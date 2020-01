Walldürn/Adelsheim-Sennfeld. (Sti) Die vierjährige Klara Bischoff aus Sennfeld, die aufgrund einer Genmutation unheilbar erkrankt ist, erfährt weiterhin viel Unterstützung aus der Region. Zuletzt überreichte das "Zapfsäulenteam" der Esso-Station Spieler eine Spende in Höhe von 4572 Euro an die Familie der Vierjährigen. Der Waldstetter Kindergarten St. Josef steuerte weitere 500 Euro bei. Mit dem Geld finanziert die Familie die Reit- und Delfintherapien, die nachweislich beim Rett-Syndrom helfen können.

"Uns hat das Schicksal von Klara sehr bewegt", sagt eine Sprecherin des Zapfsäulenteams. "Deshalb hat sich das Team spontan dazu entschlossen zu helfen und die Familie Bischoff bei ihrem Bemühen um die Realisierung einer Delfintherapie zu unterstützen." Spenden für die Vierjährige sammelte das Team mit einer Spendenbox in der Tankstelle sowie mit einem Getränkeverkauf beim "Nightgroove" und dem Betriebsfest zum 80-jährigen Bestehen des Unternehmens Mineralölvertrieb Ludwig Spieler.

Das „Zapfsäulenteam“ der Esso-Station Spieler und der Kindergarten St. Josef unterstützen die Familie der am Rett-Syndrom erkrankten Klara Bischoff. Dank vieler Spenden kann die Vierjährige nun eine Delfintherapie auf einer Karibikinsel antreten. Foto: Bernd Stieglmeier

Bei der Übergabe am Montag im Gasthaus "Zum Burgtörle", bei der auch die Elternbeiratsvorsitzende Sabrina Berberich und die Erzieherin Kathrin Sauer vom Kindergarten St. Josef den Erlös ihrer Martinsaktion überreichten, bedankte sich Tobias Bischoff, der Vater von Klara, und zeigte sich angesichts dieser Hilfsbereitschaft überwältigt. Ihre Delfintherapie, die ebenso wie die Reittherapie nicht von der Krankenkasse übernommen wird, könne Klara nun in den Pfingstferien auf Curaçao in den Niederländischen Antillen antreten. Spenden von Firmen und Privatleuten sowie der Verein "Dolphin Aid" in Düsseldorf hätten die mit rund 20.000 Euro sehr kostspielige Therapie ermöglicht.

Klaras schweres Schicksal begann im Sommer 2017, als das Mädchen zunächst ganz plötzlich müde und schlapp war. Nach eingangs zuerst unauffälligen Befunden diagnostizierten die Ärzte bei ihr das sogenannte "Ewing-Sarkom": Ein besonders bösartiger Knochenkrebs wucherte bei Klara zwischen Herz und Lunge. Es folgten 14 Chemotherapien und lange Krankenhausaufenthalte.

Nach einer zweiten Operation von Klara traf die Familie Bischoff dann ein weiterer Schicksalsschlag: Die Mediziner stellten bei Klara das Rett-Syndrom fest, bei dem es sich um eine unheilbare Krankheit handelt, die auf eine Genmutation zurückzuführen ist und ausschließlich bei Mädchen im Kindesalter auftritt. Die Betroffenen leiden dabei unter Autismus, Parkinson, zerebralen Lähmungen, Epilepsie und Skoliose. Mittlerweile kann Klara weder sprechen noch laufen, sie ist auf eine 24-Stunden-Betreuung angewiesen. Die übernimmt ausschließlich ihre Mutter Julia. "Dennoch ist Klara der Sonnenschein der ganzen Familie und eine große Kämpferin", wie Mutter Julia und Vater Tobias betonen.

Die Delfin- und Reittherapien sollen nun den Hautkontakt und die Fähigkeit zu spüren fördern. Außerdem unterstützen die speziellen Bewegungen die Koordination und schaffen ein Bewusstsein für den eigenen Körper. Dank zahlreicher Spenden hat die Familie inzwischen auf dem Hof von Großvater Werner ein Zelt aufgestellt, das als Reithalle dienen kann, damit die Reittherapie beginnen kann. Sie gibt der Familie Bischoff die Hoffnung, gemeinsam die Krankheit durchzustehen. Auch die Rett-Forschung lässt momentan den Glauben an eine spätere Heilung nicht ausschließen.

Die Therapie mit Delfinen ist eine weitere Möglichkeit, die Sinne der Patienten zu fördern und sie empfänglicher für die Reize ihres alltäglichen Umfelds zu machen. Die Patienten zeigen dabei bedeutende Fortschritte in Fein- und Grobmotorik, Sprache sowie in der kognitiven Entwicklung. Außerdem werden die sozialen und funktionalen Lebenskompetenzen unterstützt, was sich sehr positiv auf die physische Entwicklung auswirkt, die Kommunikation verbessert und mehr Selbstbewusstsein und Entspannung schafft.