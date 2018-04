Hirschhorn. (fhs) Profil Hirschhorn und die örtliche CDU haben mit einem öffentlichen Schreiben Bürgermeister Rainer Sens gebeten, den Facebook-Auftritt der Stadt Hirschhorn nicht mehr für politische Stellungnahmen zu nutzen. Anlass war Sens' Reaktion nach der RNZ-Berichterstattung aus der vergangenen Stadtverordnetenversammlung beim Thema neue Infobroschüre Hirschhorns.

Sens hatte einen (inzwischen wieder entfernten) Facebook-Kommentar abgefasst "Wenn Journalisten zensieren". Er warf darin der Eberbacher RNZ-Ausgabe wiederholte falsche Berichterstattung vor und dass nur wenige Journalisten etwas in ihrer Ausbildung über "Grundlagen der öffentlichen Verwaltung" oder über "Gelegenheit zur Stellungnahme" erfahren.

Sens nahm dann das Thema Infobroschüre in der Stadtverordneten-Sitzung als konkretes Beispiel für seine Vorwürfe und leitete über in die Bewertung des RNZ-Berichts vom 4. Februar: "(...) Oder dient das alles gar nicht der Information der Leserinnen und Leser, sondern ist man in Eberbach mal wieder nur neidisch auf die schmucke Bürgerbroschüre in Hirschhorn, die gut ankommt und den Werbetreibenden, die darin inseriert haben, mehr Aufmerksamkeit gibt als die eigene Zeitung? Handelt es sich am Ende nicht um einen journalistischen Bericht im redaktionellen Teil, sondern um die handfesten wirtschaftlichen Interessen des eigenen Verlags? Sinkenden Auflagenzahlen begegnet man nicht durch solche Artikel, sondern mit journalistischer Qualität. (...) In diesem Sinne: schreiben Sie weiter so in Eberbach über Hirschhorn. Ich glaube fest daran, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht so dumm sind, wie sie manche gerne hätten. Das ist meine Meinung."

Dass der Bürgermeister "einseitige politische zudem persönliche Stellungnahmen" auf städtischem Facebook-Account verbreitet - daran setzte die Kritik von zwei der drei Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung an. Profil-Fraktionsvorsitzender Martin Hölz richtete ein Schreiben an Sens, das sowohl an alle Mitglieder des Magistrats wie der StaVo ging. Darin bat Hölz Magistratsmitglied und Bürgermeister Sens, dies künftig auf dem offiziellen Facebook-Account der Stadt zu unterlassen.

Sens stehe es selbstverständlich frei, dies als Privatperson in welcher Form auch immer zu tun. Aber "in der letzten Zeit lese ich "Posts von Ihnen auf dem offiziellen Facebook-Account der Stadt Hirschhorn, die ich als Zweckentfremdung werte (...)". Hölz wünschte sich vom Bürgermeister eine kritische Reflexion über die Reichweite und den Wirkungsgrad" derartiger Äußerungen im Internet. Auf den Einzelfall des Infobroschüren-Tagesordnungspunkts eingehend urteilte Hölz, Sens habe die Verhältnisse "vollkommen überzeichnet" und sich selbst als "nicht kritikfähig" erwiesen.

Hölz räumt ein, dass sich über einzelne Auffassungen in dieser Debatte trefflich diskutieren lasse. Der Profil-Fraktionsvorsitzende wies jedoch Formulierungen zurück wie "antidemokratische Fehlleistung" oder "Quantensprung der Fehlleistung", wie sie Sens im Bezug auf die RNZ-Journalisten ("kleine Provinzredaktion") als persönliches Urteil verwendete oder "cholerische Äußerungen der offenbar gerne zitierten Akteure". Damit hatte Hirschhorns Bürgermeister Stadtverordnete bezeichnet, deren Redebeiträge andere Anwesende Sens zufolge "teils mit Befremden, teils mit offener Belustigung verfolgten."

Hölz sieht in diesem Vorgehen eine "ungute Mischung", die Sens geschaffen habe, "um einzig sich selbst positiv positionieren zu können". Hölz zitiert Schopenhauer mit "Wenn man merkt, dass der Gegner überlegen ist und man Unrecht behalten wird, so werde man persönlich, beleidigend, grob." Im weiteren Text des offenen Briefes geht Hölz auf die Sachauseinandersetzung um die Infobroschüre ein und anerkennt, dass Sens in einem weiteren Beitrag bereits "etwas zurückgerudert" sei und darin nachvollziehbare Gründe für das Bemängelte angeführt habe.

Hölz empfahl Rainer Sens als Amtsträger, journalistische Darstellungen durch Mitteilungen des Magistrats oder mit einem Leserbrief zu erwidern oder eben als Äußerung, die Sens eindeutig als Privatperson kennzeichne.