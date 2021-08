Walldürn/Höpfingen. (adb) Wenn Ehrenfried Scheuermann am heutigen Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert, blickt er auf eine beachtliche Vita zurück – nicht nur im Bereich der Politik: Der Jubilar versteht sich als Persönlichkeit, für die das klassische Dreigestirn aus familiärer, politischer und ehrenamtlicher Verantwortung nach wie vor Bedeutung hat. Besonders prägend waren sicher seine 24 Jahre als Bürgermeister Höpfingens.

Geboren am 25. August 1951 in Walldürn als Sohn des Mesners Franz Scheuermann, wuchs er mit zwei Geschwistern auf und legte 1971 am Buchener Burghardt-Gymnasium das Abitur ab. Nach dem Wehrdienst studierte er in Heidelberg Jura und Politikwissenschaften – eine Grundlage für seine 1980 eröffnete Rechtsanwaltskanzlei in Walldürn. Zeitgleich und kurz nach der Hochzeit mit seiner Frau Brigitta verschlug es ihn nach Höpfingen – jene Gemeinde, die zu Ehrenfried Scheuermanns Lebensaufgabe wurde.

Dazu kam es allerdings eher zufällig: 1984 kandidierte er in einer Zeit der Umbrüche für den Gemeinderat und wurde prompt in das Gremium berufen – zu seiner völligen Überraschung, wie der Vater zweier Töchter heute sagt. "Ich hätte nicht gedacht, dass ein Dürmer in Höpfi gewählt wird", merkt er scherzhaft an. Dass das scheinbar Unmögliche aber doch möglich ist, bewies sich fünf Jahre später ein zweites Mal. Im Sommer 1989 wählten ihn die Höpfinger erstmals zum Bürgermeister – ein Amt, das Ehrenfried Scheuermann 24 Jahre lang ausübte. 1997 und 2005 wurde er jeweils wiedergewählt, um bis 2013 durch Beharrlichkeit, Kompetenz und seine weitreichenden Kontakte zahlreiche Projekte zu verwirklichen und Höpfingen nach gewissem Stillstand wieder eine neue Perspektive zu schenken.

Das geschah unter anderem über die große Sporthalle und das Familienbad, die auf den neuesten Stand gebrachte Wasserversorgung, die Neugestaltung beider Friedhöfe Höpfingens und Waldstettens, das Neubaugebiet "Heidlein" sowie die erneuerte Waldstetter Ortsdurchfahrt.

Nicht ganz freiwillig schied Ehrenfried Scheuermann zum 1. September 2013 aus seinem Amt aus. Ein Grund für die Wahlniederlage im Juni 2013 könnte im partiellen Verkauf des Gemeindewalds liegen: Um ein großes Haushaltsloch auszugleichen, das aufgrund eines Komplettausfalls der Jahreseinnahmen der kommunalen Gewerbesteuereinnahmen als Folge der Finanzkrise entstanden war, wurden Teile des bisherigen Gemeindewalds an das Land Baden-Württemberg veräußert, das in unmittelbarer Nachbarschaft bereits den ehemals Fürstlich-Leiningenschen Wald besaß, erinnert sich Scheuermann. Wenngleich er heute "wieder exakt so handeln würde", gehe er davon aus, dass dieser noch heute umstrittene – aus seiner Sicht jedoch finanziell notwendige – Vorgang ihn dereinst "einige Stimmen kostete".

Dennoch war auch diese empfindliche Situation kein Grund für Ehrenfried Scheuermann, den Kopf in den Sand zu stecken. Er ist nach wie vor aktiv und nimmt am gesellschaftlichen Leben teil – nur auf anderen Kanälen. Einerseits konzentriert sich ein wesentlicher Teil im Leben des Familienmenschen Scheuermann auf seine Liebsten mit seinen inzwischen vier Enkelchen. Andererseits lässt ihn sein ungebrochenes Interesse an der Tagespolitik nicht los.

Die politische Heimat des überzeugten Christdemokraten ist der CDU-Kreisverband, dem er in den 70er Jahren über die Junge Union beitrat. Früh übernahm er weit über Höpfingen und Walldürn hinaus politische Verantwortung: erst als JU-Vorsitzender auf Kreisebene (1979–1987), dann als Mitglied des Bezirksvorstands ab 1981, als Vorstand der kommunalpolitischen Vereinigung der CDU von 1990 bis 1998 sowie als Kreisrat von 1994 bis 2011 und zwischen 1998 und 2018 als CDU-Kreisvorsitzender in der Nachfolge Hans Rückerts, den er zuvor ab 1988 als Stellvertreter unterstützt hatte. Seit 2018 ist er Kreisehrenvorsitzender der CDU Neckar-Odenwald.

Darüber hinaus war er Kreisvorsitzender der Verkehrswacht Buchen, deren stellvertretender Vorsitzender er aktuell ist, leitet seit 1992 in Höpfingen den Förderverein "Große Sporthalle" und beweist mit der Organisation der Jahresausflüge des Heimatvereins sowie privater Rom-Reisen immer wieder viel Feingefühl für Land, Leute, Wissenswertes und Kurioses. Die Ewige Stadt versteht sich beinahe als "dritte Heimat" Scheuermanns neben Höpfingen und Walldürn, wo er seit einigen Jahren wieder wohnt. Bei so vielen Aktivitäten bleibt freilich immer noch die Zeit für Hobbys: Gern wandert der Jubilar oder greift zum guten Buch.

Seinen Ehrentag verbringt der "Neu-Siebziger" mit der Familie und alten Weggefährten. Den Gratulanten reiht sich die Rhein-Neckar-Zeitung mit besten Wünschen an.