Die Piloten und Betreiber des Walldürner Verkehrslandeplatzes wehren sich gegen die geplanten Windräder am Kornberg. In einer Stellungnahme werfen sie dem Investor Zeag „Fehlinformationen, Intransparenz und fachliches Schweigen“ vor. Fotos: Janek Mayer

Hardheim/Walldürn. (jam) Der Flugsportclub Odenwald erhebt – nicht zum ersten Mal – schwere Vorwürfe gegen das Heilbronner Unternehmen Zeag, das auf dem Kornberg auf Hardheimer und Höpfinger Gemarkung einen Windpark mit sechs Anlagen errichten möchte. Konkret beschuldigen Dr. Christian Kuhn, Claus Kapferer und Oliver Stumpf den Windparkprojektierer, seine "langjährige Taktik" fortzusetzen, "durch unvollständige und irreführende Aussagen und Dokumente, Fehlinformationen, Intransparenz und fachliches Schweigen das Projekt entgegen den validen Interessen der Bürger und betroffenen Institutionen durchzusetzen".

Der Flugsportclub und die Bau- und Betriebs-GmbH des Verkehrslandeplatzes in Walldürn reagieren mit ihrer Stellungnahme auf die aktuell laufende Online-Konsultation zum Windparkprojekt "Kornberg". Daran teilnehmen können nur Personen, die rechtzeitig Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben haben. Die Online-Konsultation endet am heutigen Donnerstag. Sie sollte dazu dienen, die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zu erörtern.

Nach Ansicht des FSCO hat der Verfahrensschritt jedoch seinen Zweck nicht erfüllt. "In den ca. 500 Seiten des Dokuments zur Online-Konsultation sind unsere Einwendungen nur sehr unvollständig eingebracht und damit auch nicht beantwortet." Eine Nachfrage beim Landratsamt habe ergeben, dass der Vorhabenträger – also die Zeag bzw. ihre Stellvertretergesellschaften – nicht auf alle Einwendungen geantwortet habe. Fehlte diese fachliche Erwiderung, wurde dieser Aspekt einfach gestrichen.

Kritik üben Kuhn, Kapferer und Stumpf zudem daran, dass die Stellungnahme der Flugsicherheitsbehörde, die noch im Juni 2021 Bedenken des FSCO bestätigt hatten, nicht öffentlich zugänglich sei. Damals sah die Behörde im Regierungspräsidium Stuttgart die geplanten Windräder auf dem Kornberg noch "als relevante Luftfahrthindernisse" an und ging von "flugbetrieblichen Einschränkungen" aus, wie es in der Stellungnahme der Flugplatzbetreiber heißt. Aktuell scheint die Flugsicherheitsbehörde jedoch keine Einwände zu erheben – für den FSCO ist das "bedauerlich und inhaltlich nicht nachvollziehbar".

Nicht geklärt ist weiterhin, inwieweit der Nachlauf von Windrädern einen aerodynamischen Effekt auf startende und landende Flugzeuge ausüben kann. Den Piloten und Fluglehrern beim FSCO bereitet es Sorgen, dass über die Dauer des Verfahrens hinweg der nötige Abstand zwischen den geplanten Windrädern und der Flugplatzrunde immer weiter geschrumpft ist. Der inzwischen "erlaubte" Abstand sei "wesentlich geringer als die in der Wissenschaft diskutierten und selbst vom Vorhabensträger ursprünglich definierten sicheren Mindestabstände", bemängelt der FSCO. Der Abstand sei "ohne fundierte wissenschaftliche Begründung" vom ursprünglich vier- bis achtfachen des Rotordurchmessers auf zuletzt nur noch den einfachen Rotordurchmesser reduziert worden.

In der Bilanz werfen die Flugplatzbetreiber der Zeag vor, die Öffentlichkeit auszuschließen: "Offensichtlich ist vom Vorhabenträger [...] eine Transparenz nicht gewünscht", heißt es in der Stellungnahme zur Online-Konsultation. Kuhn, Kapferer und Stumpf werten dies als eine "Missachtung des Verfahrensprozesses". Das Landratsamt, das für das Verfahren verantwortlich zeichnet, fordern sie dazu auf, die fachlichen Erwiderungen vollständig einzufordern.

Die Verantwortlichen beim Walldürner Verkehrslandeplatz wollen in einem nächsten Schritt beantragen, dass die Luftsicherheitsbehörde im Regierungspräsidium die Situation neu bewertet. Ihnen lägen Anhaltspunkte vor, dass "die Beurteilung vom Juni 2021 auf nicht vollständigen und nichtzutreffenden Fakten beruht hat und inzwischen neue Sachverhalte und Dokumente existieren, die eine luftrechtliche Zustimmung in Frage stellen".

Das Hin und Her um den Windpark "Kornberg" geht also in die nächste Runde. Und ein weiterer Schlagabtausch ist bereits vorprogrammiert – zumindest wenn das Landratsamt grünes Licht für das Projekt gibt. Denn der FSCO-Vorsitzende Dr. Christian Kuhn, Fluglehrer Claus Kapferer und Geschäftsführer Oliver Stumpf kündigen schon jetzt an: "Im Falle einer Genehmigung behalten wir uns weitere rechtliche Schritte vor."