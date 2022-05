Von Dominik Rechner

Hardheim. Strahlend blauer Himmel, fast schon sommerliche Temperaturen und dazu die musikalische Umrahmung durch das Heeresmusikkorps Veitshöchheim – die äußeren Bedingungen passten perfekt zu diesem großen Tag für die Bundeswehr in der Region. Mit einem offiziellen Festakt nahmen der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, und der Kommandeur des Erfurter Logistikkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Gerald Funke, in Anwesenheit einiger Ehrengäste und der Mitarbeiter das Materiallager Hardheim und das Munitionslager Altheim wieder in Betrieb. Auch ein Filmteam des ZDF war vor Ort, um darüber zu berichten.

Generalleutnant Martin Schelleis und Hardheims Bürgermeister Volker Rohm zeigten das Wappen des Materiallagers in der Erftalgemeinde. Foto: Rechner

In Altheim begrüßte Generalmajor Gerald Funke die Gäste mit passenden Einstiegsworten: "Wir sind zurück". Es sei ein Tag großer Freude. 1987 erstmals in Dienst gestellt, sei das Munitionslager Altheim seinerzeit das modernste und eines der bedeutendsten Lager der Bundeswehr gewesen. Die Friedensdividende habe dann jedoch im Jahr 2016 zur Schließung des Munitionsdepots Altheim geführt. Sechs Jahre später folgt die Reaktivierung. "Was führte zu dem Sinneswandel?", fragte der Generalmajor und gab die Antwort: Es habe sehr viel mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 zu tun. Als Reaktion darauf habe die Bundesregierung entschieden, die Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken. Mehr Soldaten, mehr Munition also. Und so drängte sich auch die Frage nach Lagerkapazitäten auf. Im Ergebnis kam es dazu, auf Liegenschaften zurückzugreifen, die schon in der Vergangenheit für diesen Zweck bestimmt waren – wie eben das Munitionslager Altheim. Eine reine Wiederinbetriebnahme werde aber nicht ausreichen, um den Anforderungen einer werterhaltenden Lagerung gerecht zu werden. So müsse noch weiter in den Standort investiert werden – gerade was die Digitalisierung betreffe.

Hintergrund Das Munitionslager Altheim und das Materiallager Hardheim sind zwei von acht ortsfesten Lagereinrichtungen der Bundeswehr, die im Rahmen der Wiederausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung reaktiviert werden. In Altheim sind neun Soldaten [+] Lesen Sie mehr Das Munitionslager Altheim und das Materiallager Hardheim sind zwei von acht ortsfesten Lagereinrichtungen der Bundeswehr, die im Rahmen der Wiederausrichtung auf die Landes- und Bündnisverteidigung reaktiviert werden. In Altheim sind neun Soldaten und circa 40 zivile Mitarbeiter und in Hardheim fünf Soldaten und circa 70 zivile Mitarbeiter eingeplant. Für die Reaktivierung der beiden Depots hat der Bund bislang etwa 15 Millionen Euro ausgegeben, bis 2026 sollen sich die Investitionen bei rund 28 Millionen Euro bewegen. Am Standort Altheim soll der Schwerpunkt auf der Lagerung von Luftwaffenmunition liegen, in Hardheim sollen vorwiegend Ersatzteile für Kraftfahrzeuge (u. a. Reifen) und Geräte gelagert werden. dore

[-] Weniger anzeigen

Aktuell sei schon eine kleine Gruppe an Mitarbeitern mit Vorbereitungen für den eigentlichen Betrieb beschäftigt. Am 1. Juli gehe es dann richtig los, und noch in diesem Jahr solle Munition in Altheim eingelagert werden. Mitte 2023 solle die volle Arbeitsbereitschaft hergestellt sein. Dazu kommen 16 zivile Mitarbeiter der Bundeswehrfeuerwehr im Jahr 2026.

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn- Christian Kleih ging auf die Bedeutung des Munitionslagers Altheim als Teil der Streitkräftebasis ein. Eine glaubhafte Landes- und Bündnisverteidigung brauche gerade in diesen Zeiten mit dem Krieg in der Ukraine eine gute materielle Grundlage. Das Munitionslager Altheim bilde mit die Grundlage für die Handlungsfähigkeit der Streitkräfte. Zudem sei die Bundeswehr ein starker Wirtschaftsfaktor für die Region, da sie qualitativ starke Arbeitsplätze bereithalte.

Walldürns Bürgermeister Markus Günther sagte anschließend im RNZ-Gespräch: "Die Freude ist riesengroß." Es sei nur folgerichtig, dass der Standort Altheim als ehemals modernstes Lager der Bundeswehr in diesen Zeiten reaktiviert werde. Für die Stadt sei es ein großer Segen: einmal wegen der jahrelang ungenutzten Infrastruktur, die nun wieder Verwendung finde, und zum anderen auch wegen dem Faktor der Arbeitsplätze.

Walldürns Bürgermeister Markus Günther und Generalleutnant Martin Schelleis enthüllten das Wappen des Munitionslagers Altheim. Foto: rechner

Zuvor hatte Generalleutnant Martin Schelleis die Gäste im Materiallager auf dem Hardheimer Wurmberg begrüßt. Bundeskanzler Olaf Scholz habe zu Beginn des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine gesagt, das sei auch der Beginn einer Zeitenwende für die Bundeswehr. "Das bedeutet: Wir müssen handeln", sagte Schelleis. Die Bundeswehr müsse gestärkt werden, auch eine Stärkung des logistischen Bereichs sei bitter nötig. Für die Nato Response Force (kurz: NRF), eine schnelle Eingreiftruppe des Militärbündnisses Nato, stelle die Bundeswehr mehr als 16.000 Soldaten bereit. Die Soldaten bräuchten rasch und ausreichend verfügbares Material in großem Umfang. Und da stelle sich die Frage: "Wohin mit dem Material?" Damit schlage auch Hardheims große Stunde. Landrat Dr. Achim Brötel habe bei der Schließung des Materiallagers Hardheim Ende 2018 schon vorausschauend gesagt, er schließe das Buch nicht, sondern lege nur ein Lesezeichen hinein. Mit dem Beschluss zur Wiederinbetriebnahme im Januar 2019 sei er in seiner Aussage bestätigt worden. Unter den Dienstposten in Hardheim seien neue, aber auch altgediente Mitarbeiter. Es brauche Profis, es müsse geplant, gesteuert und gelagert werden, so Schelleis.

Der Erste Landesbeamte Dr. BjörnChristian Kleih sprach auch in Hardheim einige Worte zu den Gästen. Um die Aufgaben adäquat erfüllen zu können, brauche die Bundeswehr eine gute Logistik. Man freue sich, dass das Materiallager nun wieder seinen Teil beitrage. Er wünschte dem Materiallager in der Erftalgemeinde einen guten Start ins "zweite Leben".

Im RNZ-Gespräch nach der Zeremonie erklärte Hardheims Bürgermeister Volker Rohm: "Die Gemeinde ist glücklich, dass das Materialdepot nach fast 60 Jahren seit der ersten Inbetriebnahme reaktiviert wird." Die Bundeswehr genieße eine hohe Wertschätzung in der Bevölkerung. In Hardheim gebe es ein gutes Miteinander von Soldaten und Bürgern.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 19.05 Uhr

Die Bundeswehr reaktiviert Depots

Hardheim/Walldürn. (dpa/lsw) Die Bundeswehr will im Ernstfall schneller reagieren können und hat dafür Logistik-Einheiten in Hardheim und Altheim reaktiviert. Die Wiederinbetriebnahmen des Materiallagers Hardheim und des Munitionsdepots in Walldürn erhielten eine neue Bedeutung im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg, sagte Generalleutnant Martin Schelleis am Montag bei der feierlichen Wiedereröffnung des 2018 aufgegebenen Logistikstandortes in Hardheim. "Die beiden reaktivierten Lager sind konkreter Ausdruck der Stärkung unserer Fähigkeit für die Landes- und Bündnisverteidigung - eine robustere Truppe braucht verfügbares und durchhaltefähiges Gerät, Ersatzteile und Munition." Er fügte hinzu: "Das braucht Platz."

Deshalb werde die Bundeswehr insgesamt acht aufgegebene Logistikstandorte wieder ans Netz nehmen. Diese Entscheidung hatte bereits die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Anfang 2019 getroffen - folglich besteht kein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr.

Die Einheiten sind für die Lagerung, Instandhaltung von Material für den täglichen Dienst und die Ausbildung zuständig. Auch die Auslandseinsätze werden von den Versorgungsstandorten aus unterstützt.

Schelleis betonte mit Blick auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Zeitenwende: "Heute ist eine Konkretisierung der Zeitenwende." Bürger und Bürgerinnen hätten Fragen zu ihrer Sicherheit und die ihrer Kinder, ob der Krieg auf Deutschland übergreifen könne und ob die Bundeswehr fähig sei, ihre Aufgaben bei der Landes- und Bündnisverteidigung zu erfüllen. Das bei der Bundeswehr seit 1990 angehäufte Investitionsdefizit in Logistik und Infrastruktur bezifferte er auf 30 Milliarden Euro. Angesichts der fragilen Sicherheitslage müsse gehandelt werden.

In Hardheim sollen Teile und Baugruppen für Fahrzeuge gelagert werden. Dort wurden bislang 15 Millionen Euro investiert. In Walldürn (beide Neckar-Odenwald-Kreis) werden vorwiegend Bomben und Raketen für die Luftwaffe vorgehalten und auf ihre Einsatzfähigkeit überprüft.

Nach Angaben des Hardheimer Betriebsführers Andreas Hügel werden sechs Soldaten und bis zu 85 zivile Beschäftigte - vom Kfz-Mechaniker über Logistiker bis hin zu Schreibkräften - im 320 000 Quadratmeter großen Materiallager arbeiten. Walldürn geht mit neun Soldatinnen und Soldaten sowie etwa 40 zivilen Beschäftigten an den Start und soll 2026 um eine Bundeswehrfeuerwehr erweitert werden.

Vizelandrat Björn-Christian Kleih sagte, die Wiederbelegung der Lager sei eine frohe Nachricht für den Landkreis, dessen Bevölkerung hinter der Truppe stehe.

Zuerst waren 2021 Lager in Königswinter (Nordrhein-Westfalen) und Werlte (Niedersachsen) wiederbelebt worden.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 13.44 Uhr

Altheim/Hardheim. (pm) Zum 1. April haben das Munitionsdepot Altheim und Materiallager Hardheim ihren Versorgungsbetrieb wieder aufgenommen. Die beiden Liegenschaften waren zuvor im Zuge der drastischen Verkleinerung der Bundeswehr in den Jahren 2010 bis 2013 zunächst aufgegeben worden. Am kommenden Montag, 9. Mai, findet nun ein offizieller Festakt zur Reaktivierung der beiden Bundeswehr-Standorte statt. Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, nimmt dabei mit dem Kommandeur des Erfurter Logistikkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Gerald Funke, ab 10 Uhr das Materiallager in Hardheim und am selben Tag ab 13 Uhr das Munitionslager in Altheim wieder offiziell in Betrieb.

Nachdem bereits 2021 das Materiallager Königswinter-Eudenbach und das Munitionslager Lorup wieder in Betrieb genommen wurden, folgen nun das Materiallager in Hardheim mit fünf Soldaten und circa 70 zivilen Mitarbeitern sowie das Munitionslager in Altheim mit voraussichtlich neun Soldaten und circa 40 zivilen Mitarbeitern. Ab 2026 wird der Personalumfang im Munitionslager Altheim um eine Bundeswehrfeuerwehr in einer Stärke von aktuell 16 zivilen Mitarbeitern erhöht.

Bereits im Januar 2019 hatte die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, entschieden, die Kapazitäten zur raschen Verfügbarkeit von Bundeswehrmaterial und Munition im Rahmen der Wiederausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung zu erhöhen. Insgesamt werden in Deutschland bis 2029 acht ortsfeste logistische Lagereinrichtungen wieder in Betrieb genommen. Dazu gehören fünf Materiallager und drei Munitionslager.

Das Logistikkommando der Bundeswehr ist zuständig für die Versorgung der Streitkräfte und unterhält hierzu die ortsfesten logistischen Einrichtungen, zu denen auch das Munitionsdepot Altheim und Materiallager Hardheim gehören. Hier erfolgt nicht nur die Lagerung und Instandhaltung des Materials und der Munition für den täglichen Dienst und die Ausbildung, sondern auch die Unterstützung der Auslandseinsätze. Waren aller Art werden hier für den täglichen und militärischen Gebrauch bevorratet und instandgesetzt sowie für die jeweiligen Erfordernisse der Einsätze vorbereitet, gewartet, und auf die Funktionsfähigkeit geprüft. Die ortsfesten logistischen Einrichtungen sorgen damit auch für die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit von Gerät, Werkzeugen und Fahrzeugen.