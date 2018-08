Düster sieht es in Eberbach bei der Hausarztversorgung aus. Die Stadt will alles tun, was in ihrer Macht steht. Foto: dpa

Eberbach. (mawe) "Es war ein gutes Gespräch - aber wir sind Opfer einer strukturellen Problematik, wir sind Randgebiet eines großen Zentrums, und daran kann die Stadt nichts ändern", resümiert Bürgermeister Peter Reichert gestern auf RNZ-Anfrage die dritte "Runder-Tisch-Gesprächsrunde" zur Hausarztversorgung, die am Mittwoch stattfand. Kurz zuvor hatte eine Äußerung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) nochmals ein Schlaglicht auf die angespannte Situation in Eberbach geworfen: Landesweit ist der Eberbacher Hausarztversorgungsbezirk in der KV Schlusslicht. Man spreche von einer Unterversorgung, wenn nur ein Arzt auf 2.100 Bewohner oder gar mehr kommt; landesweit liegt Eberbach nahe dieses Wertes. Rein rechnerisch sieht die KV jedoch noch für Eberbach jedoch noch keine Unterversorgung (die RNZ berichtete).

Gekommen waren am Mittwoch unter anderem Eberbacher Fach- und Hausärzte sowie Psychotherapeuten, Apotheker Frank Knecht (stellvertretend für die Eberbacher Apotheker) und Vertreter der GRN-Klinik. Natürlich werde sich die Stadt "alle Mühe geben", Ärzte nach Eberbach zu holen, so das Stadtoberhaupt. "Wenn es etwa darum geht Räumlichkeiten zu finden, werden wir unterstützen - auch bei einer Haussuche werden wir behilflich sein."

Geplant ist jetzt außerdem ein "Netzwerk zwischen den Ärzten zu bilden", damit immer wieder Gespräche stattfinden. Außerdem wurde eine mögliche Zusammenarbeit "zwischen Krankenhaus und Arzt" überlegt und wie man eine Werbestrategie starten kann. "Vielleicht haben wir Glück und können auch durch Einzelgespräche etwas erreichen", so Bürgermeister Reichert. Er versprach: "Wir bleiben auf jeden Fall dran und tun alles, was in unserer Macht steht; im Herbst wird es auch wieder ein Gespräch am Runden Tisch geben".

Bislang, so hätten es die Ärzte während des Gesprächs verlauten lassen, könnten sie "noch alles abfangen", also derzeit könnten sie noch Patienten unterbringen. Auch wenn es "Oberkante-Unterlippe" stehe. Wenn allerdings wieder ein Arzt seine Pforten schließt, könne das eventuell nicht mehr gewährleistet sein - "dann wird es schwierig", so Reichert.