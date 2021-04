Walldürn/Rom. (ac/RNZ) Vor wenigen Tagen hat der Vatikan in Rom mitgeteilt, dass Papst Franziskus zu einem erneuten Gebetsmarathon für ein Ende der Corona-Pandemie aufruft. Das Kirchenoberhaupt der römisch-katholischen Kirche will durch eine starke Gebetsaktion der Pandemie entgegentreten. Diese Gebetsinitiative soll den ganzen Mai über andauern. Ganz konkret sind dabei vor allem weltweit die Wallfahrtsstätten aufgerufen, sich zu beteiligen. Walldürn hat es zwar nicht auf die Liste der 30 Wallfahrtsorte geschafft, beteiligt sich aber dennoch am Gebetsmarathon.

"Mit der Gebetsgemeinschaft auf der Welt verbunden"

"Wir werden uns dieser Gebetsinitiative anschließen und uns an diesen Tagen im Mai mit der gesamten Gebetsgemeinschaft auf der Welt verbunden wissen", erklärt Wallfahrtsleiter Josef Bregula. Bei den Andachten soll für ein Ende der Pandemie und eine Normalisierung des sozialen und des Arbeitslebens gebetet werden. Der Walldürner Pater ergänzt: "An unserer Gnadenstätte zum Heiligen Blut in Walldürn findet täglich das Rosenkranzgebet um 18 Uhr in der Wallfahrtsbasilika statt – sonntags bereits um 17 Uhr."

Unter den Wallfahrtsstätten, die an 30 Tagen im Mai weltweit die Leitung des Gebetsmarathons übernehmen, findet sich nur eine einzige aus Deutschland: der Gnadenort Altötting im Bistum Passau. Der oberbayrische Marienwallfahrtsort ist am 28. Mai an der Reihe. Das Gebetsanliegen dieses Tages lautet: "Für den Papst, die Bischöfe, die Priester und Diakone". An jedem Tag soll eine Gruppe von Menschen im Fokus stehen, die das Elend der Pandemie am härtesten trifft: zum Beispiel die, die sich nicht von geliebten Mitmenschen verabschieden konnten, aber auch medizinisches Personal, Arme, Obdachlose und alle Verstorbenen. Die Gebetsveranstaltungen werden jeweils um 18 Uhr per Livestream auf der Internetseite von "Vatican News" bzw. "Radio Vatikan" übertragen.

Den Auftakt macht Papst Franziskus selbst am 1. Mai in einer Kapelle des Petersdoms; ebenso beschließt er den Gebetsmarathon am 31. Mai in den Vatikanischen Gärten. Bekannte andere Orte sind Tschenstochau in Polen, Fátima in Portugal, Guadalupe in Mexiko, Knock in Irland, Pompeji und Loreto in Italien, Nazareth in Israel, Aparecida in Brasilien, Medjugorje in Bosnien und Herzegowina, Nagasaki in Japan, Banneux in Belgien oder Lujan in Argentinien.

Das Motto der Initiative – "Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott" – ist dem Buch der Apostelgeschichte entnommen. Der von Benedikt XVI. im Jahr 2010 gegründete Rat für Neuevangelisierung soll sich um neue Impulse für die Glaubensverbreitung und -stärkung vor allem in der westlichen Welt kümmern. Bei dem von Erzbischof Rino Fisichella geleiteten Rat ist auch die Betreuung der Wallfahrtsorte angesiedelt.

Zur Teilnahme sind alle Gläubigen, Familien, Ordens- und Gebetsgemeinschaften eingeladen, heißt es vonseiten der Seelsorgeeinheit Walldürn.