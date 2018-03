Von Felix Hüll

Hirschhorn. "Fakt ist: Wir haben kein Geld. Aber wir müssen da ran. Das Gesundheitsamt sitzt uns im Nacken. Im Moment halten die still, weil gerade das Ingenieurbüro dran ist. Die warten aber auf Ergebnisse." Bürgermeister Oliver Berthold spricht Klartext. Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss der Stadtverordnetenversammlung versteht und beschließt: er empfiehlt dem Parlament, dem Sanierungskonzept für die Wasserversorgung wie vorgelegt zu folgen.

Hintergrund Die neue Wasserversorgung wird nach dem Gutachten des Ingenieurbüros Schulz rund zwei Millionen Euro kosten. Im Einzelnen verteilen sich die Sanierungskosten laut Konzept auf die folgenden Einrichtungen: Hochbehälter Schloss sofort erforderlich: 69.000 € sowie Neubau oder 1 331.000 € oder Sanierung im Bestand mindestens: 640.000 [+] Lesen Sie mehr Die neue Wasserversorgung wird nach dem Gutachten des Ingenieurbüros Schulz rund zwei Millionen Euro kosten. Im Einzelnen verteilen sich die Sanierungskosten laut Konzept auf die folgenden Einrichtungen: Hochbehälter Schloss sofort erforderlich: 69.000 € sowie Neubau oder 1 331.000 € oder Sanierung im Bestand mindestens: 640.000 € Quelle Hämmelsbach 5 560 € Quellen Campingplatz 33.800 € Hochbehälter Igelsbach 55.150 € Aufbereitungsanlage Campingplatz 141.438 € Hochbehälter Langenthal 90.200 € Quelle Igelsbach 40.550 € Staatsquelle 41.880 € Hochbehalter Schlössel 149.500 € Gesamtkosten: 1 958.078 € (bei Kalkulation 1,4 Mio. für Hochbehälter Schloss) Die Kosten sind im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt und in die Folgejahre-Finanzplanungen aufgenommen. (fhs)

[-] Weniger anzeigen

Das Ingenieurbüro von Erich Schulz aus Hirschberg-Leutershausen hat jetzt erstmals eine insgesamt 60 Seiten umfassende genaue Bestandsaufnahme der Hirschhorner Wasserversorgungsanlagen erstellt. Dabei hat es den Sanierungsbedarf berechnet. Geschäftsführer Schulz erläuterte jetzt die Zusammensetzung der Gesamtsumme von 1,96 Millionen Euro im Ausschuss. Erste Details hatten Stadtverordnete bereits bei einem Ortstermin schon am 18. März erfahren.

Wenn die Stadtverordneten nun am 20. Juli dieser Ausschussempfehlung folgen, sollen beginnend mit dem Hochbehälter Schloss Hirschhorn nach und nach an den Trinkwasserversorgungsanlagen Leitungen und Bedientechnik erneuert sowie Anlagenteile saniert werden. Teils stammen Becken, Fliesen, Leitungen oder elektrische Anlagen noch aus den 1960er Jahren und sind entsprechend ihres Alters abgenutzt, marode oder entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Größter Brocken wird der Hochbehälter am Schloss: weil hier der Sanierungsaufwand mit sofort erforderlichen 69.000 Euro und nach jetzigem Stand (noch ohne Untersuchungsgrabungen im Außenbereich) auf 636.450 Euro geschätzt wird, hat Ingenieur Schulz wahlweise auch die Kosten für einen kompletten Neubau der Anlage durchgerechnet - das würde dann 1,3 Millionen Euro kosten. Sollten sich die Stadtverordneten tatsächlich für einen Neubau entscheiden, will Hirschhorn dem Land Hessen anbieten, eine Feuerlöschreserve für das Schloss mit einzubauen. Momentan gibt es dort keinen ausreichenden Brandschutz. Die Beteiligung des Landes an den Neubaukosten der so erweiterten Gesamtanlage ist nach Hirschhorner Auffassung für beide Seiten von Vorteil.

Wegen der bereits erwähnten Gesundheitsamts-anforderungen sind noch in diesem Jahr UV-Filter zur Desinfektion der Anlagen zu erneuern und eine neue Förderpumpe in Langenthal einzubauen. Die UV-Filter können in einem Neubau übernommen werden, so dass ihr Anschaffungspreis in den noch 2017 auszugebenden rund 69.000 Euro nicht verloren geht.

Auf Nachfrage von Harald Heiß erläuterte Schulz, dass man bei einem Neubau des Schloss-Hochbehälters davon ausgehe, dass das Bauwerk an sich die nächsten 50 Jahre keine Kosten mehr erforderlich mache. Bei einer Sanierung lege man 30 Jahre zugrunde. Bei Anlagenteilen (etwa der Elektrik) müsse man jedoch in beiden Fällen schon nach 20 Jahren wieder von Handlungsbedarf ausgehen. Zusammenfassend zeichnete Schulz folgendes Bild: In fast allen Objekten sind die Türen marode, in manchen Hochbehältern sind Rohrverbindungen der Becken sowie Fliesen zu erneuern oder durch mineralischen Mörtel auf Betonuntergrund zu ersetzen. Bakterielle Beeinträchtigungen etwa der Hämmelsbacher sowie der Staatsquelle führten dazu, dass sie wiederholt nicht zur Trinkwasserversorgung verwendet werden konnten. Beim Hochbehälter Schlössel hat sich durch ein Setzen des Vorkellers das Gebäude so verändert, dass die Rohrachsen angepasst werden müssen. In vielen Anlagen sind alte Rohre zu erneuern oder PVC-Rohre auch durch Edelstahl zu ersetzen.

Vorgesehen ist laut Ingenieur Schulz, die Wasserversorgung bis 2019 zu sanieren. Stadtverordnetenvorsteher Heiß zweifelt diesem Zeitrahmen an, denn finanziell sei dies gar nicht realisierbar.

Heiß fordert von Kämmerer Michael Reinhard, bis zum 20. Juli abzufragen, "wo die Schmerzgrenze" der Aufsichtsbehörde Regierungspräsidium beim Genehmigen einer Nettoneuverschuldung liege. Außerdem könne man ja nicht nur fünf Jahre lang ausschließlich diese Investitionen tätigen.

Bürgermeister Berthold kündigte an, dass man um eine oder gar mehrere Gebührenerhöhungen nicht herum kommen werde. Geplant ist eine verlässliche Kalkulation für drei bis fünf Jahre.