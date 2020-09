Eberbach. (pol) Am Freitag kam es gegen 20.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Odenwaldstraße. Der Polizei zufolge war hier ein dunkelfarbenes Auto mit auffallend lautem Motorgeräusch in Richtung Stadtmitte unterwegs. Als es zu einer Fahrbahnverengung kam, wartete der Fahrer nicht wie eigentlich vorgeschrieben, sondern fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in die Engstelle ein.

Der Fahrer eines entgegenkommenden Audis musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden und kollidierte dabei mit einem ordnungsgemäß geparkten Mercedes. Der dunkle Wagen fuhr danach einfach weiter.

Bei der Kollision das Audi mit dem geparkten Mercedes entstand Sachschaden an beiden Wagen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/92100 zu melden.