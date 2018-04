Bei der Eberbacher Firma Krauth Technology fürs operative Geschäft zuständig sind die beiden Prokuristen (v.l.) Gerd Neureuter und Kai Horn. Welche umfassenden Bestandteile ein Fahrkartenautomat heute hat, zeigen die beiden in der Produktionshalle am Ohrsbergweg: neben Systembauteilen wie dem ursprünglichen "Geldwechsler" gehören mittlerweile komplexe Softwarewelten dazu. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach/Shanghai. Seit diesem Jahr gehört die Eberbacher Firma Krauth Technology GmbH der chinesischen DuTech Holdings Ltd. in Shanghai. Über die Gründe und Auswirkungen des Eigentümerwechsels vom Hebebühnenhersteller Nußbaum zum asiatischen Investor gibt einer der beiden Krauth-Prokuristen, Kai Horn, Auskunft. Horn ist für Vertrieb und Marketing zuständig, Prokurist Gerd Neureuter fürs Kaufmännische. Beide betreiben das operative Geschäft in Europa, unterstehen aber dem neuen Geschäftsführer Wenkun Chen in Shanghai.

Hintergrund Die Krauth Technology GmbH ist nach ihrer Gründung 1926 in Düsseldorf als Professor Alfred Krauth Apparatebau GmbH & CO. KG wegen des Sommerwohnsitzes des Inhabers 1948 nach Eberbach gekommen. 1950 übernahm Ingenieur Otto Langkait die technische Betriebsleitung. Die erste eigene Fa-brikhalle am Ohrsbergweg entstand 1954/55, 1988 und 1997 entstanden weitere Gebäude. Heute gibt es verteilt [+] Lesen Sie mehr Die Krauth Technology GmbH ist nach ihrer Gründung 1926 in Düsseldorf als Professor Alfred Krauth Apparatebau GmbH & CO. KG wegen des Sommerwohnsitzes des Inhabers 1948 nach Eberbach gekommen. 1950 übernahm Ingenieur Otto Langkait die technische Betriebsleitung. Die erste eigene Fa-brikhalle am Ohrsbergweg entstand 1954/55, 1988 und 1997 entstanden weitere Gebäude. Heute gibt es verteilt auf drei Produktionshallen eine Gesamtproduktionsfläche von 18 822 Quadratmetern. 2008 verhalf die Nußbaum-Gruppe Krauth aus der Insolvenz. Geschäftsführer in Eberbach wurde Philipp Nußbaum. Der Alleingesellschafter Hans Nußbaum entschloss sich 2015 zum Verkauf. Die Übernahme durch die DuTech Holdings Ltd. mit Sitz in Shanghai ist seit Januar 2016 wirksam. Krauth Technology bietet heute Systemlösungen als Generalunternehmer für ÖPNV Ticketing-Projekte an. Dazu gehören nach wie vor Umhänge-Geldwechsler für Kontrolleure aber auch komplexe Fahrkartenautomatensysteme und ihre umfassende Steuerung und Systemnachsorge als Dienstleister. (fhs)

Was ändert sich am Standort Eberbach?

"Das werden wir jetzt gerade viel gefragt. Wir wollen wachsen und werden am Standort investieren. Alle Mitarbeiter hatten Sorge, dass die Produktion verlegt wird. Ich war jetzt für drei Tage in Shanghai und habe als erste Maßnahme die Zustimmung im Gepäck, dass wir jetzt für rund eine Viertelmillion Euro ein ERP-Warenwirtschaftssystem anschaffen, das die Prozesse hier im Haus besser steuern wird. Wir werden in den Maschinenpark investieren und stecken die Hauptinvestition ins Personal: wir suchen weitere qualifizierte Leute für Softwareentwicklung und Projektmanagement."

Das alles ging nicht mehr unterm Dach des Hebebühnenherstellers Nußbaum?

"Krauth Technology hat seit 2008 zu Nußbaum gehört. Die Firma wird ja dieses Jahr 90 Jahre alt. Begonnen hat der Professor Alfred Krauth mit der Herstellung von Geldwechslern. Die reine Blechfertigung hat es bis in die 80er Jahre gegeben. Beim elektronischen Fahrscheindrucker war Krauth als einer der ersten mit dabei. Der nächste Schritt war die Automatentechnologie, und jetzt geht’s in Richtung electronic ticketing. Wir sind eine Manufaktur und fertigen bislang Mittel- und Kleinserien. Das wollen wir auch weiter beibehalten. Wir wollen aber auch strategisch neue Märkte erschließen und dabei größere Stückzahlen anbieten können. Bislang haben wir in der Automatenfertigung nur kleinere Serien bis zu 200 Stück. Um die Produktion entsprechend umzustellen und um solche Aufträge auch finanziell abwickeln zu können, war der finanzielle Hintergrund bei Nußbaum nicht mehr gegeben, und wir haben für Krauth einen finanzkräftigen Käufer gesucht.

Wieso kommt der denn nun aus der Chinesischen Volksrepublik?

Der Öffentliche Personennahverkehr wird in Asien immer wichtiger. In diesem Bereich hat die die DuTech Holdings Ltd. beim Ticketing einen der führenden Anbieter gesucht, und wir waren auf der Suche nach einem finanzstarken Investor. Wir haben derzeit am Standort Eberbach 125 Mitarbeiter, und unser Jahresumsatz ist zuletzt von rund neun Millionen Euro auf 12,5 Millionen Euro gestiegen. Das wollen wir auch dieses Jahr gern wieder erreichen. In Dresden war jetzt eine Ausschreibung mit mehreren hundert Stück Fahrkartenautomaten. Wir wurden dabei nicht zugelassen, weil wir für diese Auftragsgröße als zu klein eingestuft wurden. Das wird uns jetzt nicht mehr passieren.

Weil etwa mit dem erworbenen KnowHow von hier die Produktion in China oder anderen Ländern mit günstigerem Lohnniveau verlagert wird?

Nein. Es gibt keine Verlagerung von Dingen, die wir hier tun. Wir wollen hier auch weiterhin mit einer hohen Fertigungstiefe als komplett eigenständige GmbH nun eben auch größere Aufträge annehmen und abwickeln. Wir kaufen jährlich deutlich über fünf Millionen Euro an Material hier in der Umgebung ein. Wir haben jetzt eine gute Kapitalausstattung. Die DuTech kann den Wachstumskurs mit uns gehen. Bei so einem modernen Ticketingsystem vergeht von der Auftragsvergabe bis zur Abnahme des Produkts weitgehend ein Jahr. Das müssen Sie erst einmal vorfinanzieren können - gerade auch bei großen Stückzahlen. Und es gibt eine klare Ansage des Investors an unsere Zulieferer: wir wollen skontieren, beabsichtigen also bei größeren Mengen entsprechende Bewegung bei Preisen.

Benötigen Sie dazu nicht auch größere Produktionsflächen als bisher? Wollen Sie in Eberbach neu bauen?

Wir wollen den Investor nicht gleich am Anfang mit Forderungen überfallen. Aber unsere Vision wäre es schon, die Dinge, die jetzt auf dem Gelände so verteilt sind wie sie historisch entstanden, zusammen zu fassen, dass die Abläufe verbessert, Kosten und Zeit eingespart werden können. Das war schon eine Vision bei der Familie Nußbaum, ist aber bislang am finanziellen Rahmen gescheitert. Seit Jahresanfang haben wir einen neu eingestellten Mitarbeiter, der sich gezielt um Qualität und Prozessabläufe kümmert. Und wie gesagt: wir suchen neue Leute!

Das erklärte Interesse unseres Investors ist, in neue Produkte zu gehen. Als wir das dem Eberbacher Bürgermeister vorgestellt haben, hat sich Herr Reichert sehr gefreut. 2016 bestehen wir ja jetzt 90 Jahre. Dazu wollen wir dieses Jahr erstmals einen Familientag für Mitarbeiter abhalten und vor allem die Allgemeinheit bei einem Tag der öffentlichen Tür im Juni einladen, Krauth Technology kennen zu lernen. Viele Eberbacher wissen nicht, was wir hier herstellen und dass wir eigentlich ein ’hidden champion’ sind.