Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach-Rockenau. Längst ist die Hochwasserkatastrophe des letzten Sommers im Ahrtal von anderen Themen aus den täglichen Nachrichten verdrängt worden. Doch "die Not ist weiterhin groß", weiß Sandra Wäsch. Seit Mitte Juli ist sie unermüdlich ehrenamtlich im Einsatz, um den Menschen dort nach Kräften zu helfen.

Hatte sie bereits bei der Erdbebenkatastrophe in Kroatien Anfang des Jahres ihr Organisationstalent bei der Unterstützung der Menschen dort durch Hilfslieferungen aus dem Neckartal unter Beweis gestellt, so waren Sandra Wäsch und ihr Ehemann Frank auch diesmal wieder gleich zur Stelle, als die Bilder von den Verwüstungen im besonders schwer betroffenen Ahrtal durch die Medien gingen. Eine Zeit lang arbeitete sie dabei mit den Helfern aus Eberbach, Neckargemünd und Nußloch der von ihr mitbegründeten Gruppe "Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar" zusammen.

Vor ein paar Wochen allerdings kam es zum Zerwürfnis: Nach diversen Meinungsverschiedenheiten mit dem Leiter der "Schnellen Hilfe", Manfred Gabler, verließ Sandra Wäsch die Gruppe bereits im September. Fortan wurde sie wieder eigenverantwortlich für bedürftige Menschen im Ahrtal aktiv. "Ich lass‘ mir halt nix vorschreiben", begründet sie ihren Schritt.

Auf der Facebook-Seite der "Schnellen Hilfe" teilten Gabler und weitere Gruppenmitglieder am 26. Oktober dann den Ausschluss von Sandra Wäsch aus der Gruppe mit. "Frau Wäsch werden somit alle Rechte entzogen, Handlungen im Namen der Schnellen Hilfe mit Herz Rhein-Neckar durchzuführen", ist dort zu lesen. Zur Begründung seitens der "Schnellen Hilfe mit Herz" war vom auf der Facebook-Seite als Ansprechpartner genannten Eberbacher Gruppenmitglied Enrico Schmidt am Mittwoch lediglich zu erfahren: "Die Sandra wollte halt ihr eigenes Ding machen. Da haben wir uns eben getrennt."

Die umtriebige Rockenauerin lässt sich durch all das nicht beirren. Im Nu hatten sie und ihr Mann vier weitere Helfer für das Projekt gefunden. Ohne Unterbrechung gehen die von Sandra Wäsch koordinierten Transporte mit Hilfsgütern aus Eberbach ins Ahrtal weiter. Beliefert werden vorwiegend Dörfer, in denen noch wenig Hilfe angekommen ist. Dort verteilen die Eberbacher die mitgebrachten Spenden direkt an ihnen zuvor mitgeteilte hilfsbedürftige Empfänger. Was sie bei ihren Wochenendfahrten selbst nicht verteilen können, bringen sie zu einer ihnen zur Verfügung gestellten Lagerhalle.

Dort übernimmt "Tante Meggy" , eine Vertrauensperson aus der Region, die Spenden. Sie wisse, wo was benötigt werde, und bringe die Sachen mit ihrem "Flutmobil" an Ort und Stelle. "Die Spendenbereitschaft ist weiterhin groß", erfährt Sandra Wäsch tagtäglich. Aus Eberbach und Umgebung und sogar aus Tauberbischofsheim brächten Menschen dringend benötigte Dinge. "Da sind viele, die uns immer wieder unterstützen", berichtet Wäsch. "Die Leute kennen uns ja inzwischen und wissen, dass wir die gespendeten Sachen wirklich dahin bringen, wo sie gebraucht werden."

Auch am heutigen Samstag sind das Ehepaar Wäsch und seine Helfer mit einem LKW und zwei PKWs wieder unterwegs, um Menschen im Flutgebiet mit "allem was wärmt" zu versorgen. Und auch für kommende Touren werden in Rockenau Wärmflaschen, warme Winterjacken, Mützen und Handschuhe und – "ganz dringend" – Bautrockner gesammelt. Haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Getränke gehören ebenfalls immer zur Ladung der Fahrzeuge.

Bereits verpackt warten bei Wäschs bereits 300 Weihnachtsgeschenke zum Abtransport am 4. Dezember. Foto: privat

"Am 4. Dezember starten wir dann die letzte Fahrt für dieses Jahr", berichtet Wäsch. "Da bringen wir 300 Weihnachtsgeschenke ins Ahrtal": gespendetes Kinderspielzeug und Bücher für Kinder und Erwachsene, die Sandra Wäsch schon jetzt weihnachtlich verpackt und in ihrer Wohnung gestapelt hat. Auch ein Klettergerüst für einen Kindergarten geht dann mit auf die Reise. Und natürlich Weihnachtsplätzchen: "1000 Tüten sollen es werden.Da sind noch Plätzchenbäcker willkommen, die uns mit ihrem Gebäck unterstützen."

Nach der Tour Anfang Dezember wollen sich Wäschs und ihre Helfer erst mal eine Verschnaufpause gönnen. Aber danach geht’s weiter", versichert die Rockenauerin. "Die Leute sind so glücklich, dass man sie nicht vergisst."

Info: Wer die Ahrtal-Hilfe der Familie Wäsch mit Sachspenden unterstützen möchte, kann benötigte Dinge nach telefonischer Absprache unter der Handy-Nummer 0176/83014706 in Rockenau, Im Rot 4, abgeben.