher Seite fortgesetzt.

Gestern wurde nun die Baustelle abgebaut, so dass der Verkehr wieder fließen kann. "Am Dienstag wurde der Asphalt aufgebracht, am Mittwoch war Ruhetag", erklärt Jens Schilla von der Stadtwerke Eberbach GmbH. In der Bauausschusssitzung am Donnerstagabend hatte Stadtrat Rolf Schieck (SPD) die schwierige Situation durch die Verlegung des Fußgängerüberwegs angesprochen.

Erforderlich war die Verlegung eines 20 kV-Mittelspannungskabel geworden, nachdem dieses bei einem Stromausfall im Sommer kaputtgegangen war.