Waldbrunn. (pol) Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Waldbrunn-Waldkatzenbach hat ein Unbekannter am Freitagabend zwischen 17 und 20 Uhr Bargeld erbeutet. Er drang über eine Kellertür ein. Aus einem Portemonnaie sowie einer Geldkassette stahl er einen höheren Bargeldbetrag. Ob weitere Wertgegenstände fehlen, muss noch geklärt werden.

Zeugen sollten sich bei der Mosbacher Polizei 06261/809-0 melden.