Rothenberg. Das Sommermärchen der Feuerwehr Rothenberg geht in die zweite Runde, denn am Ende der diesjährigen Leistungsübungen auf Kreisebene hatte die Rothenberger Mannschaft das bessere Ende für sich. Man konnte sich mit 99,7 Prozent den Tagessieg vor der Feuerwehr Kirchbrombach sichern. Von den insgesamt 14 teilnehmenden Mannschaften kamen allein sieben aus der Oberzent. Rothenberg beteiligte sich in diesem Jahr mit einer Mannschaft. Weitere Vertreter aus der Oberzent waren Kortelshütte mit zwei Mannschaften und Beerfelden mit vier.

Nach dem Theorieteil war es abzusehen, dass es an diesem Tag besonders eng werden würde, was den Sieg angeht. Beim praktischen Teil ging es darum, einen kompletten Löschangriff mit Menschenrettung unter Atemschutz unter den kritischen Augen der Schiedsrichter aufzubauen. Beim Rothenberger Team war man nach Abschluss der Übung sehr zufrieden mit der gezeigten Leistung.

Nun kam die lange Zeit des Wartens auf die Siegerehrung, und so langsam stieg die Spannung bei den teilnehmenden Mannschaften. Zuerst wurden die Kameraden ausgezeichnet, die sich um ein Feuerwehrleistungsabzeichen beworben hatten. Hierzu musste ein zusätzlicher Fragebogen ausgefüllt werden.

Alle Bewerber der Rothenberger Mannschaft konnten ihre Abzeichen in Empfang nehmen. Lars Gittek, Natalie Koch und Maria Lähn erhielten das silberne Feuerwehrleistungsabzeichen, Maik Spatz das goldene und Matthias Hering das goldene Feuerwehrleistungsabzeichen mit Zusatzkennung für fünfmalige erfolgreiche Teilnahme.

Bei der anschließenden Siegerehrung für die Mannschaften wurde wieder einmal deutlich, auf welch hohem Niveau im Odenwaldkreis um den Sieg gekämpft wird. Letztlich entschieden bei vielen Platzierungen im vorderen Drittel Zehntel Prozentpunkte bzw. bei Punktgleichheit die schnellere Knotenzeit über eine bessere Platzierung.

In der erfolgreichen Mannschaft waren Lars Gittek, Jochen Weinthäter, Stefan Brand, Maik Spatz, Matthias Hering, Natalie Koch, Maria Lähn, Marcel Beisel und Peter Lübke. Der Jubel über den Tagessieg war grenzenlos, und es wurde auch die eine oder andere Freudenträne zerdrückt über diesen eindrucksvollen Sieg. Nun gilt es, beim Bezirksentscheid am 23. Juni in Lampertheim/Hüttenfeld um die Qualifikation für den Landesentscheid zu kämpfen.

Die weiteren Platzierungen der Mannschaften aus der Oberzent: 4. Beerfelden 2, 5. Kortelshütte 1, 6. Kortelshütte 2, 7. Beerfelden 1.