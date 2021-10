Walldürn-Hornbach. (hape) Ein leichtes Auf-, aber noch kein Durchatmen sehen Fachleute für den Wald seit dem Beginn des Jahres. Dieses Fazit zogen die Experten bei der Jahreshauptversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Hornbach. Zudem nahm die "Abzocke von der Großsägeindustrie" breiten Raum bei dem Treffen ein. Dementsprechend deutliche Worte fand der Vorsitzende Theo Dörr für die Preise, die im Jahr 2020 auf dem Holzmarkt zu holen waren.

Während Odenwälder Frischholz dort bis zu 60 Euro erzielte, gab es für Kalamitätsholz lediglich zehn Euro. Der Durchschnittspreis über alle Sortimente betrug laut Dörr 46 Euro. Von den 975 Festmetern Holz, die 2020 bei der FBG anfielen, war ein Großteil Schadholz. Froh war er, mit China und den USA "ein Ventil zu haben, um auch Holz minderer Qualitäten abzusetzen".

Einschlagstopp

Als Phänomen bezeichnete Dörr die Holzmarktentwicklung im Frühjahr: "Die Rundholzpreise stagnierten noch, aber die Blockware ab Sägewerk explodierte." Die Gründe seien vielfältig, aber hauptsächlich begründet mit dem Export und Bauboom von USA und China. Viele heimische Zimmerer, Häuslebauer und Handwerker bangten um ihre Lieferungen und mussten sich auf erhöhte Preise und lange Wartezeiten einstellen.

Mittlerweile habe sich die Lage wieder normalisiert und für die Exporteure sei es nicht mehr so interessant, nach Übersee zu liefern. Nachdem sich ab dem Frühsommer die Holzpreise wieder stabilisiert hatten, verhängte jedoch der Bund einen Einschlagstopp, der erst zum 1. Oktober endete.

Borkenkäfer ausgebremst

Mit Blick auf die Witterung charakterisierte Dörr das aktuelle Jahr als günstig: keine Frühjahrsstürme, kühles Frühjahr und immer wieder zur rechten Zeit Regen, der die Borkenkäferpopulation stark bremste. Dies alles komme den Privatwaldbesitzern an Neupflanzungen zugute, und der Schadholzanteil halte sich in Grenzen. Doch ein Blick auf die Karte des Dürremonitors des Helmholtz-Instituts zeigt, dass der Odenwald bis zur Mainlinie immer noch leicht rot eingefärbt ist.

Obwohl sich die Borkenkäferproblematik regional etwas entspannt habe, gebe es doch in Mitteldeutschland bis nach Tschechien – die Fachleute sprechen von einem "Sorgengürtel" – große Mengen Schadholz. Als Folge daraus sind die Großsäger noch gut mit Rundholz versorgt. Die Experten der FVOB stellten fest, dass die Konzentration der Sägeindustrie immer weiter fortschreite. Deshalb lautet ihr Appell, sich auf der Anbieterseite auf Augenhöhe zu stellen und mit größeren Zusammenschlüssen einen Verkäufermarkt zu bilden. Dabei gaben sie zu bedenken, dass die hiesige Region bei der Bereitstellung von Holz an die Sägewerke mit längeren Fahrstrecken mit bis zu 180 Kilometern belastet ist. Theo Dörr informierte die Mitglieder in diesem Zusammenhang darüber, dass jede Hiebmaßnahme mit der FVOB weiterhin abzusprechen sei – und zwar hinsichtlich Menge, Preis und Aushaltungskriterien.

Dass die Mitglieder der FBG den Nachhaltigkeitsgedanken großschreiben, sieht der Vorsitzende Dörr daran, dass sie rund 5000 Forstpflanzen – darunter Stieleichen, Traubeneichen, Roteichen, Weißtannen, Lärchen, Fichten und Küstentannen – gepflanzt haben. Zusätzlich zu den Neueinpflanzungen wurden noch Wildlinge gezogen und neu versetzt. Nach seiner Meinung besitzt der Waldumbau höchste Priorität. Es gelte, das richtige Maß zwischen naturbelassenen und stillgelegten Wäldern sowie dem sogenannten Wirtschaftswald zu finden.

Holzverkäufern entgegengekommen

Dörr erinnerte zudem daran, dass die Forstbetriebsgemeinschaft im Geschäftsjahr 2020 bei einer Gegenstimme beschlossen hatte, die Verkaufsgebühr von zwei auf ein Prozent zu senken. Der Gedanke war, bei dem damaligen schlechten Holzpreis die Holzverkäufer nicht noch zusätzlich finanziell zu belasten. "Hier sind wir flexibel und können – wenn nötig – immer wieder reagieren", so Dörr.

Ab Januar 2020 trat außerdem die neue Forstreform in Kraft, die Veränderungen der Forstneuorganisationen mit sich brachten. So müssen Dienstleistungen der Revierleiter als Gestehungskosten abgerechnet werden. Immerhin sollen diese dann mittels direkter Förderungen auf Stundenbasis zu 70 Prozent ausgeglichen werden.

Patrick Halbauer wurde neuer Forstbetriebsleiter in Walldürn. Er widmet sich innerhalb der drei Forstbetriebsleitungen im Neckar-Odenwald-Kreis schwerpunktmäßig den Themen Förderung und Privatwaldbetreuung. Im Kreis befinden sich von rund 46.000 Hektar Gesamtfläche Wald rund 17.000 in Privatbesitz.

Der Vorsitzende Dörr führte bei seinem Tätigkeitsbericht weiterhin auf, dass er Zentralveranstaltungen der Forstkammer BW, der UVB und der FVOB besucht hatte. Zentrale Themen waren Neuigkeiten aus dem Bereich der Förderung und dem aktuellem Holzmarkt. Geschäftsführer Thomas Geier verlas dann den Kassenbericht der Jahre 2020 und 2021, ehe Kassenprüfer Alexander Stich eine tadellose Buchführung bescheinigte. Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes berichtete Revierleiter Ulrich Kipple über Neues zum Punkt Fördermaßnahmen, Holzaufnahmen und Aushaltungskriterien.

Blick in die Glaskugel

Thomas Rüttiger von der Pflanzschule Steingässer aus Miltenberg referierte abschließend zu den Themen Pflanzenzertifizierung, Aussaat, Baumpflanzung, neue Baumarten und Pflanzenschutz sowie über die derzeitige Versorgungslage. Sein Fazit war wie ein Blick in die Glaskugel, welche Baumarten dem zukünftigen Klimawandel standhalten.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich leitete die Neuwahlen, die folgendes Ergebnis brachten: Vorsitzender Theo Dörr, Stellvertreter Dr. Henner Heitmann und Kassenprüfer Alexander Stich. Für eine Satzungsänderung gab es dann einstimmig grünes Licht.

Zum Ende der Veranstaltung bedankte sich der Vorsitzende Dörr bei Revierleiter Ulrich Kipple, der FVOB und der Forstbetriebsleitung mit ihren Büroteams für die gute Zusammenarbeit.