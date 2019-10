Schweigern. (RNZ) Waltraud Herold, die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken (SBF), ist am Donnerstag, 10. Oktober, nach längerer Krankheit und nur wenige Monate nach ihrem 70. Geburtstag verstorben.

Waltraud Herold führte den SBF in verantwortlicher Position seit 2010, stand ihm allerdings schon vorher als Frauenreferentin und Vizepräsidentin zur Verfügung. In der Sängergruppe 2 (Boxberg) hatte sie zuvor über Jahre hinweg auch die Funktionen als stellvertretende Gruppenchorleiterin, Gruppenchorleiterin und Gruppenvorsitzende bekleidet.

Ihr großes Verdienst war in diesem gesamten Zeitraum, dass sie mit ihrer offenen und zuvorkommenden Art Verbundenheit und Wertschätzung bei allen Mitgliedschören des SBF erfuhr. Mit der Geschäftsstelle und dem Präsidium des Badischen Chorverbands pflegte sie stets eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Schon 1962 saß sie mit 13 Jahren in den Kirchen Dainbach, Epplingen und Schweigern auf der Orgelbank, bereits ein Jahr später sang sie im evangelischen Kirchenchor Dainbach mit. 1971 kam für Herold, inzwischen in Schweigern verheiratet, der dortige Gesangverein "Liederkranz" dazu.

1977/78 ließ sie sich in der "Mobilen Chorleiterschule" des Badischen Sängerbundes, heute Badischer Chorverband (BCV), in Buchen zur Chorleiterin ausbilden. Sie übernahm nahtlos die Chorleitung in Schweigern und von 1979 bis 1986 die des Sängerbunds Sachsenflur. Mit dem Kirchenchor Dainbach und der Chorgemeinschaft Uiffingen folgten danach weitere Chöre.

Da blieben Ehrungen natürlich nicht aus: 1987 war es die für 25-jährige Tätigkeit als Organistin, 1989 für 25-jähriges Singen im Chor, 1993 für 15-jährige Dirigententätigkeit, 2001 erhielt sie die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und 2003 die silberne Chorleiterehrenbrosche für 25-jährige Dirigententätigkeit.

Sie war über 41 Jahre Chorleiterin in Schweigern. Weiterhin war sie noch Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande, der silbernen Verdienstmedaille des Landkreistags Baden-Württemberg und der Ehrennadel des Arbeitskreises Heimatpflege.

Auch politisch war sie immer mit großem Sachverstand und Engagement sehr aktiv gewesen, ob im Ortschaftsrat Schweigern, im Stadtrat Boxberg oder im Kreisrat des Main-Tauber-Kreises. Dabei lag ihr die soziale Komponente besonders am Herzen.

Die Sängerinnen und Sänger des SBF sind in Gedanken bei der Familie und trauern mit ihr.

Info: Die Bestattung findet am Samstag, 19. Oktober, nach einer Trauerfeier auf dem Friedhof Schweigern statt.