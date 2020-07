Heddesbach. (pol/lyd) Am Sonntagnachmittag erlitt ein 26-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der L3105 schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, war der Biker von Heddesbach in Richtung Unter-Schönmattenwag unterwegs, als er kurz nach 14 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und von der Fahrbahn abkam.

Ein anderer Biker, der dem 26-Jährigen vorausfuhr, bemerkte das Fehlen des Hinterherfahrenden, drehte um und fand den Mann abseits der Straße im Gebüsch liegen. Nachdem die Rettungsdienste informiert waren, wurde der 26-Jährige nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr bestand nach derzeitigen Informationen nicht. Die L3105 war bis gegen 16 Uhr zur Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Schönmattenwag unterstützte bei der Sperrung der Landesstraße. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.