Von Martina Birkelbach

Eberbach. Erstmals beim Frühlingsfest auftreten wird Fatma Tazegül, oft als "die weibliche Soulstimme Mannheims" bezeichnet. Mit ihrer Band "Fatma2Soul" wird die in Mosbach geborene und vorrangig in Eberbach aufgewachsene Funk- und Soul-Sängerin am Freitag, 31. Mai, ab 19 Uhr die Gäste auf dem Neuen Markt in den Bann ziehen. Wir haben mit der 41-Jährigen über ihre früheren Zeiten sowie ihre Karriere als Musikerin gesprochen. Sie hat auch verraten, auf was sich das Frühlingsfest-Publikum freuen darf.

Frau Fatma Tazegül, Sie sind in Mosbach geboren und in Fahrenbach sechs Jahre aufgewachsen, bevor Sie nach Eberbach kamen. Welche Erinnerungen haben Sie noch an die Zeit?

Viele Erinnerungen an diese Zeit habe ich nicht mehr. Ich war mit Spielen und die Welt Entdecken beschäftigt. Somit ist meine Hauptheimatstadt, die mit sehr vielen Erinnerungen verbunden ist, Eberbach.

Welche Schulen haben Sie in Eberbach besucht, wie lange haben Sie im Stauferstädtchen gewohnt und wie war die Zeit?

In Eberbach war ich nur in der Werkrealschule. Mit 20 Jahren bin ich dann wegen der Musik nach Mannheim gezogen. Größtenteils habe ich schöne Erinnerungen aus Eberbach mitgenommen. Ganz besonders vermisse ich die schöne Natur.

Haben Sie noch Kontakt zu Eberbachern?

Nein, ich habe keinen privaten Kontakt mehr zu Eberbachern. Nur über die sozialen Netzwerke. Da sieht der eine, was der andere so treibt im Leben; liked oder kommentiert Beiträge.

Wie lebt es sich heute in Mannheim?

Sehr gut! Mannheim ist eine sehr lebendige und bunte Stadt voller Kunst und Kultur und ist heute meine zweite Wahlheimatstadt geworden. Ich liebe es dort zu leben und immer wieder neue Künstler, egal in welchem Bereich, kennenzulernen.

Im Jahr 1998, mit 21 Jahren, haben Sie ihr Gesangstalent entdeckt, wie kam es dazu? Mit wem sind Sie dann aufgetreten und wo?

Ich habe erst einmal einen Deal mit den lieben Gott geschlossen; Allah, Buddha, Universum, ... mir sind Namen nicht wichtig, nur die Energie der Liebe, Geborgenheit und die unbeschreibliche Verbundenheit, die diese Namen erzeugen. Bei diesem Deal ging es darum, dass ich wissen wollte, für was ich denn auf Erden gut bin. Zudem konnte ich nicht verstehen, wieso meine Mutter und ich so ein leidvolles Leben führen mussten, denn unsere Gedanken und Handlungen werden schon immer durch Liebe beherrscht. Bis zu diesem Deal war mein Glaube unerschütterlich, doch geriet er dann völlig ins Wanken. Ich habe dem Universum noch eine Chance gegeben, mir zu zeigen, dass gute Menschen auch belohnt werden, und ihm einen Zeitraum von einem Jahr genannt, um mir seine Präsenz zu zeigen. Als Gegenleistung habe ich angeboten jeden Tag zu beten. Ein Dreivierteljahr später - nachdem ich mich bereits mit vielen unterschiedlichen Dingen, die zu mir hätten passen können, erfolglos beschäftigt habe - war ich auf eine Haus-Einweihungsparty in Heidelberg eingeladen. Irgendwann an diesem Abend lief mein allerliebstes Lieblingslied und ich habe plötzlich lauthals angefangen mitzusingen. Auf Singen wäre ich als Mensch mit türkisch-armenisch und kurdischen Wurzeln, dessen Lieblingsmusik meistens von farbigen Interpreten stammte, nie gekommen. Und weil die Reaktionen der Menschen, die um mich herumstanden, in mir pure Freude erzeugt haben, hatte ich zwei Wochen später meinen ersten Gesangsunterricht in Heidelberg-Ziegelhausen, um mir von einem Profi Bestätigung zu holen. Dann ging’s Schlag auf Schlag: Anfang 1999 habe ich durch ein Inserat im damaligen Stadtmagazin Meier, meine allererste Band "Booty Jam" gefunden. In Jamsessions im Proberaum entstanden großartige Eigenkompositionen im Party-Funk-Stil der 70er und 80er; heute bin ich immer noch als Frontfrau dabei. Dies geschah innerhalb des geforderten Jahres, und mein Wunder war geschehen. Seither ist mein Glaube unerschütterlich und ich bin gesegnet mit unerschöpflicher Liebe, die ich täglich dankend in die Welt hinaus tragen darf.

Im Jahr 2005 haben Sie Ihren erlernten Beruf als Einzelhandelskauffrau an den Nagel gehängt und sich als Sängerin selbstständig gemacht. Wie kam es zu dem Entschluss?

Es gab sehr viele Menschen um mich herum, die unglücklich mit ihrem Job waren und sich nicht getraut haben ihren Träumen zu folgen. So wollte ich nie sein. Da die Musik immer lauter in mir wurde und mich geradezu drängte einen anderen Weg einzuschlagen, habe ich allen Mut zusammengenommen und auf die Zeichen vertraut. Schwupps ins kalte Wasser - und mal sehen bis wohin es mich trägt. Zum Glück hatte ich ja bereits etwas Bodenständiges gelernt, das mir auch sehr viel Freude bereitete und zu dem ich jederzeit zurückkehren könnte.

Was bedeutet Ihnen die Musik?

Hierzu ein paar Zeilen aus einem meiner Songtexte zu Ehren der Musik. "Musik ist meine Leidenschaft, sie tröstet mich, wenn ich traurig bin, sie gibt mir Mut und Kraft. Sie ist die Liebe, die mich nicht betrügt, sie ist es, die meinen Tag versüßt. Ich bin fasziniert von ihrem Klang, ohne den ich nicht mehr leben kann. Alles ist Musik für mich, drum möcht ich ihr sagen ich liebe dich ...".

Sie waren an vielen Musikvideos, Alben und Projekten beteiligt, haben in zahlreichen Bands mitgesungen, waren als Protagonistin im Dokumentarfilm "Lichter Mannheims" aktiv und geben auch Unterricht für Coaching und Performance. Was waren für Sie die Highlights?

Im Grunde war und ist alles in meinem musikalischen Leben erwähnenswert, denn alles, was ich zum ersten Mal erlebte und heute auch durch die Musik weiterhin erlebe, war und ist in dem Augenblick immer ein besonderes Highlight für mich. Besonders schön und erfüllend ist es immer wieder neue fantastische Künstler und Menschen kennenzulernen. Eine große Bereicherung ist es für mich auch, meine Erfahrungen im Gesang weiterzugeben und jetzt auch Kinder in der musikalischen Früherziehung zu unterrichten.

Doch um hier zumindest ein paar meiner schönen Erlebnisse zu nennen: "Cairo Jazz Festival" in 2009, mit dem großartigen Komponisten Thomas Motter. Meine erste große Veranstaltung im Mannheimer Capitol, "Fatma2Soul präsentiert Music in Motion" in 2012. Das jüngste Event von Christian W. Mucha (MG MedienGruppe) in Wien, bei dem diesjährigen FM Incoming Preis 2019, zu Ehren der Landeshauptfrau von Niederösterreich, bei dem auch der junge österreichische Bundeskanzler zu den Ehrengästen gehörte. Beides beeindruckende Persönlichkeiten mit bewegenden Ansprachen, die ich für einen kurzen Augenblick kennenlernen durfte und von denen ich großes Lob für meine musikalische Darbietung erhielt.

Ihre eigene Funk- und Soul Band "Fatma2Soul" haben Sie im Jahr 2009 gegründet, inzwischen hat sich die Band in der Rhein-Neckar-Region etabliert. Die Band besteht aus wechselnden Künstlern, die immer wieder neue Klangbilder entstehen lassen und jedes Konzert einmalig machen. Wer stand schon mit "Fatma2Soul" auf der Bühne?

Auch hier sind im Grunde alle Künstler, die ich zu "Fatma2Soul" eingeladen und gebucht habe erwähnenswert, doch wohl die bekanntesten sind die weltberühmten "The Weather Girls", mit ihrem Welthit " It’s raining Men", die ich 2012 für meine Veranstaltung "Fatma2Soul präsentiert Music in Motion" gewinnen konnte.

Welche Erinnerungen haben Sie noch an das Eberbacher Frühlingfest?

Als Kind und Teenager war das Frühlingsfest etwas ganz Besonderes und Abenteuer pur! Eine schöne Gelegenheit mit Freunden und Familie Freude zu teilen und neue Menschen kennenzulernen.

Und welche Künstler werden mit Ihnen beim Eberbacher Frühlingsfest auf der Bühne für Stimmung sorgen?

Ich habe die Band wie immer, passend zum Event, mit großartigen Künstlern bestückt. Dabei sein werden Keyboarder & Sänger Dario Allegra, Gitarrist Holger Bläß, Bassist David Knevels und am Schlagzeug Johannes Zeiß.

Was gibt’s zu hören?

Wie fast immer gibt es bei "Fatma2Soul" Funk&Soul, Pop - plus etwas Reggae und Rock.

Es ist ihr erster Auftritt in ihrer "Haupt-Heimatstadt". Auf was freuen Sie sich am meisten?

Ich freue mich ganz besonders, überhaupt endlich mal auch in Eberbach zu singen und auch darauf ein paar bekannte Gesichter aus meiner Vergangenheit wieder zu sehen.