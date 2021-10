So funktioniert die neue Technik: Die roten Signallampen gehen nur noch an, wenn ein Flugkörper in den Flugraum einer Windkraftanlage eindringt. Die ersten Anlagen im Kreis wurden bereits mit der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgestattet. Foto: Stock-Adobe

Neckar-Odenwald-Kreis. (rüb) Der Ausbau der erneuerbaren Energien stößt nicht immer und überall auf Beifall. Ein durchaus nachvollziehbares Argument von Kritikern ist die nächtliche Befeuerung: Die Signallampen blinken die ganze Nacht, um mögliche Kollisionen mit Flugzeugen oder Hubschraubern zu verhindern. Doch dieses Problem sollte bald Vergangenheit sein. Zug um Zug werden die meisten Anlagen in der Region nämlich mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ausgerüstet. Dadurch blinken die Anlagen nur noch, wenn ein Flugkörper in den Luftraum rund um das Windrad eindringt. Damit bleibt die Befeuerung die meiste Zeit außer Betrieb. Als Premiere im Landkreis soll das moderne System im November bei den beiden Bürgerwindparks Gerichtstetten in Betrieb gehen. Derzeit läuft dort der Einbau.

Im Zuge des bereits 2018 verabschiedeten Energiesammelgesetzes wurde in das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) die Pflicht zur Ausstattung von Windkraftanlagen mit BNK eingeführt. "Die Pflicht gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandsanlagen", erklärt Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamts, auf RNZ-Nachfrage. Im Ausnahmefall sieht das EEG aber eine Befreiungsmöglichkeit insbesondere für die Betreiber kleiner Windparks vor, wenn die Erfüllung der Pflicht wirtschaftlich unzumutbar ist. Gleiches gilt für ältere Anlagen mit nur noch geringer Restlaufzeit.

Soll eine bestehende Windkraftanlage nachträglich mit einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ausgestattet werden, ist vom Anlagenbetreiber zunächst bei der zuständigen Landesluftfahrtbehörde eine luftverkehrsrechtliche Genehmigung einzuholen. Nach dem Erhalt der luftverkehrsrechtlichen Genehmigung muss der Betreiber die beabsichtigte Einrichtung bei der zuständigen unteren Immissionsschutzbehörde (also dem Landratsamt) anzeigen.

"Wir sind das Thema bewusst schnell angegangen und haben uns sofort darum gekümmert", erklärt Geschäftsführer Harald Schmieg von der Windenergie Gerichtstetten. Auch ihm ist es ein Anliegen, ein bedeutendes Argument der Kritiker zu entkräften.

In dieser Woche erfolgt der Einbau der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung. Danach startet ein 14-tägiger Probebetrieb, und im November soll das System dauerhaft in Betrieb sein und die Befeuerung nur noch bei Bedarf leuchten. Rund 100.000 Euro hat der Betreiber dafür investiert. Die Umrüstung liegt in den Händen des Walldorfer Unternehmens Lanthan Safe Sky.

"Ganz banal erklärt, funktioniert unsere Technologie wie ein Bewegungsmelder. Wenn ein Flugkörper in den Luftraum von vier Kilometern rund um die Anlage eindringt, gehen die Lichter an, wenn es ihn wieder verlässt, wieder aus", verdeutlicht Marketingleiter Marc Förderer von Lanthan. Er führt noch einen weiteren Vorteil an: "Wenn die Leuchten dauerhaft blinken, verringert sich auch automatisch ihre Lebensdauer. Wenn sie allerdings nicht im Dauereinsatz sind, lässt sich auch hier Material sparen."

Bei den neuen Windparks wird bereits mit der BNK geplant, beispielsweise das Projekt "Altheimer Höhe III" oder der "Welscheberg" in Hainstadt. "Der in Hainstadt geplante Windpark soll mit einem BNK-System ausgestattet werden, um die Belastung der Anwohner so gering wie möglich zu halten", verdeutlicht Pressesprecher Dr. Daniel Duben von der Firma Abo-Wind.

Bis Ende 2022 müssen – von den eingangs genannten Ausnahmen abgesehen – alle Windkraftanlagen umgerüstet sein. Die beiden Windparks in Gerichtstetten sind in Sachen Umrüstung also erst der Anfang. "Eine weitere Anzeige für einen Windpark liegt bereits vor und für 14 weitere Windparks könnten noch Anzeigen folgen", sagt Jan Egenberger.

Technisch bereits umgerüstet sind die Windparks "Altheimer Höhe II", "Großer Wald" in Hettingen und "Steinbacher Höhe", erklärt Bernd Brunner von der Windenergie S & H GmbH (Hettigenbeuern). Erste Tests seien erfolgreich verlaufen, weitere müssten noch folgen, so dass auch hier die neue Technik in den nächsten Wochen scharf gestellt werden soll. Die Zeiten des nächtlichen Dauerblinkens werden also bei immer mehr Windparks in der Region bald Geschichte sein. Und darüber können sich Befürworter und Kritiker der Windenergie gleichermaßen freuen.