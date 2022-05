Hardheim. (dore) Der Flugsportclub Odenwald und die Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz (BGN) haben bereits heftige Kritik an der Reaktion der Zeag auf die Einwendungen zum geplanten Windpark Kornberg geäußert. Jetzt hat auch der Nabu-Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald der RNZ Einblicke in seine Stellungnahme zu den Kommentaren der Zeag gewährt und wieder zum Teil heftige Kritik an den Aussagen des Zeag-Gutachters geübt. Die Stellungnahme erging dabei ebenso im Namen des Nabu Hardheim.

Nicht nur inhaltlich gibt es kritische Wort zum Vorgehen der Zeag: "Auffallend ist der teilweise recht unverschämte Ton der Gutachter in den Kommentaren zu den von uns gemachten Einwendungen aus der ersten Stellungnahme", erklärt der Nabu gegenüber der RNZ.

Wie schon die Bürgerinitiative für Gesundheit und Naturschutz zieht auch der Nabu andere Schlüsse aus den vorliegenden Beobachtungen beim Wespenbussard als der Gutachter der Zeag. So behauptet dieser, dass bei dem Greifvogel "eine nahezu gleichförmige Nutzung des Untersuchungsraums" existiere und sich die dokumentierten Flugbewegungen über das gesamte Untersuchungsgebiet verbreiteten, so dass sich keine Aktivitätszentren ableiten ließen. Dem widerspricht der Nabu nochmals wie schon in seiner ersten Stellungnahme im Rahmen der Online-Konsultation ausdrücklich: "Aus der Raumnutzungsanalyse sind deutliche Areale mit Thermik-Kreisen direkt über den Windenergieanlagen (WEA) HÖP-1, HÖP-2 und HAR-3 erkennbar. Auch die Thermik-Zone nahe der WEA HAR-1 und HAR-2 führt im Nachgang zu Durchflügen in großer Höhe durch die genannten WEA. Daher ist hier von einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko auszugehen."

Was einen hellhörig macht: An anderer Stelle der Online-Konsultation gibt auch der Gutachter der Zeag zu, – zumindest bei HÖP-2 und HAR-3 – dass das "zunächst anzunehmende, signifikant erhöhte Tötungsrisiko für den Wespenbussard nicht widerlegt werden" könne. Dem anzunehmenden, signifikant erhöhten Tötungsrisiko sei mittels Vermeidungsmaßnahmen zu begegnen. Hier fehle aber die genaue Beschreibung der Vermeidungsmaßnahmen, entgegnet der Nabu. Ohne Details könne nicht beurteilt werden, ob der Nabu die Vermeidungsmaßnahmen für ausreichend und zielführend erachte. Die Vermeidungsmaßnahmen seien nachzuliefern.

Des Weiteren wirft der Nabu dem Gutachter vor, dass es im Gutachten keine Auflistung des Verhaltens (Balzverhalten, Revierverteidigung oder Nahrungssuche) mit Zuordnung zu einzelnen Beobachtungsterminen gebe. Daher erachtet der Nabu die Kartierung als lückenhaft. Das erschwere wiederum die Beurteilung der einzelnen WEA-Standorte in ihrer Nutzung als Wespenbussard-Habitat stark.

Heftige Kritik übt der Nabu auch, was die Behauptungen des Gutachters zur Nahrungsaufnahme des Wespenbussards betreffen. So schreibt der Gutachter, dass an keinem der Untersuchungstage eine Landung oder Nahrungsaufnahme an einem der Waldränder beobachtet werden konnte. "Von regelmäßig frequentierten Nahrungshabitaten zu sprechen, verbietet sich daher", so der Gutachter. Diese Darstellung sei falsch, antwortet der Nabu darauf.

Die wesentliche Nahrungssuchstrategie des Wespenbussards sei das ausdauernde Sitzen in Bäumen unterhalb der Baumkrone in aufgelockerten Wäldern, an Waldrändern, Lichtungen, breiten Wegen und an ähnlichen, offenen Strukturen. "Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kartierer die Nahrungsaufnahme nicht beobachten konnten, da sie verdeckt im Wald stattfand", erklärt der Nabu. Dies lasse aber nicht den Schluss zu, dass es sich nicht um ein Nahrungshabitat handle.

Außerdem nahm der Nabu im Rahmen der Online-Konsultation auch Stellung zu den Kommentaren des Gutachters der Zeag bezüglich der Lebensräume der Mopsfledermaus. Dabei handelt es sich vor allem um Anmerkungen zu Maßnahmen für den Schutz der Fledermäuse. Auf die Aussagen des Gutachters zum Uhu nimmt der Nabu in der Online-Konsultation keinen Bezug, da keine eigenen Beobachtungen gemacht worden seien. Bezüglich des Rotmilans habe der Nabu nun nicht erneut Stellung genommen, da die zuständige Person krankheitsbedingt zeitlich nicht mehr dazu gekommen sei. Das bedeute jedoch nicht, dass man den Aussagen des Gutachters in diesem Fall zustimme. In einer ersten Stellungnahme im Sommer 2021 hatte der Nabu von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos für den Rotmilan durch den Bau von Windenergieanlagen auf dem Kornberg gesprochen.