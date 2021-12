Zimmern. (joc) Wut und Trauer prägt die Volksseele im Seckacher Ortsteil Zimmern, weil vor Kurzem die beliebte und ortsbildprägende Eiche, ein (mindestens) 250 Jahre altes Naturdenkmal, das auf einem Privatgelände beim Zimmerner Friedhof stand, gefällt wurde. Darauf machte Bürgerin Jutta Ertl die RNZ aufmerksam. Zuständig für den Vollzug des Naturschutzrechts, in diesem Fall also für die Genehmigung zum Fällen des Baums, ist die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts. Da fühlt man sich unweigerlich an Alexandras Protestsong von 1968 erinnert: "Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot ..." Die RNZ sprach mit Beteiligten und Betroffenen, um Licht in das Dunkel des so plötzlich gefällten Baums zu bekommen.

> Bürgerin Jutta Ertl formuliert stellvertretend den Unmut vieler Zimmerner Bürger wie folgt: "Am 10. Dezember wurde der ,Krähenbaum’, eine circa 250 Jahre alte Eiche, gefällt! Dieser ortsbildprägende Baum stand zwar auf einem Privatgrundstück, war aber als Naturdenkmal registriert und dadurch geschützt. Er wurde nach Besichtigung durch das Landratsamt, ohne dass dem Amt ein schriftliches Gutachten vorgelegt worden wäre, zur Fällung freigegeben. Vielschichtige Gründe wurden vorgeschoben, und selbst der Gemeinde Seckach war nur ein ,Ausputzen’ angegeben worden!

Rechtlich sicher schwer anfechtbar, aber moralisch unfassbar. Diesem Baum gab man keine Zeit, eine Lösung zu finden, um seinen Fortbestand zu gewährleisten. Dieses Naturdenkmal thronte über Zimmern jahrhundertelang, war unser Wächter und begrüßte uns schon, wenn wir von Adelsheim kommend nach Hause kamen. Ich bin tieftraurig und fassungslos!"

> Bürgermeister Thomas Ludwig: "Die Gemeindeverwaltung hatte zum Zeitpunkt der Fällung keine Kenntnis von einer Genehmigung und dementsprechend waren im Rathaus auch keinerlei Gründe für die Maßnahme bekannt. Lediglich der Eigentümer selbst hatte sich im Vorfeld bei der Gemeinde gemeldet, weil für die geplante Maßnahme die Straßenbeleuchtung befristet abgebaut werden musste. Hierbei sprach er aber nicht von einer Totalfällung, sondern von einem ,starken Rückschnitt’.

Aufgrund von vehementen Protesten aus der Bürgerschaft bat die Gemeindeverwaltung den Eigentümer am Montag, 13. Dezember, um Übersendung des Genehmigungsschreibens. Dieser übersandte daraufhin seinen Mailverkehr mit dem Landratsamt, in welchem die Fällung Anfang Dezember vorab freigegeben worden war. Eine förmliche Genehmigung lag dem Eigentümer aber auch am 13. Dezember noch nicht vor. Deswegen wandte sich Bürgermeister Thomas Ludwig im Anschluss an das Landratsamt mit der Bitte um Aufklärung.

Diese erhielt die Gemeindeverwaltung am 17. Dezember per Mail und am 21. Dezember per Post. Die mehrseitige Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde begründet die Zustimmung zur Fällung mit dem Zustand des Baums. Ob ein externer Gutachter hinzugezogen wurde, ist der Gemeinde nicht bekannt. Im Ergebnis geht es bei dieser Entscheidung um eine Abwägung zwischen den Belangen des Naturschutzes und der ebenso aufwendigen wie teuren Verkehrssicherungspflicht, die jedem Eigentümer obliegt.

Vor diesem Hintergrund geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass die Entscheidung der Unteren Naturschutzbehörde im Ergebnis nicht zu beanstanden ist. Mit Sicherheit zu kritisieren ist aber, dass die Gemeinde vom Landratsamt im Vorfeld der Fällung in keinster Weise über die getroffene Entscheidung in Kenntnis gesetzt worden war. Jedem verständigen Menschen muss in der heutigen Zeit klar sein, welchen Aufschrei eine solche Maßnahme in der Öffentlichkeit auslöst. Wenn ein im Ortsbild unübersehbarer Baum als Naturdenkmal unter besonderem Schutz steht, zeigt dies eindeutig das gesteigerte öffentliche Interesse an seinem Erhalt. Deshalb kann in einem solchen Fall nicht mehr von einer rein privaten Angelegenheit gesprochen werden.

Die Gemeinde Seckach erwartet vom Landratsamt bei künftigen Anträgen zur Beseitigung von Naturdenkmalen eine frühzeitige Information und Einbindung, auch wenn das Gesetz diese vielleicht nicht vorschreibt."

> Ortsvorsteher Siegfried Barth sagte, dass die Ortschaftsverwaltung bzw. der Ortschaftsrat nichts von der Baumfällaktion gewusst hätten. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus Zimmern hätten ihm zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie über diese Aktion sehr sauer seien.

Ortsvorsteher und -rat, so hätten auch die Kollegen des Ortschaftsrats signalisiert, seien der Meinung, dass es auch anders hätte gehen können, als die alte Eiche zu fällen. Aus Sicht des Eigentümers und insbesondere unter dem Gedanken der Verkehrssicherungspflicht sei die Entscheidung zur Baumfällung nachvollziehbar. Jedoch sei die Haltung bzw. die Genehmigung des Landratsamts sehr bedenklich und wäre aus Sicht des Ortschaftsrats, eine für alle Beteiligten zumutbare Entscheidung zu finden, wünschenswert und angemessen gewesen.

> Das Landratsamt schildert das Ganze so: "Anfang November wurde die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts aufgrund einer Verkehrsgefährdung durch eine beschädigte Eiche kontaktiert. Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Eiche steht, teilte mit, dass von diesem Baum beim letzten Sturm ein Ast abgebrochen sei und der Baum über weitere dürre Äste verfüge. Damit bestehe eine Gefahr für Gebäude und Personen, die die stark frequentierte Straße unter der Baumkrone benutzen. Aufgrund der geschilderten Gefahrensituation wurde der Baum unverzüglich von einer Naturschutzfachkraft der Unteren Naturschutzbehörde in Augenschein genommen.

Hierbei wurde festgestellt, dass dieser diverse Beeinträchtigungen im Wurzelbereich und Schäden aufweist und weiterhin viel Totholz bilden wird. Deshalb und aufgrund der innerörtlichen Lage des Baums bestand nach Auffassung der Unteren Naturschutzbehörde ein hohes Gefahrenpotenzial. Folglich mussten Maßnahmen zum Schutz der Passanten ergriffen werden, wobei dies in diesem Fall leider die Fällung des Baume bedeutete, da dieser nur mit einem sehr großen, immer wiederkehrenden Begutachtungs- und Pflegeaufwand hätte erhalten werden können. Das Interesse am Schutz des Verkehrs in Verbindung mit den Interessen des Grundstückseigentümers, unzumutbare Begutachtungs- und Baumpflegekosten alleine tragen zu müssen, war letztendlich höher zu bewerten als das Naturschutzinteresse am Erhalt des Baums.

Dementsprechend wurde nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens naturschutzfachlich und rechtlich festgestellt, dass die Fällung des Baums in vorliegendem Fall gerechtfertigt ist."