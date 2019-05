Von Christofer Menges

Eberbach. In Großstädten, in denen Mieter Schlange stehen, um eine bezahlbare Wohnung zu finden, tobt die Diskussion um Enteignungen. Basis dafür ist Artikel 14 des Grundgesetzes: Eigentum ist auch dem Gemeinwohl verpflichtet. Das muss aber nicht nur bei kaum noch bezahlbaren Mieten greifen. Eigentümer können auch in die Pflicht genommen werden, leer stehende Häuser, Wohnungen und Geschäfte wieder einer Nutzung zuzuführen.

In einigen Großstädten drohen saftige Bußgelder, wenn Wohnungen länger als ein halbes Jahr nicht vermietet werden. Auch bei leer stehenden Gewerbeimmobilien gibt es für Gemeinden Möglichkeiten, sie wieder nutzbar zu machen. Und Leerstand gibt es in Eberbach einigen.

2011 hatte Eberbach nach Schönau und gemeinsam mit Epfenbach, Schönbrunn und Wilhelmsfeld mit sieben Prozent an ungenutzten Wohnungen die höchste Leerstandsquote im Rhein-Neckar-Kreis. Fast die Hälfte der Wohnungen wurde von Eigentümern bewohnt. Die Mieten liegen nach wie vor deutlich unter denen in nahen Ballungsräumen wie Heidelberg und Mannheim: ausweislich des Mietspiegels zwischen 4,50 und 7 Euro Basismiete kalt pro Quadratmeter.

Hintergrund Die Grundrechte: Artikel 14 Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. (1) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. (2) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. (3)



Das Problem für Mieter ist in Eberbach nicht unbedingt eine, sondern eine moderne und für sie passende Wohnung zu finden. "Vernünftige Wohnungen sind alle vermietbar", sagt ein örtlicher Immobilienmakler, "uns fehlt die grüne Wiese".

Während in Eberbach Bauplätze gefragt sind und es an Gewerbeflächen fehlt, gibt es aber vor allem in alten Häusern in der Altstadt einiges an Wohnungsleerstand. Dort stehen auch viele kleine Geschäfte leer. Darüber, wie die Eberbacher Altstadt wieder mit mehr Leben gefüllt und Gewerbe angesiedelt werden kann, wird seit Jahren diskutiert. Enteignungen und Zwangsmaßnahmen sind in der fast 800 Jahre alten Stauferstadt aber kein Thema.

"Über Enteignungen haben wir uns weder in der Verwaltung noch im Gemeinderat Gedanken gemacht", sagt Bürgermeister Peter Reichert, "Enteignungen sind auch nicht unbedingt zielführend: Wenn ich ein Geschäft enteigne, muss ich auch eine Idee haben, was ich damit machen will." Zumal die Eigentümer auch entschädigt werden müssten. Und viel Geld hat die Stadt nicht.

Eberbach setzt auf sanftere Methoden als auf Zwang, um Eigentümer in die Pflicht zu nehmen und geeigneten Wohnraum zu schaffen: Im Zuge des neu eingeführten kommunalen Flächenmanagements wurden die Eigentümer von mehr als 300 ungenutzten Grundstücken in Eberbach angeschrieben, ob sie ihre Flächen nicht für eine künftige Bebauung zur Verfügung stellen wollen. Bei Grundstücken im Besitz der Stadt kann Käufern auferlegt werden, innerhalb einer bestimmten Frist zu bauen - sonst fällt das Grundstück wieder an die Stadt zurück.

Gerade vom Flächenmanagement erhofft sich Reichert, dass innerhalb der Stadt und in den Ortskernen den Bedürfnissen angepasster Wohnraum gebaut werden kann, selbst wenn es erst einmal nur zehn der über 300 Grundstücke seien, die entsprechend bebaut würden. Dabei müssen es nicht gleich Enteignungen oder Bußgelder sein, um Eigentümer leer stehender Immobilien oder brach liegender Grundstücke in die Pflicht zu nehmen: Einem Eigentümer ins Gewissen zu reden, könne den schon ins Überlegen bringen, so der Rathauschef.

In der Altstadt scheint sich unterdessen auch ohne Zwang wieder etwas zu tun: Zuletzt wurden nach Auskunft eines Immobilienbüros immerhin einige der schon länger leer stehenden Häuser verkauft.