Oberzent. (pol/lyd) Am Montagabend kam es gegen 18 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L3108 zwischen den Ortsteilen Schöllenbach und Hetzbach. Ein 22-jähriger Mann aus Heidelberg fuhr mit seinem Kraftrad von Schöllenbach nach Hetzbach. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und prallte gegen einen Baum. Der Kradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine Unfallbeteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers wird nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen. Die L3108 wurde zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt, an der Bergung war die Freiwillige Feuerwehr Hetzbach beteiligt.