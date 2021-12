Von Adrian Brosch

Walldürn-Rippberg. Geballte Kräuterkompetenz in nur einem Buch – inspirierend und leidenschaftlich, verblüffend und kreativ, so einzigartig anregend aufbereitet: Der Anspruch, den der Rippberger Fachjournalist und Buchautor Engelbert Kötter sich für sein neuestes Werk gesetzt hat, war hoch. Nicht nur angesichts über 400 Seiten "kreativer Kräuterlust" mit mehr als 700 Bildern hat sich die Arbeit gelohnt – das Buch "Hauptsache Kräuter" hat das Zeug zum neuen Standardwerk.

Das Buch umfasst 432 Seiten. "Diese benötigt es aber auch, wenn man bedenkt, dass mit der Kräutergartenpraxis, der Kräuterküchenpraxis, der Verwendung von Kräutern beim Backen und in der Konditorei, Kräuter-Wellnesspraxis von Kräuterkörpercreme bis Vollbad sowie anwendungsbezogene Einzeldarstellungen von über 250 Garten- und Küchenkräutern sowie 136 Genuss- und Heilkräutertees wirklich alles abgehandelt wird", betont Kötter.

Als Leser erlebt man zudem eine gewisse Premiere: Erstmals ist mit diesem Buch der Begriff "Kräuter-Pairing" in die Fachwelt eingeführt worden. "Es ist ja derzeit aktuell, durch "Food-Pairing" begeisternde und überraschende Geschmackskompositionen zu kreieren – niemand hat aber bisher diese Grundidee auf die Kräuterverwendung angewendet", verrät er. Hier setzt sein neues Werk an: Man erfährt, wie man Kräuter zu welchen Gemüsen, Fleisch- und Fischsorten, Milchprodukten, Hauptspeisen sowie Desserts verwendet und welche Kräuter untereinander bestmöglich passen. "Das eröffnet der eigenen Kreativität des Kochens und Würzens mit Kräutern ganz neue Spielräume und Geschmackswelten", freut sich Kötter.

Die rund 1000 Arbeitsstunden für Recherche, Schreiben, Redaktionsgespräche, Layoutanpassungen, Rechtschreibkorrekturen, Bilderkontrollen, Bildunterschriften, Verlagsabsprachen und finale Druckfreigabe hatten das Ziel, "ohne Botanik-Chi-Chi der entscheidenden Frage nachzugehen, die jeden Kräuter-Fan beschäftigt – nämlich die, was er mit dem Kraut machen will." Erst in zweiter Linie wird beschrieben, wie man es im Garten oder auf dem Balkon und der Terrasse erfolgreich kultiviert. "Gerade das Thema Kräuterverwendung bedient dieses Buch in einer Breite und Tiefe wie wohl kein anderes derzeit im Buchmarkt. Noch dazu mit den köstlichen Rezepten von Florian Löwer, dem Deutschen Meister der Konditoren", erklärt Engelbert Kötter.

Denn das Buch versteht sich als Gemeinschaftswerk: Mit im Boot sitzt der Seligenstädter Gärtner und ausgewiesene Kräuterkenner Martin Löwer. "Sein Sortiment sucht seinesgleichen – und da ich in der Vergangenheit diverse Sachbücher über Kräuter verfasst hatte, entschieden wir uns für ein gemeinsames Buch." Dessen Bruder Florian Löwer ist Deutscher Meister der Konditoren und steuerte "zahlreiche verblüffende Rezepte im Buch" bei, freut sich Engelbert Kötter.

Der Rippberger beschreibt die Entstehung des Buchs als "hochkonzentrierte Arbeit, weil sie bis ins Detail stimmen muss – was gedruckt ist, ist gedruckt". Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit dem Verlag und den Kräuterbrüdern Löwer durchgängig von der Absicht getragen, das hinsichtlich Umfang, Aufmachung und Inhalt womöglich beste Kräuterbuch zu schaffen, das derzeit im deutschsprachigen Raum erhältlich ist. "Der Verlag hat dazu die Redaktion Barbara P. Meister in die Hand gegeben, einer herausragenden Lektorin und Könnerin ihres Fachs", betont Kötter und spricht von einer "wunderbaren Kreativphase".

"Hauptsache Kräuter" versteht sich als Ratgeber und zugleich zum Lesen und Entdecken einladendes Stöberwerk mit allerhand Informationen zu garten- oder küchenpraktischen Zusammenhängen oder spannenden "Das ist ja interessant"-Geschichten. Gerade solche Sachbücher verlangen nach besonders akribischer Arbeit, wie der in Rippberg vielseitig engagierte Engelbert Kötter schildert. "Zunächst wird in Absprache mit dem Verlag ein genauer Entwurf erstellt. Vor dem eigenen geistigen Auge und in einem dazugehörigen Plan wird neben dem Aufbau des Buchs exakt vorbereitet, wie Struktur und Inhalt sein sollten", informiert er. Nachdem die spätere Anmutung des Buches ("Look and Feel") über ein sogenanntes "Mood Board" grafisch dargestellt wird, entsteht ein Grundlayout.

"Als Autor macht man sich erst ans Werk, wenn diese Fragen geklärt sind", betont Kötter und fügt an, dass ein Sachbuch im Grunde genommen rückwärts entstehe. "Im Profibereich setzt sich niemand an den Schreibtisch und schreibt ein Buchmanuskript ins Blaue hinein. Dazu sind bei dieser Arbeit zu viele Dinge zu berücksichtigen, die ein marktfähiges Buch ausmachen. In diesem Fall kam die enge Abstimmung aller Entstehungsschritte mit den Kräuterbrüdern Löwer hinzu", lässt er wissen.

Bei "Hauptsache Kräuter" stehe neben den Sachinformationen vor allem jene Lebensfreude im Mittelpunkt, die Engelbert Kötter selbst mit Kräutern und der Natur verbindet. "Das Leben steckt voller Quirligkeit, voller Entwicklungen und Möglichkeiten – da ist für jeden etwas dabei, der es versteht, für sich etwas daraus zu machen. Gerade in einer Zeit, in der Schwerenöter, Schmalspurdenker und Verschwörungstheoretiker mit all ihrem Unsinn uns das Gegenteil weismachen und uns in die Nische von Orientierungslosigkeit und Handlungsunfähigkeit schubsen wollen – Blödsinn! Jeder darf mitleben und aus seinem Leben etwas machen", führt er aus.

Kötter bezeichnet sich als entschiedenen Verfechter von Lebensfreude, gemeinschaftlichem Denken und Handeln und davon, Dinge mit- und eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. "Kräuter sind dazu sehr lehrreich: Gärtnern bedeutet nämlich, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Und am Ende steht ein erntereifes Kraut vor dir, strahlt dich an und sagt: ,Da! Für dich. Viel Spaß beim Schwelgen!‘ Wenn ich all die Anregungen dazu im Buch durchblättere, so macht es mir sogar selbst viel Spaß, immer wieder mal darin zu stöbern!", betont er abschließend. Seine Karriere startete er 1987 mit einem Ratgeber für Heimtierhalter, der im Münchener Fachverlag Gräfe und Unzer publiziert wurde.

Info: Das Buch "Hauptsache Kräuter" von Engelbert Kötter (ISBN 978-3840475757) ist im Cadmos-Verlag erschienen und im lokalen Buchhandel zu beziehen.