Von Dominik Rechner und Rüdiger Busch

Hardheim. Das Urteil des Nabu ist eindeutig: Die geplanten Windräder sind "unter keinen Umständen genehmigungsfähig". Die Frist für Stellungnahmen zum geplanten Windpark "Kornberg-Dreimärker" ist am Montag abgelaufen. Zahlreiche Stellungnahmen und Einwendungen gegen das Projekt gingen bei der Genehmigungsbehörde ein. Diese entscheidet "nach pflichtgemäßem Ermessen", ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird. Ein möglicher Erörterungstermin ist auf Dienstag, 20. Juli, ab 10 Uhr in der Erftalhalle in Hardheim terminiert.

Nachdem wir im April bereits über die Standpunkte der Gemeinden Hardheim, Höpfingen und Walldürn, der betroffenen Ortsteile, der Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz sowie des Flugsportclubs Odenwald berichtet haben, haben wir nun Stellungnahmen von weiteren Organisationen und Behörden zusammengefasst. Auffallend ist dabei die mitunter harsche Kritik der Umweltverbände an den artenschutzrechtlichen Untersuchungen, welche von der Zeag in Auftrag gegeben worden waren.

Hintergrund > Das erste Genehmigungsverfahren umfasst die beiden Anlagen "HAR-1" und "HAR-2", die innerhalb des FFH-Gebietes "Odenwald und Bauland Hardheim" auf Gemarkung Bretzingen liegen. > Im [+] Lesen Sie mehr > Das erste Genehmigungsverfahren umfasst die beiden Anlagen "HAR-1" und "HAR-2", die innerhalb des FFH-Gebietes "Odenwald und Bauland Hardheim" auf Gemarkung Bretzingen liegen. > Im zweiten Verfahren geht es um das Windrad "HAR-3", ebenfalls auf Bretzinger Gemarkung. > Das dritte Verfahren umfasst die beiden Anlagen "HÖP-1" und "HÖP-2". Der erste Standort liegt teilweise auf Höpfinger und auf Bretzinger Gemarkung im Walddistrikt "Kornberg". Der Höpfinger Standort zwei liegt auf Gemarkung Waldstetten im Walddistrikt "Hardheimer Höhe".

[-] Weniger anzeigen

> Nabu Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald: In seiner Stellungnahme schreibt der Nabu von einem "unterschiedlich hohen Gefährdungspotenzial für den Rotmilan, das von den geplanten Standorten für die Windkraftanlagen" ausgeht. Unkritisch sieht der Nabu einzig den Standort der Windkraftanlage "HÖP-2": Dieser liege nicht in der Nähe eines Horstes oder eines intensiv genutzten Flugkorridors und stelle somit keine Bedrohung für den Rotmilan dar.

Die weiteren vier Standorte müssten laut Nabu dagegen abgelehnt werden. Zu den Anlagen "HÖP-1" und "HAR-3" heißt es in der Stellungnahme: "Die Aussage des Gutachters, dass es sich bei den westlich des Waldrandes gelegenen Flächen nicht um ein Nahrungsgebiet [des Rotmilans] handelt, halten wir nicht für schlüssig angesichts der hohen Anzahl der Überflüge. Es liegt sogar die Vermutung nahe, dass sich dort ebenfalls ein Rotmilanhorst befindet, der bei der Kartierung nicht berücksichtigt wurde." Es lasse sich gut erkennen, dass es in das Nahrungsgebiet keine Einflüge von Norden oder Süden gebe und somit der Ursprung der Flüge im Wald nahe der Anlage "HÖP-1" liegen müsse. Dies sei umso schwerwiegender, da sich das zugehörige Revierzentrum demzufolge sowohl im 1000-Meter-Radius der Anlage "HÖP-1" als auch der WEA "HAR-3" befinde. Somit ergebe sich auch hier eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos.

Und zu den WEA "HAR-1" und "HAR-2" schreibt der Nabu: "Wir schließen uns hier der Einschätzung an, dass der Bau der beiden [Anlagen] aufgrund der Nähe zum Horst zu einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos führt und daher abzulehnen ist."

Zu den Standorten von "HAR-1" und "HAR-2" bezieht der Nabu außerdem wie folgt Stellung: ",HAR-1’ und ,HAR-2’ beeinträchtigen gleichzeitig die Populationen von mehreren bedrohten Tierarten. Abgesehen davon, dass sie ohne Ausnahmegenehmigung für den Rotmilan ohnehin nicht gebaut werden dürfen, wird der Bestand der Haselmaus stark geschädigt, und auch beim Wespenbussard finden sich stark frequentierte Flugrouten in unmittelbarer Nähe. Für mehrere teils vom Aussterben bedrohte Fledermausarten (Rauhaut-Fledermaus, Mopsfledermaus und Kleiner Abendsegler) besteht ebenfalls ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko."

Die Umsetzung der Windkraft-Standorte "HAR-1" und "HAR-2" hält der Nabu somit "unter keinen Umständen für genehmigungsfähig".

> Initiative "Hoher Odenwald – Verein für Landschaftsschutz und Erhalt der Artenvielfalt": Die Initiative schreibt, dass man einer potenziellen Genehmigung des Windparks "Kornberg-Dreimärker" in Hardheim/Höpfingen nicht zustimmen könne. Solle es hier dennoch trotz der erheblichen artenschutzrechtlichen Konfliktlage zu einer Genehmigung kommen, müsse von einer nachfolgenden Verbandsklage, in diesem Fall voraussichtlich durch die Initiative "Hoher Odenwald", satzungsgemäß ausgegangen werden – dies auch aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs. Die Sozietät Caemmerer Lenz, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Rico Faller, sehe durch dieses Urteil "maßgeblich bestätigt, dass jeder Mitgliedsstaat, um einen vollständigen und wirksamen Schutz der wild lebenden Vogelarten in der gesamten Union zu erreichen, unabhängig von nationalen Rechtsvorschriften deren Schutz nach Maßgabe des Begriffs des nationalen Erbes bestimmen und sicherstellen müsse".

Der Rotmilan.

Seit der ausführlichen Stellungnahme der Initiative im März 2018 habe sich die Lage in artenschutzrechtlicher und naturschutzfachlicher Hinsicht dadurch verschärft, "dass mittlerweile von einer noch massiveren Betroffenheit einer lokalen Rotmilan-Population auszugehen ist". Zu den nach der Vogelschutzrichtlinie betroffenen Arten kämen die betroffenen FFH-Arten sowie die Beeinträchtigung eines FFH-Gebiets und eines Wasserschutzgebiets hinzu. "Auch der Aspekt des faktischen Vogelschutzgebiets ist – trotz der aus unserer Sicht äußerst bedenklichen Genehmigungsentscheidung am Welscheberg (Hainstadt) bislang keineswegs vom Tisch, und auch hiervon wird der Kornberg immerhin tangiert", schreibt die Initiative.

> Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz (BGN): 44 Seiten und 14 ergänzende Anlagen umfasst das Schreiben der BGN, das von der Rechtsanwaltskanzlei Baumann (Würzburg) verfasst wurde. Die Bandbreite der Argumente ist riesig: von einer befürchteten Lärmbelästigung über eine "Verunstaltung des Landschaftsbildes" bis zu artenschutzrechtlichen Konflikten ist alles dabei. "Die Gutachter [des Projektierers] blenden die artenschutzrechtlichen Risiken für eine Reihe von Arten in unzutreffender Weise völlig aus", kritisiert die BGN. Dies betreffe beispielsweise den Uhu: "Entgegen der Ausführungen im Artenschutzgutachten ... ist somit davon auszugehen, dass sich mehrere Pärchen im Planungsgebiet aufhalten."

Auch beim Wespenbussard wurde die BGN im Gegensatz zum Gutachter fündig: "Die BGN konnte im Untersuchungszeitraum 2018 einen besetzten Horst mit zwei Jungvögeln nachweisen." Gleiches gilt für Mäusebussard und Rotmilan. Auch bei diesen Arten hat die BGN deutlich mehr Beobachtungen gemacht und Horste gefunden als der Gutachter. Beim Rotmilan liefert die BGN sogar Nachweise für ein sogenanntes Dichtezentrum des Greifvogels. Das Fazit der BGN: "Insgesamt betrachtet ist das Vorhaben aus mehreren unabhängig voneinander eingreifenden Gründen nicht genehmigungsfähig."