Waldbrunn. (schat) Die Aufnahme, die Fotograf und RNZ-Mitarbeiter Stefan Weindl über dem Katzenbuckel gelungen ist, zeigt den Hohen Odenwald in einer so noch nie gesehenen, atemberaubenden Schönheit. Mithilfe eines Multicopters, auch Drohne genannt, hat Weindl sein besonderes Motiv gefunden und festgehalten, wobei die äußeren Umstände schnelles Handeln erforderten. "Bei minus fünf Grad Celsius halten die Akkus eben nicht allzu lange", erklärt Weindl, für die Aufnahme hoch über dem Turm am 626 Meter hohen Katzenbuckel war Eile angesagt.

Die Natur und die aktuellen Witterungsbedingungen haben dem Fotografen natürlich in die Karten gespielt. Verschneite Bäume, Felder und Wiesen, der Blick schweift bei weitestgehend klarem Himmel über den Rodelhang (vorn Mitte) auf dem höchsten Berg des Odenwalds, rechts am Rand ist Gaimühle zu sehen. "Ein einmaliges Panorama", kann sich auch Fotograf Stefan Weindl, der mit seiner Ausrüstung schon an vielen besonderen Ecken der Welt unterwegs gewesen ist, für den Blick in die Heimat begeistern.