Walldürn. (dore) Vor 30 Jahren begann in Waldstetten die Erfolgsgeschichte des als Schäfer & Fitz gegründeten und heute in Walldürn beheimateten Möbel- und Einrichtungshauses Wohnfitz. Anlässlich dieses Jubiläums lud nun die Geschäftsführung von Wohnfitz um Wolfram Fitz, Thomas Nitschmann und Rainer Spiesberger zu einer Feierstunde ein. Dieser wohnten mit Bernd Rathmann (Vorsitzender der Lebenshilfe Buchen und Umgebung), Christine Lehner (Geschäftsführerin Odenwald-Hospiz) und Iris Hellmuth-Gurka (Leiterin des Kinder- und Jugendheims St. Kilian) Vertreter von drei regionalen Einrichtungen bei, die Wohnfitz schon seit einigen Jahren unterstützt. Mit dabei waren zudem die Sponsoringpartner Bäckermeister Siegfried Brenneis, Triathlet Christian Trunk und dessen Bruder Andre Trunk, Kevin Ockert (Vorstand Wirtschaft, Marketing und Organisation des SV Germania Obrigheim, Abteilung Gewichtheben) und Manfred Dörr (Abteilungsleiter der Handballer des TV Hardheim).

Im Rahmen der Feierstunde überreichte die Wohnfitz-Geschäftsführung auch drei Spendenschecks über jeweils 3000 Euro an die Vertreter der Lebenshilfe Buchen und Umgebung, des Odenwald-Hospizes und des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheims St. Kilian. In diesem Zuge betonte Geschäftsführer Wolfram Fitz, dass "soziales Engagement für uns sehr wichtig ist". Rund 50.000 Euro Jahresbudget seien insgesamt für die Unterstützung regionaler Einrichtungen eingeplant.

Passend zum Jubiläum stellte Fitz mit einer Power-Point-Präsentation in einem kurzen Ausriss die Unternehmensgeschichte dar (siehe Infokasten) und ging auf die Philosophie und Entwicklung von Wohnfitz ein. Dabei erklärte Fitz zunächst einmal, wie mit dem Umzug der Firma von Waldstetten nach Walldürn aus dem Namen Schäfer & Fitz der Name Wohnfitz wurde. Man habe eine Agentur für Marken-Branding zur Beratung hinzugeholt, die empfohlen habe, nicht beim alten Namen Schäfer & Fitz zu bleiben. Mit Wohnfitz sei in einem Namen alles erkennbar: "Wohn" (um was geht es?) und "Fitz" (Inhaber).

Gemäß der Firmenphilosophie "Wir sind zuhause" sollen sich genauso wie das Team auch die Kunden bei Wohnfitz "zuhause" fühlen. Die Firma fühle sich stark mit der Region verbunden und bei Wohnfitz gebe es alles für das eigene Zuhause.

Nach den Platzproblemen in Waldstetten habe der Neubau in Walldürn 2014 der Firma die Möglichkeit gegeben, einen "Vollservice" mit "allem aus einer Hand anzubieten": So biete man im Bereich Küchen kompetente Beratung, fotorealistische Planungen, Kochevents und eine Kochschule, die Montage ausschließlich durch eigene Schreiner, eine Geräteeinweisung, einen Elektrokundendienst und Sonderanfertigungen. Bei den Möbeln stehe den Kunden ein Vollsortiment in den Bereichen Schlafen, Polster, Wohnen, Speisen, Dielen und Büromöbel von bekannten Marken im mittleren bis gehobenen Preissegment zur Auswahl und im Bereich Innenausbau/Raumausstattung biete man alles vom Trockenbau über Bodenbeläge, Innentüren, Gardinen, Teppiche, Plissees bis hin zu Deckenpaneelen. Gerade auf den Servicebereich lege Wohnfitz großen Wert. Das fange schon mit den großen Parkplätzen an, und gehe weiter mit der hauseigenen Schreinerei.

Hintergrund Die Wohnfitz-Geschichte > 1991: Gründung Schäfer & Fitz in Waldstetten (ehemaliges Raiffeisen-Gebäude), Gesamtfläche: 350 Quadratmeter, ein Montagefahrzeug [+] Lesen Sie mehr Die Wohnfitz-Geschichte > 1991: Gründung Schäfer & Fitz in Waldstetten (ehemaliges Raiffeisen-Gebäude), Gesamtfläche: 350 Quadratmeter, ein Montagefahrzeug > 1993: Erweiterung der Lagerfläche in der Landstraße in Waldstetten um 100 Quadratmeter > 1994: Ausbau der Ausstellungsfläche um 100 Quadratmeter > 1995/96: Erweiterung der Lagerfläche um 300 Quadratmeter, Gesamtfläche: 850 Quadratmeter > 1997: Neueröffnung des Standorts in der Landstraße in Waldstetten, 15 Mitarbeiter, Gesamtfläche: 1500 Quadratmeter > 1998: Wolfram Fitz wird in den Einkaufsausschuss bei Garant-Möbel gewählt, Einführung Elektrokundendienst > 2000: Anbau des Möbelhauses, Gesamtfläche: 2500 Quadratmeter, 25 Mitarbeiter > 2004: Wolfram Fitz wird in den Vorsitz des Garant-Möbel-Händlerbeirats berufen, Expansionsgedanken > 2006: Erste Grundstückskäufe in Walldürn, 40 Mitarbeiter > 2008: Einführung Konzept "Alles aus einer Hand" > 2010: Siemens-Online-Shop geht an den Start, 50 Mitarbeiter > 2011: Neubauplanungen laufen auf Hochtouren > 2013: Baubeginn in Walldürn, 70 Mitarbeiter > 2014: Neueröffnung in Walldürn, 13.000 Quadratmeter Fläche, 86 Mitarbeiter > 2016: 25 Jahre Wohnfitz, Trading up im Sortiment > 2017: 115 Mitarbeiter, 22.000 Stammkunden, Motto "Wohnfitz macht wohnfit" (gesundes Essen aus modernen Küchen, schlafen) > 2018: 120 Mitarbeiter, 25.000 Stammkunden, 21 Montagefahrzeuge > 2019: Start des Möbel-Onlineshops www.wohnfitz.shop > 2020: 130 Mitarbeiter, 26.500 Stammkunden, 22 Montagefahrzeuge > 2021: 135 Mitarbeiter, 28.700 Stammkunden, 24 Fahrzeuge dore

Zudem biete man den Kunden eine Rückenmessstation, für die Verweildauer neben dem Einkauf eine Kinderspielecke für die Kleinen und die Pastaria für den Gaumen sowie eine Kochschule und verschiedene Events.

Mit dem Standort in Walldürn sei Wohnfitz insgesamt dem höheren Anspruchsdenken der Kunden (größere Auswahl, zeitgemäße Präsentation) gerecht geworden, stellte Fitz heraus. Man habe hier kurze Dienst- und Kommunikationswege, eine optimierte Logistik, größere Lagerfläche und natürlich eine bessere Lage und Einsehbarkeit (Kreuzung B27/B47) als zuvor in Waldstetten. Zudem fänden die Mitarbeiter optimale Arbeitsbedingungen (gekühlte Räume, ideale Lichtverhältnisse, Personalräume und Mitarbeiterterrasse) vor, so Fitz. Das Arbeitsequipment sei auf dem neusten Stand der Technik (Hard- und Software, IT-Netzwerk, große Schreinerei mit neuem Maschinenpark). Außerdem gebe es eine eigene Buchhaltungs- und Marketingabteilung.

Ein ganz wichtiges Steckenpferd bzw. der "Kernpunkt für die Zukunft ist, qualifierte Fachkräfte zu finden und zu halten", hob Fitz hervor. Dazu biete Wohnfitz den Mitarbeitern eine übertarifliche Bezahlung, Erfolgsbeteiligung, Leistungsbonus, betriebliche Altersvorsorge, private Zusatz-Krankenversicherung, ein gutes Betriebsklima, optimale Arbeitsbedingungen und einen sicheren Arbeitsplatz. Zudem fördere Wohnfitz die Weiterbildung, habe eine gute Außenwirkung und biete besondere Öffnungszeiten, die es in anderen Möbelhäusern nicht gebe: "Wir haben seit April wieder – wie schon früher einmal – montags geschlossen. Wir wollen den Mitarbeitern im Verkauf damit ein zusammenhängendes Wochenende gönnen, denn sie müssen ja samstags schon arbeiten." Und mit diesen Öffnungszeiten hoffe man, auch weitere junge Mitarbeiter gewinnen zu können. Dazu kommen die Ausbildung und das Angebot von dualen Studiengängen: Neben den Ausbildungsberufen Schreiner/Tischler, Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice, Einzelhandelskauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für Büromanagement und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung bietet Wohnfitz seit einem dreiviertel Jahr auch in Zusammenarbeit mit der DHBW Mosbach und Heilbronn die Studiengänge BWL-Handel – Fachrichtung Konsumgüterhandel, BWL-Digital Commerce Management und Fachrichtung BWL – Handel – Branchenhandel – Wohnen an.

Nachdem Fitz einen Einblick in die Verkaufszahlen gab (1100 verkaufte Küchen im Jahr 2020, 40 Prozent Marktanteil im "Hausgebiet" Küchen) richtete er noch einen Blick auf künftige Herausforderungen: Neben den erwähnten Fachkräften spiele die Serviceoptimierung eine wichtige Rolle, beim Sortiment und in der Ausstellungspräsentation wolle man außerdem immer die gewisse Nasenlänge voraus sein. Immer wichtiger werde auch die Digitalisierung: Verkaufsunterlagen und Auftragsabwicklung könnte es künftig über Tablets geben, die Werbestrategie verlagere sich immer mehr auf digitale Medien. Und der Onlinehandel werde immer mehr an Bedeutung gewinnen. Bereits heute verzeichne Wohnfitz einen Anteil von 20 Prozent durch den Online-Verkauf.