Rhein-Neckar. (me) Im Frühling locken der Odenwald und die Region wieder ganz besonders mit ihren landschaftlichen Reizen. Wer Natur pur erleben will, für den bietet der Odenwaldklub im April wieder interessante Wanderungen an: durchs Neckartal, den Exotenwald und auf der Guldenklinger Höhe.

Zum Dampfnudelessen geht es am Mittwoch, 13. April, vom Teltschikturm über zehn Kilometer in rund dreieinhalb Stunden nach Steinklingen. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr am Heidelberger Hauptbahnhof. Die S1 aus Eberbach fährt um 9.29 Uhr. Weitere Infos gibt es bei Norbert Herion unter (06221) 602115.

Den Frühling im Neckartal gibt es am gleichen Tag auf einer sieben Kilometer langen Wanderung von Schlierbach über Bärenbach nach Kleingemünd zu erleben. Die Gehzeit beträgt zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 13.35 Uhr am Bahnhof in Neckargemünd, Abfahrt der S2 aus Eberbach um 13.29 Uhr. Mehr Informationen hat Wilfried Gießner unter Telefon (0 62 23) 14 86.

Zwei weitere Wanderungen werden am Sonntag, 17. April angeboten. Bei einer 15 Kilometer langen Rundwanderung geht es in fünf Stunden von Weinheim aus über den Exotenwald ins Gorxheimertal und zurück. Wer nicht die ganze Strecke laufen will, kann die Wanderung auch nach acht Kilometern beende. Treffpunkt ist um 8.10 Uhr in Heidelberg am Hauptbahnhof. Die S1 fährt von Eberbach aus um 7.29 Uhr ab. Wanderführer sind Helga Thoms und Waltraud Nenninger, Telefon (06221) 80 18 18.

Die zweite Sonntagswanderung führt über 15 Kilometer in viereinhalb Stunden von der Guldenklinger Höhe mit Mittagseinkehr nach Mörlenbach. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Hauptbahnhof in Mannheim. Die S 1 fährt in Eberbach um 8.29 Uhr ab. Weitere Informationen gibt es bei Wolfgang Groh unter Telefon (0621) 70 34 51.