Vier Tage lang gastiert der Zirkus "Starlight" mit seinem bunten Programm in Mudau. Auf der "Pferdeschaukel" dürfen fünf glückliche Kinder während der Vorstellung in der Manege wippen. Auf dem Bild testet die jüngste Tochter der Zirkusfamilie, Allegra, die "Schaukel". Foto: Andreas Hanel

In der Pause und auch außerhalb der Vorstellungszeiten haben Kinder die Möglichkeit, sämtliche Tiere zu streicheln und zu füttern. Foto: Andreas Hanel

Mudau. (ahn) Es ist wieder so weit: Manege frei für Pferdedressuren, Feuerspucker, Clown und Akrobatik-Einlagen - Attraktionen, die besonders bei den Kleinen die Augen leuchten und die Herzen höherschlagen lassen. In Mudau präsentiert der Zirkus "Starlight" von Freitag bis einschließlich Montag jeweils eine Vorstellung am Tag. Der Platz, auf dem sich der Zirkus befindet, liegt rechter Hand kurz vor dem Ortsschild Richtung Rumpfen.

"Das kann keiner so. Was ich mache, ist speziell. Schon seit meiner Kindheit betreibe ich das", berichtet August Fischer, Inhaber des Zirkus, nicht ohne Stolz. Es geht um seine Spezialdisziplin, dem Feuerspucken: Bis zu fünf Meter lang sind die Flammen, die er aus seinem Mund schießen lässt - sicherlich eine der gefährlichsten, aber auch spektakulärsten Nummern beim Zirkus "Starlight".

Zusammen mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern bestreitet Fischer nun schon in der vierten Generation den Zirkus - inzwischen genau 60 Jahre lang. Der Familienzirkus stammt aus einem kleinen Ort bei Kaiserslautern, in Mudau gastiert er zum ersten Mal. "Es ist ein harter Alltag, aber auch schön. Ich will es zu keiner Zeit missen", beschreibt er das Zirkusleben. "Wir sind ein kleiner Familienbetrieb und machen alles selber."

Mit "alles" ist zum Beispiel der Auf- und Abbau am jeweiligen Spielort gemeint, was - im wahrsten Sinne des Wortes - kein leichtes Unterfangen ist, wiegt doch allein die Zeltplane schon 1, 6 Tonnen. Dazu kommen noch Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen des 14 Fahrzeuge umfassenden Fuhrparks sowie natürlich die Pflege und das Füttern der Tiere. Insgesamt neun Pferde - vom kleinen Minipony bis zum großen Friesen - unterhält der Zirkus. Dazu gibt es noch Hunde und Hasen, um die sich liebevoll die jüngere der zwei Töchtern kümmert.

Für Fischer steht dabei im Vordergrund, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. "Mir ist es wichtig, dass die Tiere eine Wiese mit ausreichend Auslauf haben", betont er. Ein harter Untergrund sei für die Tiere nicht gut, da sie sich dann auch nicht wälzen könnten.

Unterstützung erhalten die Zirkusleute von Landwirten an den jeweiligen Orten. Diese stellen für das Privatunternehmen die Wiesen und Grundstücke zur Verfügung und verkaufen auch mal günstig Futter. Das weiß der Zirkusinhaber zu schätzen: "Die Bauern sind unsere Freunde. Ohne sie wären wir schon längst nicht mehr da."

Doch was erwartet die Zuschauer in den nächsten vier Tagen? Neben dem Feuerspucken gibt es unter anderem Luft- und Fußakrobatik, eine Hula-Hoop- und eine Clown-Nummer sowie Pferdedressuren zu bestaunen. Vorgeführt wird all dies vom Zirkusbesitzer, seinen zwei 16- und 12-jährigen Töchtern Kenia und Allegra sowie der 14 Jahre jungen Mitarbeiterin Gini.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung wird eine "Pferdeschaukel" sein, wobei Kinder aus dem Publikum aktiv mitmachen können: Diese dürfen sich dann auf das eine Ende einer aufgebauten Wippe stellen, während auf der anderen Seite ein Pony durch Hin- und Herlaufen die "Schaukel" bewegt. Eine Vorführung dauert ungefähr 80 Minuten; dies sei nach seinen Erfahrungswerten eine gute Länge, bei der es den Kleinen nicht langweilig werde, erklärt Fischer. In der Pause findet für die Kinder eine Tierschau statt, dort dürfen sie sämtliche Tiere streicheln und füttern. Dazu haben sie allerdings auch außerhalb der Vorstellungszeiten die Möglichkeit, wie der Zirkusbesitzer ermuntert: "Wir sind offen für alles und jeden."

Das Programm verspricht großen Unterhaltungswert zu bieten. "Wir hoffen, dass wir ein volles Haus haben. Oft kommen die Kinder aus dem Staunen gar nicht mehr heraus", wirbt Fischer für die Vorführungen. Auch der Mudauer Bürgermeister Norbert Rippberger steht dem Zirkus positiv gegenüber, wie er uns mitteilt: "Das bringt den Kleinen und auch den Eltern viel Spaß. Es ist durchaus eine Bereicherung für Mudau."

Info: Die Vorführungen finden am Freitag, Samstag und Montag jeweils um 15.30 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr statt. Karten und Reservierungen unter Telefon 0151/21 09 25 71.