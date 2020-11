Familie Bernhard aus Schloßau stellte in den Wintermonaten 1960 Holzrechen her. Foto: Thomas Müller (Repro)

Von Thomas Müller

Schloßau/Waldauerbach. Wenn die Tage kürzer und die Nächte deutlich länger werden, neigt sich das Jahr bekanntlich dem Ende zu. Zeit zur Einkehr und Besinnung. Gerade in diesen aktuell schwierigen Zeiten, wo Menschen mehr denn je an das häusliche Umfeld gebunden sind, wird in diesem Jahr auch Weihnachten anders sein als in den vergangenen Jahre. Vielleicht aber wieder ein wenig so wie früher, ein wenig so wie "damals".

In einer losen Serie wird die RNZ in den nächsten Wochen an die Bräuche zur Weihnachtszeit erinnern, an deren Entstehung und wie sie in den Ortschaften gelebt wurden oder mancherorts vielleicht sogar noch aufrecht erhalten werden. In diesen vergangenen Zeiten lag bereits vor der Weihnachtszeit häufig schon Schnee und rot gefrorene Kindernasen konnten kaum erwarten, dass es endlich Weihnachten wurde.

Advent bedeutet Ankunft, die Ankunft des Lichtes der Welt, Jesus Christus, so steht es im Johannesevangelium geschrieben. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt für die Christen das neue Kirchenjahr. Advent heißt also auch Neubeginn, um dem Licht der Welt den Weg zu bereiten und das auf vielfältige Art und Weise. Eine Vielfalt, die einst gerade in den Wochen vor dem Fest mit unterschiedlichen Vorbereitungen, Mühen und Arbeiten verbunden war, welche sich zum Teil noch bis heute erhalten haben.

Wenn im Oktober die letzte Ernte unter das Dach kam und das Vieh von Grünfutter auf Heu umgestellt wurde, dann verbrachten die Bauernfamilien die meiste Zeit in der warmen Küche, häufig der einzige Raum im Haus, der geheizt war. Über dem Holzofen trocknete das aufgefädelte Dörrobst. Walnüsse lagen in "Horden" und trockneten auf den Schränken. Die Bauern reparierten Arbeitsgeräte für das Feld, machten Feuerholz, fertigten Reisigbesen oder reparierten Schuhe.

In Spinnstuben erzählte man sich gerne Geschichten, wie bei Familie Schüßler in Mörschenhardt. Das Foto nahm Max Walter im Winter 1918/1919 auf. Foto: Thomas Müller (Repro)

Die Frauen holten das Spinnrad hervor, um Nähgarn oder Flachs zu spinnen. Es wurde gehäkelt, Socken gestrickt, Leinen gewebt, die Kartoffelsäcke und Kleider geflickt, aber auch Geschichten erzählt oder Sagen überliefert. Bis in das 20. Jahrhundert hinein gab es in den Dörfern sogar noch Spinnstuben, wo die Frauen gemeinsam Garn spannen. Die Kinder lauschten derweil den Geschichten und schauten zu, um es den Eltern später einmal gleichzutun.

Wurden die Kinder dann zu Bett gebracht, holten die Eltern das Spielzeug der Kinder hervor, um es herzurichten oder umzubauen, damit es später unter dem Weihnachtsbaum wieder seinen Platz finden konnte. Das Schaukelpferd wurde ausgebessert, die Holzeisenbahn erhielt "TÜV", und der Puppe wurde ein neues Kleid geschneidert. Auch so mancher alter Holzschlitten wurden entrostet und ausgebessert, um ihn für den nahenden Winter einsatzbereit zu wissen. Schnee war damals zur Weihnachtszeit nämlich, im Gegensatz zu heute, keine Seltenheit.

Den Kindern erklärte man, dass das Spielzeug vom Christkind abgeholt wurde und sie nun ganz brav sein müssten, damit es an Heiligabend vom Christkind wieder gebracht wird.

Der Brauch des Schenkens an Heiligabend ist übrigens noch nicht so alt. Eigentlich galt der erste Januar als der "Geschenketag", denn zum Jahresbeginn wurden Knechte und Mägde ausbezahlt und erhielten von den Bauern ein Geschenk. Häufig wurden Weihnachtsplätzchen oder Obst geschenkt. Das echte Beschenken an Heiligabend kam allmählich erst im 20. Jahrhundert auf. Das Beschenken wurde von den Heiligen drei Königen abgeleitet, die Jesus Christus mit Gold, Weihrauch und Myrrhe beschenkten, zur Überbringung der Gaben allerdings 14 Tage Anreise brauchten. Später wurde der 24. Dezember der Tag des Beschenkens. Als größtes Geschenk zu diesem Datum galt jedoch die alljährliche Feier der Geburt Christi, der die Ankunft des Lichts der Welt bedeutet.