Walldürn. (pm) "Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen Erkrankungen schnell und zuverlässig festgestellt werden. Steffen Horvath und sein gesamtes DRK-Team leisten hier einen wichtigen Beitrag im Walldürner Testzentrum", betont Meikel Dörr, der Leiter der Stabsstelle des Bürgermeisters. Damit kommentiert er die jüngste Entscheidung des DRK-Kreisverbands Buchen, in Abstimmung mit der Stadtverwaltung die Testzeiten in Walldürn nochmals auszubauen.

So gibt es künftig 16 zusätzliche Teststunden in der Woche. Über die Feiertage bieten die Helfer des DRK zudem gesonderte Testzeiten an. So hat das Testzentrum der Stadt Walldürn in der heute beginnenden Weihnachtswoche montags bis donnerstags von 7 bis 12 und von 15 bis 19 Uhr geöffnet sowie an Heiligabend von 7 bis 12 und an beiden Weihnachtsfeiertagen von 9 bis 16 Uhr.

Wie bisher können die entsprechenden Termine auf der Internetseite des DRK-Kreisverbands Buchen unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de gebucht werden. Ein Test ohne Terminbuchung ist nur bei entsprechender Kapazität vor Ort möglich. Sollte der Andrang zu groß werden, kann es dazu kommen, dass Testwillige ohne Termin abgewiesen werden müssen. Aufgrund der aktuellen Lage und des erhöhten Testbedarfs kann es auch mit einem Termin zu Wartezeiten kommen.