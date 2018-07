Hirschhorn. (MD) Hoch schlugen erneut die Wogen, als es in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag um die Sicherung der Trinkwassergewinnungsanlagen in Langenthal und beim Campingplatz im Zuge des Baus der Windräder am Greiner Eck ging. Denn, so heißt es in der Sitzungsvorlage, " durch die gewählten Standorte und deren Nähe zu den beiden Quellen seien Beeinträchtigungen nicht auszuschließen". Durch die geringe Bodendeckung und die Sandsteinformationen im direkten Quellbereich gelange das Regenwasser relativ schnell in die Erde. Dies führe bei zu geringer Filterung im Boden zu Eintrübungen bis hin zur Unbrauchbarkeit des "Rohwassers".

Ebenso könnten Verschiebungen von Quellen sowie eine Verringerung der Schüttungen nicht ausgeschlossen werden. In der Vorlage findet sich auch der Hinweis, dass im Bereich der Langenthaler Quelle nach einer geringfügigen Vertiefung von Entwässerungsgräben durch den Forst eine derartige Störung aufgetreten sei. Das "Rohwasser" wurde unbrauchbar. Die Verwaltung beleuchtete in dem Schriftstück, wodurch aus ihrer Sicht Probleme für die Wassergewinnung beim Bau der Rotoren auftreten könnten: beim Einpflügen der Stromleitung vom Windrad zur Abnahmestelle, bei der Rodung von Bäumen für Wege und Bauflächen, durch Erschütterungen durch schweres Baugerät bei Aushub und Verdichtung und durch hohe Flächen. Folglich wurde mit dem Anlagenbetreiber eine "Vereinbarung zur Nachrüstung von Trinkwasseranlagen" entworfen. Schriftlich hatten sich auch Wassermeister Konrad Wagner sowie Bauamtsleiter Detlef Kermbach dazu geäußert und umfassenden Schutz der Quellen gefordert.

Bürgermeister Rainer Sens führte aus, dass die Erdarbeiten derzeit ruhen, bis die vom Erbauer zugesagten Filter in den Anlagen eingebaut seien. Wann dies der Fall sein wird, konnte er aber nicht sagen. Der Magistrat habe sich mehrfach mit der Thematik beschäftigt, letztmals einen Tag vor der Stadtverordnetenversammlung dazu Beschlüsse gefasst. Welche Beschlüsse denn da getroffen worden seien, wollte Harald Heiß (CDU) vom Bürgermeister wissen.

Doch der konnte zunächst nichts Konkretes dazu sagen: "Das Papier habe ich oben". Da platzte Wolfgang Schilling (CDU) der Kragen: "Wir sollen hier über etwas entscheiden, und der Bürgermeister ist nicht vorbereitet", so der Jurist. "Herr Sens, grinsen Sie nur, das ist eine bodenlose Frechheit", kommentierte er den Gesichtsausdruck des Stadtchefs. Und Harald Heiß bemängelte, dass man über etwas abstimmen solle, was dem Gremium gar nicht vorliege: " Wir sind doch nicht die Ärsche hier", schimpfte er.

Erster Stadtrat Karlheinz Happes (Profil) half schließlich aus und kramte das fragliche Magistratspapier hervor. Nach einer Sitzungsunterbrechung einigte man sich einmütig darauf, dass der Magistrat die Vereinbarung mit den gewünschten Veränderungen verhandeln soll. Der Öffentlichkeit in Schriftform ausgehändigt wurden die neuesten Änderungsvorschläge allerdings nicht.

Gegen Ende der Sitzung sagte Wolfgang Schilling, dass derzeit die zweite Anhörung zur Windkraft durch die Metropolregion Rhein-Neckar laufe. Er fragte, ob Hirschhorn zur Stellungnahme aufgefordert worden sei und ob "da was an der Stadtverordnetenversammlung vorbeiläuft". Seines Wissens habe die Stadt nichts bekommen, erwiderte Rainer Sens und verwies darauf, die Frage schriftlich zu beantworten.