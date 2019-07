Erinnerungsfoto an das "Jahrhundertspiel" am 12. Juli 2019 für den FC Schweinberg: Zu Gast war der amtierende deutsche Vizemeister Borussia Dortmund, der weniger klar als erwartet mit 10:0 siegte. Foto: Klaus Narloch

Schweinberg. (js/rüb) Jörg Schwab, der 45-jährige Vorsitzende des 400 Mitglieder starken FC Schweinberg, äußerte sich vor dem "Jahrhundertspiel" gegen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund schmunzend-selbstbewusst: "Ich gehe von einem knappen Dortmunder Sieg aus." Und bis zur 39. Minute schien sich seine Prognose auch zu bewahrheiten, denn der Favorit lag lediglich 1:0 in Führung: Tobias Raschl gelang in der 13. Minute der Treffer zum 1:0. Bedanken durften sich die diszipliniert agierenden Schweinberger in dieser Phase auch bei ihrem Torwart Marco Uehlein, der mit mehreren Paraden seine Team im Spiel hielt.

Ein Hattrick von Maximilian Philipp ((39./40./42.) sowie ein Treffer von Marius Wolf sorgten dann aber doch für eine standesgemäße 0:5-Pausenführung des Favoriten.

Die Dortmunder, die ohne ihre Nationalspieler Nico Schulz, Julian Brand, Marso Reus, Axel Wtsel und Thorgan Hazard antraten, wurden in den zweiten 45 Minuten immer dominanter, und "Rückkehrer" Mats Humels, der sein Debüt gab, übernahm die Kapitänsbinde in der zweiten Hälfte von Lukals Piszcek. Er organisierte das Spiel aus der Abwehr heraus, das Dortmunder Trikot scheint ihm sofort wieder zu passen. Vor allem Hans-Joachim Watzke, der Vorstandsvorsitzende der "Schwarz-Gelben" freute sich über die Heimkehr des Abwehrchefs: "Die drei Jahre, die Mats bei den Bayern gespielt hat, haben sich bei mir wie eine offene Wunde angefühlt."

Hintergrund Sebastian Kehl ist ambitioniert Am 2. September endet die Transferfrist bei den Profifußballern. "Und bis dahin wird sich noch etwas tun", kündigte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, an. Mit derzeit 35 Spielern ist der Kader des deutschen Vizemeisters aufgeblählt, man wird sich von einigen Akteuren noch trennen. Zumal [+] Lesen Sie mehr Sebastian Kehl ist ambitioniert Am 2. September endet die Transferfrist bei den Profifußballern. "Und bis dahin wird sich noch etwas tun", kündigte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund, an. Mit derzeit 35 Spielern ist der Kader des deutschen Vizemeisters aufgeblählt, man wird sich von einigen Akteuren noch trennen. Zumal die getätigten und vielversprechenden Neuzugänge Nico Schulz (SG Hoffenheim), Julian Brand (Bayer Leverkusen), Thorgan Hazard (Borusia Mönchengladbach) und Mats Hummels (Bayern München) die Dortmunder zur Aussage veranlassten: "Wir wollen Meister werden." Sebastian Kehl erklärt auch warum: "Ich glaube, wir haben vieles richtig gemacht, die Mannschaft erscheint mir stärker als letzte Saison." Im Gegensatz zu den Bayern, die noch auf Spielersuche sind, kann Dortmund das Vorbereitungstraining bereits konzentriert angehen. Ein entscheidender Vorteil im Titelrennen? "Ich kann mich zur Transferpolitik der Bayern nicht äußern. Wir schauen auf uns, Trainer Lucien Favre, die Spieler und alle Funktionäre gehen sehr ambitioniert in die neue Spielzeit." (js)

Marius Wolf (60.), Tobias Raschl (68.), Maximilian Philipp (75.), Josef Boyamba (83.), und Shinji Kagawa schraubten das Endergebnis letztlich noch auf 0:10 hoch. Mit diesem deutlichen Sieg im ersten Testspiel gegen wacker kämpfende und gut verteidigende Gastgeber verabschiedete sich der BVB ins Trainingslager in den USA.

Das Ergebnis war an diesem Tag aber absolut zweitrangig: Das Fußballerlebnis stand im Mittelpunkt, und es war faszinierend zu beobachten, wie der kleine FC aus dem 700-Seelen-Dorf Schweinberg mit einer Schar von rund 250 Helfern ein solches Großereignis logistisch bewältigte. Da ging auch das Herz eines Vollprofis wie "Aki" Watzke auf: "Das ist ein Spiel, wie man es sich vorstellt: So soll Fußball sein." Der 60-Jährige zeigte sich im Interview mit BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel tief beeindruckt von dem in Schweinberg Geleisteten. FCS-Vorsitzender Jörg Schwab leitete das Kompliment gleich weiter und dankte allen Helfern.

Hintergrund Legenden unter sich Der eine hat Deutschland 2014 zum Weltmeister geschossen, der andere wurde beim "Jahrhundertspiel" nach 25 Jahren im Trikot der ersten Mannschaft des FC Schweinberg mit tosendem Applaus verabschiedet: Mario Götze und Markus "Ranger" Greulich. Während die eine Legende fleißig Autogramme schrieb, hatte der 42-jährige Lokalmatador bei seiner emotionalen [+] Lesen Sie mehr Legenden unter sich Der eine hat Deutschland 2014 zum Weltmeister geschossen, der andere wurde beim "Jahrhundertspiel" nach 25 Jahren im Trikot der ersten Mannschaft des FC Schweinberg mit tosendem Applaus verabschiedet: Mario Götze und Markus "Ranger" Greulich. Während die eine Legende fleißig Autogramme schrieb, hatte der 42-jährige Lokalmatador bei seiner emotionalen Auswechslung mit er ein oder anderen Träne zu kämpfen. Der Rahmen mit 5000 Zuschauern wurde zur perfekten Kulisse für "Rangers" Abschied. (rüb)

Norbert Dickels scherzhaft geäußerte Vermutung, dass der FCS die Einnahmen aus dem Jahrhundertspiel in den Kader stecken könnte, um kommende Runde aufzusteigen, wies Schwab von sich: "Das ist nicht unsere Philosophie." Stattdessen wird der Verein einen Teil der Einnahmen sozialen Zwecken zukommen lassen. Jörg Schwab erinnerte daran, wie sein Verein überhaupt zu dem besonderen Spiel gekommen war: 250.000 Liter Benzin wurden bei der Aral-Aktion auf den FCS getankt.

Reichlich PS im Motor hat auch der neue BVB-Kader, wie Hans-Joachim Watzke dann erfreut feststellte: "Es ist unser Ziel, den Bayern Paroli zu bieten. Wir wollen Meister werden." Dafür sei allerdings eine außergewöhnliche Leistung nötig, denn die Bayern seien ein extrem starker Gegner. Unter dem Beifall der Fans sagte er: "Wichtig ist vor allem, dass die Bundesliga wieder spannend ist!"

Die ursprüngliche Begeisterung der 5000 Zuschauer im Stadion am Hummelberg (von Norbert Dickel kurzerhand in "Hummelsbergarena" umgetauft) hat den Gästen aus der Bundesliga sichtlich imponiert. Auch Trainer Lucien Favre zeigte sich angetan: "Es ist bewegend, was ein so kleines Dorf hier leistet." Sein Gegenüber Kim Schöne war zurecht stolz auf seine Mannen: "Wir können alle sehr zufrieden sein, wir haben wacker gekämpft und uns das respektable Ergebnis redlich verdient."

FC Schweinberg: Uehlein - Adelmann, F. Michel, Streun, A. Michel, Knörzer, Gress, Greulich, Rüttling, B. Baumann, Reimann. Eingewechselt wurden: S. Baumann, Häfner, Berlacher, P. Baumann, Schmitt, Neuwirth, Schellenbauer, Dörr, Bund, Stang, Keim, Kretschmer..

Dortmund: Hitz - Diallo (46. Balerdi), Hummels, Zagadou - Piszczek (46. Toprak), Weigl, Raschl, Morey (75. Aydinel) - Wolf (75. Boyamba), Philipp, Götze (60. Kagawa)

Tore: 0:1 und 0:7 Tobias Raschl (12./68.), 0:2, 0:3, 0:4 und 0:8 Maximilian Philipp (39./40./43./77.), 0:5 Marius Wolf (44.), 0:6 Mateu Morey (58.), 0:9 Josef Boyamba (83.), 0:10 Shinji Kagawa (87.), Schiedsrichter: Tobias Fritsch (Bruchsal); Zuschauer: 5000